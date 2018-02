Desde este domingo, Segunda Temporada de Bailando en Cuba

2018-02-02 07:18:10 / web@radiorebelde.icrt.cu

El proyecto televisivo Bailando en Cuba tendrá una segunda temporada a partir de este domingo 4 de febrero y hasta el mes de abril, con transmisión por el canal Cubavisión, a las 8:30 de la noche, durante hora y media. Así lo dieron a conocer sus protagonistas, en conferencia de prensa celebrada en el Hotel Nacional, con la presencia de Manuel Ortega, director general; Roclan, director artístico y coreográfico, y los maestros Santiago Alfonso, Lizt Alfonso y Susana Pous, quienes vuelven a ser jurados. Como en la edición anterior de Bailando en Cuba estarán los presentadores Camila Arteche y Carlos Solar, y este año se suma el joven Marlon Pijuán, quien condujo el programa La Colmena TV. El teatro capitalino Astral acogerá los 12 programas y las diez galas previstas en esta nueva producción de RTV Comercial para el disfrute de toda la familia de casa.



Anuncia Teatro La Proa apertura de un nuevo espacio en La Habana Vieja



El Teatro La Proa anuncia un nuevo espacio para disfrutar de los títeres en la Habana Vieja en saludo a su Aniversario 15, que cumplirá el grupo titiritero el primero de junio. Ubicado en la Calle San Ignacio 166, entre Obispo y Obrapía, en La Habana Vieja, la nueva sede cuenta ahora con capacidad para 60 espectadores, luces y un moderno sistema de climatización. Allí el público, de paso por el Centro Histórico, podrá disfrutar de todas las obras del repertorio del grupo habanero y de algunos invitados que se irán programando paulatinamente. Las funciones del Teatro La Proa comienzan este sábado 3 y el domingo 4 de febrero, y de forma excepcional para esta programación inaugural se planifica doble función, con presentaciones a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. En la mañana se presenta el estreno en la capital de la obra: ¡Cuidado, hay perros! del grupo anfitrión y en la tarde se presenta el grupo uruguayo Amares Social Clown, con la obra: Río al Cielo. Las entradas estarán a la venta una hora antes de cada función.



Inauguran este viernes exposición Trazos de una colección en el Centro Wifredo Lam



Trazos de una colección es el título de la exposición de dibujos que inaugurará el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam este viernes 2 de febrero a las cinco de la tarde, como parte de las celebraciones por su trigésimo quinto aniversario. Como continuidad de presentaciones previas de fotografía y grabado, se presentarán obras de los reconocidos artistas cubanos Ana Mendieta, René de la Nuez, Luis Gómez, Ricardo Rodríguez Brey, Gustavo Acosta y Jesús González de Armas. A pesar de ser una pequeña selección, la muestra dará a conocer piezas que no han tenido gran visibilidad para el público cubano e internacional y que no deben pasar inadvertidas debido a su gran calidad artística y belleza. El público podrá disfrutar de esa exposición de martes a sábado, de 10 de la mañana a cinco de la tarde, hasta el próximo 24 de febrero.



Estrena Danza Contemporánea de Cuba la pieza Más allá del polvo



Del 9 al 11 de febrero Danza Contemporánea de Cuba vuelve a la escena del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso con el estreno de la pieza Más allá del polvo, del cubano Miguel Altunaga. Luego de haber integrado durante seis años las filas de la prestigiosa agrupación danzaria cubana como primer bailarín, Altunaga regresa a los salones del elenco danzario, pero esta vez como coreógrafo. El joven de 34 años, quien desde hace una década forma parte de la compañía británica Rambert, es el bailarín cubano de danza contemporánea más reconocido en el Reino Unido. Nominado en tres ocasiones (2014, 2016 y 2017) por el Círculo Nacional de Críticos del Reino Unido a la Mejor Interpretación Masculina, el bailarín ha interpretado obras de importantes creadores internacionales y ha coreografiado piezas para la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Carlos Acosta, el propio Rambert, y las bandas Simply Red y The Zutons.



Alistan en Cuba nueva edición de Festival de la Salsa



Las principales orquestas de música popular bailable de Cuba animarán el cartel de la Tercera Edición del Festival de la Salsa, evento abierto al mundo que transcurrirá del 21 al 25 de febrero. El certamen propone a los entusiastas del ritmo un intenso programa de actividades con los conciertos como plato fuerte, fijados siempre a las nueve de la noche en el Parque Metropolitano de La Habana.

Por el escenario principal, en las diferentes fechas, transitarán las orquestas de mayor convocatoria de la Isla como Los Van Van, Habana De Primera, El Niño y La Verdad, Alain Pérez, Adalberto Álvarez y su Son, así como Pupy y los que Son Son; y Maykel Blanco y su Salsa Mayor. Cada noche subirán a las tablas cuatro conjuntos como principal acción del festival, aunque habrá actividades colaterales como talleres de música, y visitas a lugares relacionados con el desarrollo de la salsa en la mayor de las Antillas.



(Haciendo Radio)