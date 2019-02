Descarta la UE reabrir negociaciones del brexit con el Reino Unido

Jean-Claude Juncker recibe a Theresa May a su llegada a la sede central de la Comisión Europea, el 7 de febrero de 2019 en Bruselas



La Unión Europea (UE) se mostró dispuesta a revisar la declaración política sobre la futura relación del bloque con el Reino Unido tras consolidarse el “brexit”, pero rechazó la posibilidad de reabrir el acuerdo del mismo.



El comunicado emitido después de la reunión entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica Theresa May; el funcionario europeo declaró que estaba dispuesto a revisar la redacción de la declaración política acordada, pero solo en lo relativo a la futura relación entre la UE y el Reino Unido.



Además, agrega que la “UE no reabrirá el acuerdo de retirada, que representa un compromiso cuidadosamente equilibrado entre la UE y el Reino Unido, en el que ambas partes han hecho concesiones significativas".



La Cámara de los Comunes aprobó el pasado 29 de enero una enmienda para solicitar renegociar con la UE los acuerdos de salvaguarda y evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte luego del brexit.



El acuerdo actual señala que Reino Unido podría permanecer dentro de la unión aduanera, lo cual facilitaría las relaciones comerciales con la UE, e Irlanda del Norte se alinearía con ciertas normas del mercado único.



Al respecto, May habría viajado a Bruselas con el objetivo de reabrir las negociaciones sobre los acuerdos de retirada que fueron respaldados el pasado 25 de noviembre por los 27 países que conforman el bloque europeo.



Ante la negativa, la primera ministra aseguró que insistirá en obtener cambios legalmente vinculantes en el acuerdo para conseguir el apoyo del Parlamento.



