Desmonta Venezuela las falsas acusaciones de Estados Unidos

La batalla frontal del gobierno de Venezuela contra la producción y comercio ilícito de drogas echa por tierra hoy las pretensiones con fines intervencionistas de Estados Unidos de presentar al país como un narco Estado. En contraste, Venezuela exhibe logros sostenidos en la lucha contra este flagelo, en especial luego de expulsar de su territorio a la Administración estadounidense para el Control de Drogas (DEA) una decisión soberana adoptada en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez. Tras la expulsión de la DEA, acusada de promover desestabilización y acciones de inteligencia contra el gobierno venezolano, bajo la pantalla del enfrentamiento al narcotráfico, las autoridades del país sudamericano procedieron con la captura de más de 100 capos de la droga en su territorio, indicó un informe del grupo de investigación y análisis de la Misión Verdad.



Califican en Francia de inmoral e indecente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba



El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba representa una medida ilegal, que en el actual escenario en el Mundo por la pandemia por la COVID-19 llega a la inmoralidad y la indecencia, opinó hoy el experto francés en relaciones internacionales Stéphane Witkowski. En entrevista con Prensa Latina, el presidente del Consejo de Gestión del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina precisó que siempre ha defendido la necesidad del levantamiento del cerco económico, comercial y financiero vigente por casi 60 años, pero en este contexto actual constituye un imperativo. Además, Witkowski respaldó los llamados desde las Naciones Unidas y los realizados por diversas personalidades a levantar los bloqueos y las medidas coercitivas unilaterales, para que todos los países puedan centrar sus esfuerzos y recursos en la batalla contra una pandemia de la COVID-19 responsable ya de más de 90 mil muertes a escala global. Asimismo, el presidente del Consejo de Gestión del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, Stéphane Witkowski señaló que en el caso de Cuba no puede olvidarse su solidaridad, en particular en materia de cooperación médica.



Ascienden a 95 mil 718 las muertes por COVID-19 en el Mundo



Las muertes por COVID-19 en el mundo llegaron este jueves a 95 mil 718 y los casos de contagio alcanzaron el millón 601 mil 018, de acuerdo con datos de la Universidad de medicina Johns Hopkins. Estados Unidos continúa siendo epicentro de la pandemia, y la víspera rompió una vez más su récord de nuevos casos en 24 horas, con 16 mil 684 decesos y 465 mil 750 contagios identificados desde el inicio del brote en el país del nuevo coronavirus. España es el segundo país del mundo con el mayor número de casos confirmados, con 153 mil 222 y los muertos se elevaron a un total de 15 mil 447 el día de hoy, mientras, Italia es el tercer país del mundo con más contagios, con 143 mil 626 este jueves, pero es el primero con el mayor número de fallecimientos, con 18 mil 279. China, donde se registró el inicio del brote de coronavirus, reportó este jueves 42 nuevos casos y un fallecimiento, los casos totales en el país asiático ascienden a 82 mil 919 y las muertes a tres mil 339.



Retrasa la Organización de Países Exportadores de Petróleo un acuerdo en espera a una decisión de México



La reunión ministerial de la alianza OPEP- Más y otros productores de petróleo finalizó este viernes sin un acuerdo definitivo sobre el gran recorte de la producción de crudo que estaban negociando para estabilizar el mercado, después de que México se retirara de las negociaciones. Tras once horas de negociaciones vía videoconferencia, la ministra de Energía de Azerbaiyán, ZAMINA ALÍEVA, declaró a la agencia española Efe que el proyecto de acuerdo, que prevé una reducción de 10 millones de barriles diarios será definitivo Si México acepta reducir en 400 mil barriles su producción de crudo. Según la reportó agencia rusa RIA Nóvosti, el problema fue la divergencia en las posturas en torno al nivel base de la reducción de la producción de crudo previsto para México. Según el proyecto de acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo-Más, al que tuvo acceso la agencia TASS, Rusia y Arabia Saudí deben reducir su producción en 2 coma 5 millones de barriles diarios a partes iguales desde un nivel de 11 millones de barriles.



Realizará hoy el Grupo de Puebla una reunión virtual para enfrentar la crisis económica y sanitaria por la COVID-19



Líderes progresistas de 14 países que conforman el Grupo de Puebla encabezan hoy una reunión virtual en busca de generar un debate de ideas para hacer frente a la crisis económica y sanitaria generada por la COVID-19. El presidente argentino Alberto Fernández, uno de los fundadores de este espacio, y otros 10 exmandatarios, excancilleres, personalidades de varios ámbitos se reencontrarán de manera virtual en esta tercera reunión. En la videoconferencia intervendrán, entre otros, el expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva, el chileno Marco Enríquez-Ominami, uno de los impulsores de esta iniciativa y el exmandatario Ernesto Samper, con un debate que tendrá como eje central la situación que ha generado el brote del nuevo coronavirus en el mundo y su impacto en la región. Según declaró Samper a la prensa, en la reunión buscarán analizar 'el ayer, el hoy y el mañana que nos depara la presencia de la COVID-19; en qué fallamos, qué podemos hacer para salir del cerco humanitario y cuáles deben ser las rectificaciones políticas que deberíamos comenzar a pensar hacia adelante'.



Reclutan en China voluntarios para realizar ensayo clínico de una nueva vacuna contra el nuevo coronavirus



Científicos chinos reclutan hoy voluntarios en la provincia de Hubei para los ensayos clínicos de otra vacuna desarrollada en el país contra la mortífera COVID-19, responsable de 3 mil 336 muertes en el país. De acuerdo con el diario China Daily, los investigadores buscan a individuos sanos, mayores de 18 años de edad y que no se hayan contagiado nunca con el nuevo coronavirus, que provoca la enfermedad de la COVID-19. El plan es dividir a los voluntarios en tres grupos para adminístrales el medicamento y luego mantenerlos bajo exámenes durante los seis meses posteriores. El mes pasado un equipo médico del Ejército Popular de Liberación dio inicio a los ensayos de una recombinante y también inocularon el nuevo coronavirus a los primeros 108 voluntarios que la recibieron, y en la actualidad esas personas están bajo observación a fin de identificar posibles reacciones adversas.



Revela estudio que la COVID-19 llegó a Nueva York desde Europa



El nuevo coronavirus comenzó a circular en Nueva York a mediados de febrero, semanas antes del primer caso confirmado en esa estadounidense, y lo introdujeron viajeros de Europa, reveló hoy una investigación. Esta nueva tesis echa por tierra criterios manejados hasta ahora, que se referían a la expansión de la COVID-19, en Nueva York por personas procedentes de Asia, pero 'la mayoría es claramente europea', afirmó, genetista de la Escuela de Medicina Icahn en el Monte Sinaí, autor del estudio Harm Van Bakel. Mientras, otro equipo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York llegó a conclusiones sorprendentemente similares, pese a pesquisar un grupo de casos diferentes. Ambos equipos analizaron los genomas de muestras del nuevo coronavirus tomadas a neoyorquinos a partir de mediados de marzo, reportó el diario The New York Times, y el resultado de la investigación arrojó una propagación oculta de la COVID-19 y que pudo detectada si se hubieran puesto en marcha efectivos programas de pruebas a la población. Para el 31 de enero, el presidente Donald Trump prohibió a los extranjeros entrar al país si habían estado en China, donde se registró el primer brote conocido del coronavirus- durante las dos semanas anteriores a esa fecha. Nueva York es el estado norteamericano más golpeado del país por la peligrosa afección respiratoria que ocasiona la COVID-19.



Reportan en Yemen el primer caso del nuevo coronavirus



Yemen, un país devastado por la guerra y escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, reportó este viernes su primer caso del nuevo coronavirus en la sureña provincia de Hadramut, controlada por el gobierno. 'El primer caso confirmado de coronavirus se ha registrado en la provincia de Hadramut', señaló en Twitter la comisión gubernamental de emergencias nacional sobre la COVID-19. Mientras, las organizaciones humanitarias temen las repercusiones potencialmente catastróficas si se propaga la COVID-19 en el país en guerra desde hace cinco años entre los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, y las tropas gubernamentales yemeníes, respaldadas por una coalición liderada por Arabia Saudita.



