Desde la casa con la pintura de Lescay

Santiago de Cuba. Para ofrecer sus reflexiones y el disfrute espiritual de sus obras a travs de la pintura, el Presidente de la Fundacin Caguayo, para las artes monumentales y aplicadas, Alberto Lescay Merencio, lleg a la Casa de la Trova perteneciente a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, donde a puertas cerradas y por intermedio de las redes sociales, los creadores brindan su arte a los cubanos que estn en las viviendas debido al nuevo coronavirus.



Creo que es un momento para estar muy atentos, informados y ser responsables, porque el pnico puede ser peor que la propia enfermedad, refera el prestigioso pintor y escultor. Yo desde mi ptica me doy cuenta, que en este momento coincidentemente estoy terminando una exposicin y un monumento, al precursor de la lucha, al hombre que por primera vez realiz una accin en contra de la esclavitud y de la metrpoli espaola, Jos Antonio Aponte.







Mi propuesta tiene que ver con lo que est pasando, porque Aponte lo que hizo fue advertir, decir que haca falta una Cuba como la que poseemos hoy, independiente, y que los cubanos sean dueos de ella, siento que Aponte me dice, Cuidado con el Descuido, tenemos mucho que hacer, nuestra historia es coherente con la revolucin que siempre se ha ocupado de nosotros, por eso hay que cuidarla ya que le sirve a los compatriotas y al resto del mundo por su accionar.







Esta realidad se hace visible con los mdicos, que a riesgo de todo se encuentran en diversos lugares del mundo enfrentando la Covid 19, dando un mensaje y una ayuda de amor, de conocimiento, de experiencia, a pesar de las dificultades de la nacin, puntualizaba Lescay, al expresar con fuerza: amigos todos, cubanos todos, cuidmonos que as estamos cuidando tambin a la Humanidad.



Por intermedio del grupo audiovisual Lia Videos, el ofrecimiento esttico de Lescay se establece usando las plataformas de INTERNET, en un escenario donde igualmente estuvieron, los Septetos Santiaguero y Turquino, ofreciendo buena msica para los compatriotas que permanecen en los domicilios para evitar la propagacin del nuevo coronavirus: Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos.



