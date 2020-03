Después del Covid19: Volveremos al teatro

Despus del Covid19: Volveremos al teatro

Este 27 de marzo no se correrán las cortinas de ningún teatro en Cuba, la verdad es que, como todos saben hace algunos días este tipo de eventos culturales han sido suspendidos por la pandemia Covid19.



Para los amantes de este arte, sentiremos una gran nostalgia por ese aroma característico que solo se puede encontrar en los teatros, cuando estemos celebrando el Día Mundial del Teatro, fecha fue constituida por el Instituto Internacional del Teatro en 1961.

En diferentes países, se extrañará al unísono los espectáculos en los teatros y salas más importantes, eventos que siempre se esperan cada 27 de marzo. Momentos en los que cada espectador es cómplice de lo que pasa en escena. Donde cada risa o asombro del público forma parte de la dramaturgia de la obra. La magia del teatro hace que todos sean parte y a su vez todos nos aislamos y pensamos, por momentos, que estamos solos con los actores.



Tal vez algunos no lo sepan, pero por lo general las escenografías nos incluyen a todos. La primera vez que vi teatro, mis pies no llegaban al piso, sentada en la butaca. Lo cierto es que aunque no lo he confesado mucho mi madre era actriz, se había formado en los primeros instructores de arte, como parte de las posibilidades que brindó la Revolución cubana, a aquellos que formaron parte de la Campaña de Alfabetización en 1961.



Era mágico como mi madre dejaba de ser ella y se convertía en tantas personas. Cuando acababan los ensayos, se acercaba a mi Liberato, ese actor que todos lo conocimos por la telenovela cubana “Sol de Batey”, y me decía: “Te portaste bien Tojocita”.



Lo que también tiene el teatro es que una vez que se convierte en tu primer amor, no hay forma que puedas desligarte de él. Puedes ver una misma obra, de la misma compañía, varias veces y descubrir siempre algo nuevo. Según me han comentado, los actores pueden venir con el problema más grande de su casa, sentirte muy mal de salud; pero una vez que se “meten” en el personaje y sienten la adrenalina del público, todo lo que los podían desconcentrar pasa a un tercer plano.



No es posible comprender como el teatro logra conmover tanto la fibra de los hombres y las mujeres, pero desde la antigüedad, esa magia ha estado presente. De esta forma los planteó Aristóteles en su libro llamado "Poética".

Pero el ser humano, y este arte, estamos conscientes que el impedimento de este año es temporal. Pronto nos sentaremos en esa butaca, sentiremos las cosquillas cuando apaguen las luces. Viviremos con cada segundo de la puesta en escena, y una vez concluida, nos quedamos esperando minutos más. Entonces no leemos créditos como en las películas, ni saldremos corriendo, sino que esperamos el saludo de cada actor.



Aplaudimos y aplaudimos valorando a cada uno, y a su vez sin darnos cuenta damos entre palmas y “Bravos” el premio de popularidad. Y saldremos por las puertas del teatro saludando a cada actor, su director, y hasta a los taquilleros como si fueran familia, y les diremos: “Gracias”.

Del Autor