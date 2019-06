Desmienta Irán haber recibido mensaje de Trump

Desmienta Irn haber recibido mensaje de Trump

Irán desmintió este viernes los reportes acerca de haber recibido un mensaje de Donald Trump sobre un ataque inminente contra la República Islámica. En una entrevista concedida a la radiotelevisión estatal IRIB, el portavoz del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Keivan Khos-ravi, aseguró que Estados Unidos no envió ningún aviso a través de Omán.



Horas antes, la agencia británica Reuters había citado a funcionarios sin identificar del país persa confirmando el mensaje de Trump, según el cual el Jefe de la Casa Blanca habría reafirmado a Irán que estaba en contra de cualquier guerra y quería hablar con Teherán sobre varios temas. De acuerdo con Reuter, Trump dio un corto período de tiempo para obtener una respuesta, pero la posición inmediata de la República Islámica fue que su líder supremo, el ayatolá Alí Hoseiní, decidirá sobre este tema.



A su vez, Trump confirmó este viernes que el ejército estaba listo para atacar tres objetivos en Irán en respuesta al derribo de un avión no tripulado de la Marina estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, pero aseguró que suspendió los ataques a último momento porque podrían haber matado a muchas personas.



Trump agregó que no está apurado en responder el ataque de Irán al dron, y anunció que aumentará las sanciones contra la República Islámica. De acuerdo con el diario The New York Times, la operación militar de represalia prevista para hoy fue cancelada repentinamente por Trump, cuando los aviones ya estaban en el aire y los barcos en su posición para incursionar contra como una estación de radar y baterías de misiles iraníes.







Citando a altos funcionarios que no identificó, el New York Times precisó que el ataque se planeó para justo antes del amanecer de hoy, con vistas a minimizar el riesgo para militares y civiles iraníes. El Times reportó que hasta la tarde del jueves los oficiales militares y diplomáticos esperaban golpear a Irán, luego de intensas discusiones y debates en la Casa Blanca entre los principales funcionarios de seguridad nacional de Trump y líderes del Congreso.



Analistas comentaron que el repentino cambio de opinión de Trump en cuanto a no atacar, fue un firme recordatorio del grave riesgo de un conflicto militar entre las fuerzas estadounidenses y las iraníes. Entre tanto, nuevas revelaciones por parte de Irán ofrecen más pistas sobre el derribo del dron estadounidense, cerca del Estrecho de Ormuz, dentro del espacio aéreo de la nación persa y no el internacional, como aseguró Estados Unidos.



La radiotelevisión de la República Islámica publicó este viernes las primeras imágenes de restos del dron, que muestran parte de la superficie y de la estructura interna del aparato, identificado como un avión espía RQ-4 Global Hawk. Irán insiste en que el dron fue derribado cuando se encontraba realizando operaciones de espionaje y rehusó a cambiar su curso, pese a reiteradas advertencias de radio que le hizo la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, acerca de que estaba violando el espacio aéreo nacional.



El jefe de esa fuerza militar, Ami-rali Ha-ji-zadeh, aseguró que los restos fueron recuperados en aguas territoriales iraníes, exactamente debajo de la zona donde fue interceptado, y que dará información más adelante. Ha-ji-zadesh denunció también que la aeronave estaba acompañada por un avión estadounidense Boeing P-8 Poseidón, con 35 personas a bordo. El jefe de la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán remarcó que ese aparato también entró al espacio aéreo iraní, pero no lo derribaron, aunque podían haberlo hecho.



La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ya prohibió desde anoche que aviones registrados en el país sobrevuelen determinadas zonas de los golfos Arábigo-Pérsico y de Omán. Varias de las aerolíneas más importantes del mundo anunciaron este viernes que empezaron a desviar sus vuelos para evitar la zona.



