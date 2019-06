Desmienten trabajadores del Turismo declaraciones de Trump respecto a Cuba





En un mitin desarrollado en la mañana de este viernes, los trabajadores del Restaurante San Cristóbal, ubicado en la céntrica calle San Rafael, entre Lealtad y Campanario, desmintieron las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien asegura que con las nuevas medidas tomadas por su administración favorece al sector privado y al pueblo de Cuba.



Seguir brindando un servicio de excelencia para los clientes nacionales e internacionales, y de esta forma contribuir con el aporte al desarrollo económico y social del país, es la respuesta de este colectivo ante las falacias del mandatario norteamericano que insiste en estrechar el cerco a la mayor de las Antillas hasta aislarla y asfixiarla económicamente, ahora con la prohibición de la entrada de barcos, cruceros, aviones y yates privados.







Al respecto Carlos Cristóbal, chef principal y dueño del local, dijo a la prensa que el impacto es notable en la disminución de clientes. Actualmente las reservaciones diarias ocupan solo de cinco a seis mesas, mientras que antes de ser anunciadas las nuevas medidas de Trump en torno a Cuba el pasado cuatro de junio, la capacidad del Restaurante era casi totalmente agotada, tanto en las mañanas como en las tardes.



No obstante, el propietario del negocio aseguró que se han tomado medidas para burlar las consecuencias del bloqueo y garantizar el abastecimiento y la calidad de los servicios, lo que no cambiará a pesar del recrudecimiento de la injusta política norteamericana.



Actitud esperanzadora mostró el joven Ismel Arias, Licenciado en Turismo y dependiente del Restaurante San Cristóbal.







“Está claro que una disminución del turismo después de haber experimentado un crecimiento desde el año 2010 se va a notar; pero también estamos en temporada baja, la estacionalidad en Cuba nunca la hemos dejado de percibir, y estos siempre han sido meses de baja.



“Yo pienso que a partir de septiembre no contaremos con el turismo norteamericano, pero contaremos con mucho turismo que va a venir de Europa y Asia. Hace muchos años vivimos sin el turismo norteamericano y ahora nos tendremos que adaptar al nuevo cliente, y seguir atrayendo clientes de todo el mundo”.



El Restaurante San Cristóbal está reconocido como el cuarto mejor Restaurante del Caribe, y su fama se debe en parte al haber acogido al ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama durante su visita a Cuba en el 2016, así como a otros 19 presidentes y primeros ministros de otros países, y artistas de talla internacional como Robert de Niro.

