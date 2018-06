Despaigne conecta su décimo tercer jonrón en Liga japonesa (+Video)

2018-06-15 15:33:46 / web@radiorebelde.icrt.cu

El cubano Alfredo Despaigne conectó este viernes su décimo tercer cuadrangular del año y remolcó 3 carreras para comandar el trinfo de 8-0 de los Halcones de SoftBank sobre los Carpas de Hiroshima en el Yafuoku Dome de Fukuoka.



El poderoso toletero, que se fue para la calle por primera vez desde el 27 de mayo, terminó el juego de 3-1 para elevar su promedio a .226 y su total de empujadas de la campaña a 36.

Satisfecho con mis logros pero la meta es seguir ganando.

Satisfied with my accomplishments, but the goal is to keep winning. pic.twitter.com/agmSf2FFgr — Alfredo Despaigne (@despa54) 10 de octubre de 2017



En este partido el Softbank venció 8-0 al Hirochima y se mantiene en el cuarto lugar de la Liga del Pacífico con 32 juegos ganados y 29 perdidos.





Viajará a Portugal equipo masculino de voleibol para final de la Copa Mundial de Retadores



El equipo masculino de Cuba viaja el próximo domingo a Portugal para asistir a la final de la Copa Mundial de Retadores de voleibol con sede en la portuaria ciudad de Matosinhos, en Oporto, del 20 al 25 próximos.



Los antillanos contenderán contra República Checa, Estonia, Kazajistán, Chile y los anfitriones en pos del único boleto en disputa para la Liga de las Nacionales de la Federación Internacional de Voleibol 2019.



Ariel Saínz, presidente de la Federación Cubana, agradeció la colaboración de las embajadas de Portugal y España, así como del Minrex y la dirección de Relaciones Internacionales del Inder para obtener el visado en tan poco tiempo.



Encabezan el plantel el opuesto Miguel David Gutiérrez, los atacadores de esquina Miguel Ángel López y Osniel Mergarejo, los centrales Liván Osoria (capitán) y Javier Concepción, y el pasador Adrián Goide.



Completan la nómina los atacadores auxiliares Marlon Yang y Javier Jiménez, el central Roamy Alonso, el opuesto José Carlos Romero, el colocador Liván Taboada y el líbero Yonder García.



Junto al director técnico Nicolás Vives asistirán el entrenador auxiliar Yosvany Muñoz, el médico Antonio Iznaga y Elio Gómez, jefe de la delegación.





Presentan a Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid



Julen Lopetegui fue presentado este jueves en el estadio Santiago Bernabéu como nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas, en sustitución del francés Zinedine Zidane, quien dimitió el pasado 31 de mayo.



Durante la presentación, el presidente del Club Real Madrid, Florentino Pérez, defendió el fichaje de Lopetegui como director técnico madridista y dijo que en un acto de transparencia decidieron hacerlo público antes del inicio del Mundial para evitar filtraciones que pudieran perjudicar a la selección española.



Pérez aseguró que “no hay nada más lejos de la realidad que quienes hablen de ocultación en este caso (...) No hay ni un sólo argumento que justifique que Julen no se pudiera sentar mañana en el banquillo de la selección española”.



“Los madridistas damos la bienvenida a un hombre de la casa y a alguien que en los últimos años ha sido un gran profesional”.





Listo el pentatlón moderno para cosechar medallas en Barranquilla



El pentatlón moderno se ha preparado para contribuir a la cosecha de medallas que Cuba pretende conquistar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró la comisionada nacional Doris Mayorquín.



«Nuestros atletas han podido participar en tres bases de entrenamiento en México, entre febrero y marzo, y luego en República Dominicana, y más recientemente añadieron otros 22 días en la capital azteca», indicó antes de reiterar que para ellos la lid regional será en la subsede de Cali.



Hace cuatro años los mismos que lideran hoy el grupo, Leydi Laura Moya (86 en el ranking mundial) y José Ricardo Figueroa (88), fueron oro y plata en individuales, respectivamente, e integraron el relevo mixto campeón.



Completaron el extraordinario desempeño Ricardo y Yaniel Velázquez, plata en relevo masculino y este último bronce en la prueba individual, y Leydi Laura y Elianis Cámara (104), terceras en relevo femenino para un racimo de dos de cada color.



Ahora también aparecen en el grupo la debutante en estas citas Delmis Pérez (116 y 53 juvenil), Lester Ders (100) y Raidel Oramas (108 y 37 juvenil).





Darán a conocer hoy los 24 jugadores de béisbol que estarán en Barranquilla 2018



Los 24 jugadores que representarán al béisbol cubano en el torneo de este deporte en los Juegos de Barranquilla, Colombia, se conocerán este viernes en rueda de prensa en el estadio Latinoamericano.



La nómina, que será conducida por el veterano manager Carlos Martí, intentará ratificar la hegemonía, que, desde la cita de Santiago de los Caballeros en 1986, y hasta Veracruz 2014, ha mantenido este deporte, con seis coronas consecutivas.



El último revés del beisbol en justas regionales aconteció en los Juegos organizados por Cuba en agosto de 1982, donde el seleccionado local se vio superado por la novena de la República Dominicana.



Hace cuatro años, con un equipo dirigido por Víctor Mesa, se ganó de manera invicta los cinco juegos del torneo, el último por el oro ante Nicaragua.



De los 24 jugadores, que integraron aquel plantel, solo ocho pueden repetir en la calurosa Barranquilla, los receptores Yosvani Alarcón, Frank Camilo, y Yulexis La Rosa, los jardineros Frederich Cepeda y Roel Santos, el torpedero Yordan Manduley, y los serpentineros Yoanis Yera y Freddy Asiel Álvarez.



El torneo beisbolero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se pondrá en marcha un día después de la ceremonia inaugural de los Juegos, el viernes 20 de julio y el primer rival de Cuba será el equipo de México.









Asegura gimnasta cubano Manrique Larduet las tres primeras finales en Copa del mundo de Portugal



El cubano Manrique Larduet se aseguró para las tres primeras finales de la Copa del Mundo de gimnasia artística, que comenzó ayer en Guimaraes, Portugal, donde se vio las caras con algunos de los rivales que enfrentará muy pronto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



Manrique y su compañero Randy Lerú llegaron con muy poca diferencia de horas a la urbe europea para enfrentar esta jornada inicial, de ahí que las notas conseguidas no respondan realmente a sus actuales estados de preparación.



Por eso no debe llamar la atención que el primero de ellos haya clasificado como octavo en ejercicios a manos libres con solo 13,50 puntos, dominó los arzones con 13,800 y pasó cuarto en anillas con 14,100.



“En la final que es dentro de dos días Manrique puede ganarle. Ya habrá descansado y él puede ganar el suelo”, dijo sin preocupaciones Carlos luego de ver lo que enseñó este jueves Vega.



Hoy será la clasificación para las barras paralelas, la fija y el caballo de salto, aunque en este último no competirá Lerú. Sábado y domingo serán jornadas de finales.





Acceder al podio en Barranquilla 2018 será la meta de las gimnastas rítmicas cubanas



Acceder al podio, en especial con el conjunto que se estrenará a este nivel, es una de las metas trazadas por la gimnasia rítmica cubana que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



“La sola inclusión del conjunto ya nos permitirá mejorar los resultados de Veracruz hace cuatro años, porque sabemos que tenemos para alcanzar medallas ahora”, aseguró la comisionada nacional Cecilia Juara.



“Desde el punto de vista de programas están en los niveles de exigencia del código de puntuación. Les toca ahora buscar una buena ejecución para lograr las medallas”, reconoció sobre un grupo que lideran Melissa Kindelán y Claudia Arjona.



Elianabel Báez, Anisleidy Chirino y Danay Utria son las otras integrantes del grupo, que se presentará con los programas de cinco aros, y dos cuerdas con tres pelotas.



Igual de intenso ha sido el trabajo previo para las tres individuales: Grettel Mendoza, Brenda Leyva y Yetnisey Arias.

Ellas ejecutarán selecciones con aro, pelota, maza y cinta, y como sus compañeras llegarán a la ciudad colombiana con una superior preparación desde el punto de vista técnico y sicológico.





Buscarán la final por equipos tiradores con arco en Juegos Centroamericanos y del Caribe



Aunque enfrentará un nivel de dimensiones mundiales, el tiro con arco cubano buscará las finales por equipos y no descarta algunas actuaciones fuera de la “lógica” en el evento individual de los cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



Llegará con la desventaja de actuar en la especialidad de recurvo solamente, por lo que accederá a solo cinco de las 10 pruebas convocadas. No obstante, los dirigidos por Vladimir Quintas forman un grupo con cualidades devenidas en fortalezas.



Una de ellas es contar entre los hombres con el veterano Juan Carlos Stevens, medallista a este nivel, quinto lugar olímpico en Beijing 2008 y aportador de la experiencia que se necesita para liderar un equipo, integrado además por Hugo Franco y Adrián Puentes.



«Algo similar se presenta para el elenco femenino que integran Maydenia Sarduy, Karla Fals y Elizabeth Rodríguez, esta última la actual campeona nacional y con las mayores perspectivas por sus recientes desempeños.



«Exceptuando a México, en el sexo femenino hay menos fortaleza en el área. No quiere decir que sea más fácil, pero es posible avanzar a la final con un poco más de holgura», explicó el técnico.





Expone brasileño Ronaldo Luis Nazario su opinión sobre las figuras a seguir en el Mundial



El astro brasileño Ronaldo Luis Nazario Lima se manifestó en Moscú sobre las que serán sus figuras a seguir en este mundial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



“Con su increíble actitud, con su increíble mentalidad ganadora, Cristiano Ronaldo es un jugador único, pero admito que Lionel Messi le pone todavía más magia al fútbol” manifestó el brasileño en entrevista para el diario deportivo alemán Sport Bild.



Ronaldo fue el encargado este jueves de participar en la ceremonia de inauguración del certamen del orbe, en la que se disputó el choque entre Rusia y Arabia Saudita, con victoria 5-0 para los anfitriones.



Respecto a los equipos Ronaldo manifestó que 'Brasil puede ganar' aunque ve a España con un equipazo. “Alemania siempre es muy fuerte, Argentina también; y Francia tiene un equipo joven y con talento”, concluyó.



(Redacción Deportiva de Rebelde)