Desde el tele-trabajo se sigue investigando





Santiago de Cuba.- Cumpliendo las medidas de aislamiento social que nos ha impuesto el nuevo-coronavirus, los intelectuales de la Casa del Caribe no interrumpen sus investigaciones utilizando desde sus hogares el tele-trabajo con su Director al frente, Orlando Bergés Martínez.



Yo he podido pensar un poco sobre- todo lo que está aconteciendo, todo lo que he leído, lo que he visto en las redes, lo que sigo en la televisión, todas las informaciones, y sigo encontrando que la única cura posible a esta pandemia, es cumplir todo lo que se ha orientado, ser disciplinado y ser solidario, expresaba el Directivo.



Yo creo que la solidaridad es lo único que nos va a permitir sobreponernos a todo lo que estamos pasando y lo que sobrevendrá después como consecuencia de todo lo que ha ocurrido, sino miramos hacia ahí no vamos a encontrar la cura a este mal, no es la primera vez que la humanidad atraviesa por una situación lamentable, de esta naturaleza y este alcance. Yo creo que lo único que la ha salvado ha sido eso, en unos casos la disciplina y en otro el amor entre los hombres, afirmaba Bergés.



Interrogado sobre el por qué, el arte cura y salva, el Director de la Sala del Caribe respondió, que era la zona donde más se ensancha el espíritu de las personas, es una zona de anclaje a donde todo el mundo puede llegar sin distinción de raza, sexo, ó posición económica, es una de las ventajas que ofrece la cultura como parte de la vida y la naturaleza en la cual vivimos.



Ante la emergencia sanitaria de la Covid 19, los estudiosos de la santiaguera Casa del Caribe prosiguen sus pesquisas en favor de la cultura, apoyando sus indagaciones desde el hogar con la finalidad de no detener los temas de formación científica para sus especialistas.

