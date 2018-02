Desconocido lanza bomba contra la embajada de EEUU en Montenegro

2018-02-22 08:10:54 / web@radiorebelde.icrt.cu

Un desconocido lanzó una bomba hacia la embajada de Estados Unidos en Montenegro, y después se suicidó haciendo estallar otro artefacto explosivo, reportó Prensa Latina. Al respecto, las autoridades policiales en la capital montenegrina informaron esta madrugada que el edificio de la sede diplomática estadounidense no resultó dañado y que se trató de una granada de mano. Además, las autoridades señalaron que no se reportó ninguna víctima más y que el suicida aún no había sido identificado y los daños materiales en la sede de la embajada de Estados Unidos son escasos. Por otro lado, las fuerzas del orden interior bloquearon un tramo de la avenida en el que se ubican la embajada y la Agencia de Seguridad Nacional del país mantienen acordonada la zona del atentado.



Declara Nicolás Maduro que Venezuela tendrá elecciones con o sin la oposición



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que en el país habrá elecciones presidenciales el próximo 22 de abril pese a que factores de la oposición pretenden obstruir los comicios, porque saben que están perdidos en el mapa político, publicó Telesur. Asimismo, el mandatario afirmó que las elecciones se realizarán con o sin la participación de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD), que la víspera anunció que por consenso todos los partidos que conforman la agrupación no se presentarán a los comicios presidenciales. En Venezuela habrán elecciones con MUD o sin MUD", aseguró el presidente Maduro en una rueda de prensa ante medios locales, antes de encabezar un encuentro con la militancia del partido Patria Para Todos (PPT) en el Teatro Nacional en Caracas. Por otro lado, el jefe de Estado indicó que los extranjeros que estén interesados en acompañar las elecciones están invitados a participar para ver en detalle cómo funciona la democracia venezolana. Además, Nicolás Maduro propuso adelantar las elecciones legislativas para el 22 de abril, así como de los diputados de los 23 Consejos Legislativos y los concejales de los Consejos Municipales. Una mega elección, elecciones, democracia, participación y así tenemos el cuadro completo: gobernadores legítimos y alcaldes legítimos, Asamblea Nacional nueva, legítima, concejales legítimos, legisladores regionales legítimos y presidente de la República legitimado por el voto, explicó el presidente venezolano. En días pasados el partido Patria Para Todos (PPT) había proclamado al mandatario como su candidato a las próximas elecciones presidenciales. (Telesur)



Provoca la huelga de Air France la cancelación de numerosos vuelos



Los empleados de la aerolínea Air France están llamados hoy a una huelga para demandar un aumento de salarios, paro que obligó a la compañía a anular la mitad de los vuelos de larga distancia que parten desde Paris. Según informó la dirección de Air France, la movilización del personal tendrá como consecuencia que solo se podrá asegurar el 50 por ciento del tráfico de larga distancia con salida desde París, y el resto quedará suspendido. En el caso de Los vuelos de media distancia, se anulará el 25 por ciento de los viajes, y en los de corta distancia solo se suprimirá un 15 por ciento. Varios sindicatos convocaron para hoy a una huelga de trabajadores de la aerolínea Air France, incluidos pilotos, personal de navegación y de tierra, para demandar un aumento de salarios en un seis por ciento. La acción busca mostrar el desacuerdo de los trabajadores de Air France con la decisión de la compañía de incrementar los sueldos en un uno por ciento, lo que los trabajadores consideran una limosna. (PL)



Mueren 16 civiles sirios por un nuevo ataque de la aviación de Estados Unidos



Un nuevo bombardeo de la aviación de Estados Unidos causó la muerte de 12 civiles y decenas de heridos en la localidad de Hajeen, fronteriza con el municipio Al-Bukamal, provincia de Deir Ezzor, publicó Prensa Latina. Este nuevo ataque con misiles ocurre horas después de otra acción violenta similar perpetrada por la aviación estadounidense y sus aliados occidentales contra el poblado de Bahra, en Deir Ezzor, que dejó saldo de 16 muertos. De acuerdo con los reportes, basados en partes médicos, numerosos heridos de la más reciente de las embestidas aéreas de Estados Unidos se encuentran en estado grave, por lo que la cifra de muertos podría aumentar. También los bombardeos también provocaron enormes daños materiales en residencias y la destrucción de una panadería en el centro de la localidad siria de Hajeen. (PL)



Se opone Rusia en la ONU a un nuevo proyecto de resolución contra Irán



Rusia se opuso a un proyecto de resolución presentado por el Reino Unido y Estados Unidos para condenar a Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) por el supuesto envío de armas a Yemen, según asegura el embajador ruso ante las Naciones Unidas (ONU), Vassily Nebenzia. No nos gustan las condenas en general, el diplomático ruso a la agencia de noticias británica Reuters, añadiendo al mismo tiempo que dicho proyecto no es sobre Irán, sino que es sobre Yemen, y no aborda el problema principal en ese país árabe. Esta nueva resolución, que se votará el próximo 26 de febrero, prevé condenar a Irán por la supuesta entrega de misiles y drones a los combatientes del movimiento popular yemení, Ansarolá. (Hispantv)



