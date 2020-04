Desde Camagüey, mensaje por el Primero de Mayo de los Héroes del Trabajo (+ Audio)

Desde Camagey, mensaje por el Primero de Mayo de los Hroes del Trabajo (+ Audio)

Camagüey, Cuba.- La celebración del Primero de Mayo cambia de escenario, pero no los compromisos y las motivaciones.



Tres camagüeyanos, Héroes del Trabajo de la República de Cuba, René Guerra Huerta, José Agapito Pardo Nápoles y Jaime Smith Pride, recibieron el reconocimiento del Secretariado provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, (CTC), a propósito del día mundial del proletariado.



Ellos, cumplidores de las medidas para prevenir la Covid-19 permanecen en sus viviendas, aunque no inactivos en la comunidad, como promotores también de la salud.



Escuche y descargue desde el Canal iVoox la palabras de René Guerra Huerta



René Guerra Huerta, actualmente jubilado del sector del Transporte, expresa que “la labor solidaria de Cuba, en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, es la hermandad que demostramos al mundo, cuando nuestro personal lleva adelante esa batalla; porque no llevamos como decía Fidel, bombas a los más oscuros rincones del mundo, sino vida y esperanza”.



René, ahora es activista en el barrio, para festejar el Día Internacional de los Trabajadores, “y convocamos a todo nuestro pueblo, para unidos salir adelante, y celebrar este Primero de Mayo desde la casa, con el orgullo que nos caracteriza.

Además, estamos conmemorando los 20 años del Concepto de Revolución expresado por nuestro máximo líder, que es una guía diaria para el trabajo, y lo estamos cumpliendo con el altruismo y la solidaridad de nuestros médicos.



“Somos un país pequeño, una isla bloqueada desde hace 60 años por el imperio, pero capaces de ayudar a todo el que lo necesite en el mundo; y eso es lo que estamos haciendo”.





José Agapito Pardo, jubilado en la Fábrica de Helados Coppelia de Camagüey, se suma al llamado a los camagüeyanos, “para celebrar este Primero de Mayo, en nuestras casas; porque así estamos evitando el contagio, y contribuimos a prevenir la enfermedad, de nosotros, de la familia y de la comunidad.

Escuche y descargue desde el Canal iVoox las palabras de José Agapito Pardo



“Tenemos que vencer una vez más y salir adelante, pero no es una labor solo de los médicos, es de cada uno de nosotros, de todos, porque debemos aportar al empeño de país; claro que sería más bonito, como siempre hacemos, el desfile en la Plaza de la Revolución, abrazándonos, besándonos en la calle; pero ahora, nos toca quedarnos en casa, y desde aquí, con el mismo espíritu celebrar nuestras conquistas, y los éxitos de la producción y de todo el pueblo de Cuba.

Vendrán otros Primero de Mayo, y lo vamos a hacer con más fuerza, para demostrarle al mundo lo que somos capaces los cubanos.







Ahora en casa, en cumplimiento de las medidas de prevención frente a la Covid-19, Jaime Smith Pride, jubilado del sector de la Construcción, celebrará el Primero de Mayo.



“En estas condiciones, tiene que ser en casa, junto a la familia, en razón de protegernos y proteger además a la sociedad; y unidos podemos lograrlo, y vencer”.



Escuche y descargue desde el Canal iVoox las palabras de Jaime Smith

Jaime Smith trasmite un mensaje a los jóvenes, “que cooperen, como lo están haciendo los estudiantes de Ciencias Médicas, los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, en las tareas de la producción, y también ayudando a los más viejos, a mantenerse y protegerse en casa”.



Smith reconoce, por supuesto el trabajo del personal de la salud, a quien él y su familia, aplaude cada noche.

La enseñanza más digna que hemos tenido en nuestro país ha sido la de los médicos cubanos; y nosotros debemos apoyarlos, y aplaudir ese gesto, esa cooperación, tanto en el exterior como aquí; y les pedimos que se protejan para que puedan apoyar a esos pueblos con el ejemplo que el ejército de batas blancas está dando al mundo”.



En cumplimiento de las medidas frente a la Covid-19, los Héroes del Trabajo de la República de Cuba, René Guerra Huerta, José Agapito Pardo Nápoles y Jaime Smith Pride, son activistas en el cuidado y la prevención, y ratifican el llamado a celebrar el Primero de Mayo en casa. (Fotos de la autora)

Artículos relacionados

Del Autor