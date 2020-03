Desde el Viejo Continente: gracias Cuba (+Videos)

Diferentes organizaciones, sindicatos y líderes políticos continúan expresando su agradecimiento a Cuba por la ayuda solidaria que brinde en varias naciones del mundo, en el enfrentamiento a la COVID-19.



Desde el continente europeo, gravemente afectado por el nuevo coronavirus, declarado pandemia el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), varios mensajes reflejan el reconocimiento a los profesionales cubanos de la brigada Henry Reeve que encabezan la lucha contra dicha enfermedad.



Al respecto, en Cristoforo Colombo, una de las principales arterias de esta capital, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba colocó hoy tres grandes pancartas dedicadas a los médicos cubanos que ayudan a combatir la COVID-19 en Lombardía.



¡Gracias Cuba! ¡La solidaridad une a los pueblos! Y ¡Juntos ganamos! se lee en los carteles de 11 metros de largo y dos de ancho, con los que la asociación da la bienvenida a la brigada de 52 galenos cubanos que comparten labores con colegas italianos en el enfrentamiento a la pandemia, publica la agencia Prensa Latina.

Por otro lado, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista británico, elogió este miércoles ante el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la ayuda médica que está brindando Cuba a otros países afectados por esta pandemia, la cual ya sobrepasa los 400 mil contagiados.



“El internacionalismo de los doctores cubanos que han ido a Italia a luchar contra el virus es inspirador”, aseveró Corbyn, en alusión a la brigada de profesionales de la salud de la mayor de las Antillas que llegaron a Lombardía, a solicitud del gobierno italiano.

