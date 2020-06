Desarrollarán Jornada virtual por el Día del Bibliotecario Cubano

Desarrollarn Jornada virtual por el Da del Bibliotecario Cubano

La tradicional jornada que se desarrolla cada año en el Centro Histórico de La Habana por el Día del Bibliotecario Cubano acontecerá esta vez, pero de una manera diferente a causa del impacto de la COVID- 19. Alrededor del 7 de junio, la Dirección de Patrimonio Documental de la Oficina del Historiador de la Ciudad ha organizado un abanico de propuestas generales, como, por ejemplo, reproducir en la web de Habana Cultural, un artículo sobre la historia de estas jornadas, su génesis y desarrollo, desde que comenzara a celebrarse en 2002. Otras acciones serán el concurso ¿Bibliotecas aisladas en tiempos de aislamiento?, dirigido a los trabajadores de dichas instituciones y del patrimonio en sentido general; una exposición virtual de las portadas de la revista Social, donde el Dr. Emilio Roig de Leuchsenring tuvo una activa participación; y el comienzo de la publicación en formato digital de todos los tomos de la Colección Facticia de Roig.



Proyecto Cámara Chica indetenible en tiempos de Covid-19



A través del lente de niños y jóvenes realizadores, integrantes de la Red Nacional Cámara Chica, un proyecto de creación audiovisual infantil, aumenta la esperanza y la solidaridad por toda Cuba en tiempos de COVID-19. Según la información ofrecida por la organización no gubernamental británica para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, British Council, al frente de la iniciativa, Cámara Chica ha demostrado que los más pequeños tienen un gran mensaje para compartir y que su capacidad de resiliencia supera el gran reto que impone el aislamiento social. Es así que, con el apoyo de padres y mentores, los centros CC del país han continuado activos y se suman a la noble tarea de crear conciencia en el público joven y compartir opciones para ayudarlos a convertir el tiempo en casa en una estadía creativa.



Avanza en Cuba preparación de catálogo de artes escénicas



Especialistas de la Casa de la Memoria Escénica de la provincia occidental de Matanzas, avanzan en el catálogo de las artes escénicas, texto considerado de los más abarcadores de su tipo en Cuba. El director de la CME, Ulises Rodríguez Febles, explicó que la idea surge de la celebración de los 30 años del Consejo territorial de las Artes Escénicas este 2020, como parte de un programa para recordar la transformación conceptual y estructural del Ministerio de Cultura. La publicación recogerá cada agrupación e institución que integran el CPAE, fecha de fundación, breve currículo, biografía del director, ficha técnica del repertorio activo y localizadores. El Catálogo será un material imprescindible, puesto que hasta ahora no se había hecho algo de esta magnitud, cuyo objetivo también será convertirlo en una plataforma virtual, un instrumento de trabajo para promover, programar y comercializar.



Anuncian Premio La Gaveta 2020



La Gaveta, revista de arte y literatura de la AHS en Pinar del Río, dio a conocer recientemente los resultados de la duodécima edición de su certamen literario en el género cuento para adultos. El jurado, integrado por los escritores María Caridad González, Néstor Montes de Oca y Alberto Peraza, después de varias sesiones de trabajo aislado en las que leyeron y analizaron los libros en concurso, decidió por unanimidad entregar el premio al texto La búsqueda tabú, de Barbarella González Acevedo, y una mención a Habana Heavy Metal, de Nelson Pérez Espinosa. En esta edición, en medio de tiempos de pandemia, el jurado deliberó vía telefónica luego de estudiar y analizar las obras presentadas, en las que predominaron técnicas narrativas muy actuales y novedosas.



Una fiesta guajira sin fronteras será la Jornada Cucalambeana



Artes y voluntades se juntarán otra vez en Las Tunas para homenajear al más grande poeta popular del siglo XIX en Cuba, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé. Producto a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país y el mundo, en esta Quincuagésima edición el festejo trasladó sus escenarios a plataformas digitales para celebrar una Jornada Cucalambeana diferente. Los organizadores del evento aseguran que Las Tunas será el epicentro de la cultura campesina cubana en la que, a través de galerías virtuales, foros interactivos y concursos en internet, se rendirá tributo a la décima. Además, el tradicional espacio Cantos de Colibrí, diseñado para el disfrute y la participación del público infantil, abrirá sus puertas digitales para que los más pequeños de casa envíen sus videos, narraciones orales, y cuentos.



Anuncia Harold López-Nussa nuevo disco con su tema JazzTón



El reconocido pianista y compositor cubano Harold López-Nussa anunció para agosto venidero el lanzamiento de su fonograma Te lo dije, una producción que incluirá el sencillo JazzTón, fusión de jazz y reguetón sin precedentes en la historia musical de Cuba. El nuevo tema, que comparte con el artista de música urbana Randy Malcom, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y aparece acompañado de un audiovisual dirigido por el multipremiado realizador Joseph Ros. Con fecha de estreno para el 28 de agosto, Te lo dije cuenta con las colaboraciones especiales del acordeonista Vincent Peirani y otros artistas que aún serán sorpresa. Harold López-Nussa es uno de los pianistas cubanos más destacados de su generación, sobresaliente también como compositor en el género del jazz, en el cual ha logrado hacerse de una reputación dentro y fuera del país gracias a su notable talento.



Black Out Tuesday: las redes y la música se oscurecen



Aunque el Black Out Tuesday fue organizado en un principio por la comunidad musical, las redes sociales en general se oscurecieron en apoyo al movimiento Black Lives Matter, sumándose a las voces de indignación alrededor del mundo por los asesinatos de personas negras en Estados Unidos. Las cuentas en Instagram y Twitter de los principales sellos discográficos a la gente común se llenaron de cuadros negros en respuesta a las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Rihanna, Alicia Keys, Radiohead, Coldplay, Kelly Rowland y los Beastie Boys fueron algunos de los famosos que se sumaron al Black Out Tuesday en redes sociales. Igualmente, varios lanzamientos y eventos musicales fueron postergados en apoyo a esta iniciativa.



Convocan a concurso de fotografía online por el Día Mundial del Medioambiente



La Delegación Territorial del CITMA de Pinar del Río convoca a los interesados de cualquier provincia a participar en un concurso de fotografía online en saludo al Día Mundial del Medioambiente, a celebrarse el venidero 5 de junio. Señala la invitación que el lema central del certamen es la diversidad biológica y en ese sentido se enviarán instantáneas que reflejen los valores naturales, sin restricción de edades en cada categoría. En el apartado Mi ciudad los concursantes podrán presentar imágenes que recojan la armonía de la urbe en la cual residen, con los elementos naturales distintivos de su localidad. Asimismo, Mis áreas protegidas ofrece la oportunidad de competir con fotos de alguno de esos sitios; y Por un medioambiente sostenible evidenciará las iniciativas locales que contribuyan a la mitigación de problemas ambientales.



(Haciendo Radio)