Descarta ETECSA error de tarificación asociado al consumo de datos móviles y al uso de Nauta Hogar

Descarta ETECSA error de tarificacón asociado al consumo de datos móviles y al uso de Nauta Hogar





Desde el domingo 10 de mayo, Día de las Madres, la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA ha recibido 2 mil 270 quejas de la población asociadas al consumo de datos en la telefonía móvil, y en el caso de las conexiones por Nauta Hogar, 374.



Así lo comunicó a Radio Rebelde Yusnely Llano, Directora de Comercialización Masivo de ETECSA, quien además explicó que aunque estos eventos ocurrieron simultáneamente no responden a las mismas causas.



“Cada caso es particular, por lo que la Empresa no puede dar una respuesta genérica para todos los clientes, sino que cada análisis se ha hecho individualmente, se han estudiado los tráficos y las condiciones de uso de recursos que tiene activo cada cliente, y damos una respuesta personalizada.



“No obstante, podemos confirmar de manera general a todos los clientes que la Empresa ha realizado las pruebas pertinentes y no se ha identificado ningún caso en el que exista algún error de tarificación”.



En ambos servicios, las inconformidades recepcionadas giran mayormente en torno a la rapidez del consumo de los recursos bonificados.



Antes del 11 de mayo, el tráfico por datos móviles en Cuba era posible a partir de la compra de planes desde el territorio nacional. Explicó la Especialista de ETECSA que al solicitar un paquete para la navegación en la red 4G o LTE, la persona recibe una bonificación igual al monto adquirido más 300 megas (Mb), estos últimos para el acceso a sitios con el dominio punto cu (.cu).







En el afán de promover el uso de la conexión por datos móviles, ETECSA comienza a incluir este servicio en las promociones de recargas desde el exterior, y habilita entre el 11 y el 16 de mayo una oferta desde 20 y hasta 50 CUC con una bonificación de 50 minutos, 50 mensajes y un giga byte (Gb) a consumir en el periodo de 30 días a partir de recibida la recarga.



A diferencia de los paquetes adquiridos desde Cuba, el volumen de datos añadido a la recarga internacional no se duplica ni incluye los 300 Mb para la navegación nacional. Ahí radicó el primer motivo de confusión en los usuarios.



Por otro lado, si al recibir la recarga en esta última promoción, los clientes aún conservaban megas disponibles de un paquete de datos adquirido antes de la recarga, el volumen de ese plan era congelado hasta tanto se consumiera el giga byte del bono. Por tanto, cuando el cliente realizaba la consulta de su crédito disponible a través de la combinación *222*328#, el mensaje mostraba lo consumido del giga adquirido con la bonificación.



Los clientes, que no fueron avisados previamente por ETECSA de ese sistema de trabajo, se alarmaron, pues asumieron que el descuento se hacía a la suma de todos los datos disponibles en sus móviles. Dijo la Especialista de la entidad que en los mensajes de consultas USSD es imposible explicar todo el fenómeno por la cantidad de caracteres que ellos admiten.



Es necesario explicar también que en las últimas jornadas la velocidad de la red 4G se triplicó en los sitios donde se agregó onda portadora (4G+). Ello hizo que los dispositivos con soporte de esa funcionalidad descargaran más rápido, y la calidad del video en llamadas por whatsapp fuera superior. Por lo cual el consumo de datos aumentó también.



Al referirse a la situación generada en el servicio Nauta Hogar, Yusnely Llano, Directora de Comercialización Masivo de ETECSA, reconoció que fue producto de un error humano en la configuración del Portal de Autenticación.



“Como parte de las acciones que realiza ETECSA para promover el #QuédateEnCasa ante la actual situación epidemiológica provocada por la Covid-19, cada usuario del servicio Nauta Hogar recibe desde el mes de abril 10 horas extras de conexión.



“En el mes de mayo, aparte de esas 10 horas, ETECSA también regaló a sus clientes esa misma cantidad el domingo 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres. Al modificarse las condiciones normales del servicio se cometió un error humano, el cual propició que en el Portal de Autenticación se mostrara un monto superior al que realmente las personas tenían después de haber recargado”.



La funcionaria agregó que ante la alerta de un cliente sobre el suceso se hicieron los análisis y las revisiones pertinentes, e insiste en que no existe afectación económica ni disminución injusta de las horas recargadas por el cliente, y que el error se corrigió inmediatamente.



También sugirió algunos consejos para reducir el consumo de datos en la telefonía móvil, y evitar confusiones ante otras situaciones similares. Entre esas recomendaciones mencionó la consulta de los créditos al concluir el tiempo de navegación, cancelar aplicaciones en segundo plano, y configurar los dispositivos de manera que no se actualicen automáticamente las aplicaciones.

