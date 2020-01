Despiden millones de iraníes al general Qassem Soleimani en su ciudad natal

Despiden millones de iranes al general Qassem Soleimani en su ciudad natal

2020-01-07 08:17:23





Millones de iraníes abarrotan las calles de la ciudad de Kerman, en el sureste de Irán, para asistir a los rituales y funerales del general Qassem Soleimani, asesinado por el ejército estadunidense en el vecino Irak. Los restos del general Soleimani y del mayor general Hossein Pourjafari, quien también fue asesinado en el ataque con misiles lanzados por Estados Unidos, llegaron al aeropuerto de Kerman, destacó la televisión estatal iraní. El arribo de los restos del general iraní a su ciudad natal se produce luego de procesiones fúnebres masivas en las ciudades iraquíes de Bagdad, Karbala y Najaf, así como en ciudades iraníes de Ahvaz, Mashhad, Teherán y Qom. La víspera, en Teherán siete millones de iraníes abarrotaron la vía de 11 kilómetros que conecta las dos icónicas plazas Revolución) y Libertad, así como las calles laterales que cruzan la capital durante el funeral realizado el lunes, según el Consejo de Coordinación para la Propagación Islámica, destacó Press TV.



Llama comisión del senado a impulsar una iniciativa humanitaria en departamento de Colombia, del Choco



La miembro de la Comisión de Paz del Senado colombiano Iván Cepeda, abogó por impulsar una iniciativa humanitaria en el departamento del Chocó, donde hoy las comunidades siguen siendo víctimas de la violencia. Es imperativo impulsar iniciativa humanitaria para atender la situación del Chocó que vincule a muchos sectores, instituciones y personalidades en la protección de las comunidades y de líderes sociales en esa atormentada zona del país, expresó la senadora. Luego del asesinato de varios líderes sociales o incursiones paramilitares, el gobierno anuncia, como gran medida, que el Ejército llega a los territorios. ¿Por qué no lo hace antes de los crímenes cuando las comunidades denuncian el peligro o la Defensoría emite alertas tempranas?, apuntó, Cepeda. Asimismo, la miembro de la Comisión de Paz del Senado colombiano Iván Cepeda manifestó su solidaridad 'con Leyner Palacios, líder de la comunidad de Bojayá del departamento del Chocó y llamo a proteger su vida y a atender sus denuncias sobre los peligros que hoy amenazan a sus coterráneos'.



Busca la Cámara de Representantes de Estados Unidos limitar la capacidad de Trump para lanzar una acción militar contra Irán



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció a través un comunicado que durante esta semana la cámara votara una resolución para pretender limitar las acciones militares del Presidente Trump contra Irán. Pelosi justificó esta iniciativa porque Trump autorizó el asesinato del líder de la Fuerza de Quds de Irán, el general Qasen Soleimani, sin consultar al Congreso, y señaló que como miembro del senado, su primera responsabilidad es "mantener a salvo al pueblo estadounidense". "La semana pasada, la Administración Trump realizó un ataque aéreo militar provocador y desproporcionado contra oficiales militares iraníes de alto nivel", recordó Pelosi, subrayando que la acción "puso en peligro a nuestros miembros del servicio, diplomáticos y otros, corriendo el riesgo de desatar una grave escalada de tensiones con Irán". Esta nueva resolución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es similar a una presentada el pasado viernes por el senador Tim Kaine, que busca forzar un debate en el Congreso y votar para determinar si las Fuerzas Armadas de EE.UU. deben "participar en las hostilidades con Irán".



Fijan en Bolivia la fecha para inscripción de los candidatos para las elecciones de Mayo



Los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del próximo mes de mayo, derivadas del golpe de Estado en Bolivia, podrán inscribir a sus candidatos hasta el 3 de febrero, puntualizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De acuerdo con presidente del TSE, Salvador Romero, ese día es el tope para inscribir a los aspirantes a la Presidencia y para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las nuevas autoridades electorales, nombradas por el Gobierno de facto que rige hoy en Bolivia, anunciaron para el 3 de mayo la celebración de los próximos comicios presidenciales, en los cuales los electores elegirán al presidente, y vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios supraestatales. Además, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, informó que los venideros comicios se realizarán 'con un padrón saneado' y, en caso de una segunda vuelta, la fecha prevista será después del 15 de junio.



Convocados para hoy los estudiantes chilenos a una nueva jornada de protesta



Las principales organizaciones de estudiantes de la enseñanza media en Chile están convocados para hoy a nuevas demostraciones de rechazo a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para el ingreso a la educación superior. Este martes está prevista la segunda y última jornada para la realización de esos exámenes, a los que deben someterse poco más de 297 mil jóvenes interesados en cursar carreras universitarias, aunque una gran cantidad de alumnos los considera un ejemplo de la división elitista existente en el sistema educativo chileno. La víspera muchas ciudades fueron escenarios de manifestaciones, ocupación de escuelas y hasta enfrentamientos entre carabineros y estudiantes, así como una concentración por la tarde en la Plaza de la Dignidad, de Santiago de Cuba, que terminó siendo reprimida con carros lanza agua y gases lacrimógenos. Esa nueva protesta de los estudiantes fue convocado por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile, que rechazan esa nueva forma de evaluación por considerar que profundiza las desigualdades.



Retoman este martes los diputados británicos los debates sobre el Brexit



El Parlamento británico retomó hoy el debate sobre el Brexit del primer ministro conservador, Boris Johnson, quien confía en abandonar el bloque europeo a fines de mes, amparado en la mayoría absoluta lograda en las recientes elecciones. Después de tres semanas de receso por las festividades navideñas y de Año Nuevo, los parlamentarios ocuparon sus curules en el Palacio de Westminster a partir de las 14:30 hora local de hoy. Según trascendió, después de una primera hora dedicada a abordar temas relacionados con el Tesoro y otro espacio para cuestiones urgentes, la Cámara de los Comunes reanudará el análisis del proyecto de ley sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE). También, se espera, que tanto los laboristas como los demás partidos opositores, presionen para hacerle algunas enmiendas al Brexit, con miras a impedir un divorcio en malos términos con el resto de los países de la alianza.



Afirma Diosdado Cabello que el imperialismo sufrió una nueva derrota en el Parlamento venezolano



El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que lo ocurrido la víspera en la Asamblea Nacional en desacato fue una derrota para el imperialismo. Durante una emisión especial del programa Con el Mazo dando, el dirigente bolivariano señaló que las divisiones en el seno de la derecha son un golpe para Estados Unidos y sus aliados. 'De esas peleas entre la oposición, el perdedor es el imperialismo. Le volvimos a dar una derrota. Sigan subestimando a Nicolás Maduro que les va a ir bien', expresó Cabello. Además, el dirigente partidista, cuestionó que nadie de la oposición postuló a Juan Guaidó, y añadió 'pues porque no tenían los votos y además tampoco lo querían, los únicos que le dan apoyo son los gringos'.



Regresa este 7 de enero Cámara Baja de Estados Unidos a sus sesiones en medio de una tensa situación



La Cámara de Representantes de Estados Unidos regresa hoy a sus sesiones habituales, en medio de críticas de los legisladores a las acciones norteamericanas contra Irán y la indefinición del juicio político al presidente Donald Trump. La titular de esa instancia legislativa de mayoría demócrata, Nancy Pelosi, anunció que en las sesiones de este martes se votará una Resolución de Poderes de Guerra para limitar las acciones militares con respecto Irán, informó la publicación The Hill. Por otro lado, el pasado18 de diciembre la Cámara de Representantes aprobó dos cargos en contra Trump, uno por abuso de poder y otro por obstrucción del Congreso, y tal proceso en el Senado, bajo dominio republicano, podría comenzar en este mes, pero Pelosi ha evitado precisar cuándo ocurrirá el envío de los cargos a la Cámara Alta. Debido a ese paso, Donald Trump se convertirá en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político en busca de su destitución, que para ocurrir debe tener el respaldo de 67 de los 100 senadores.



(Haciendo Radio)