Destaca Gladys Bejerano importancia del inventario y la contratación

Cienfuegos, Cuba.- El inventario y la contratación son medulares en la gestión económica expresó en esta ciudad del centro sur la Vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República de Cuba, al resumir la XII edición del Control Nacional a la provincia.



“La situación de la gestión y el control de la entidad la expresa el inventario, dijo, y hacia adelante empujan. Es la mejor vacuna contra el delito, la ilegalidad y corrupción. La batalla es luchar por la eficiencia económica y una entidad para que sea eficiente de verdad, tiene que tener orden, disciplina, exigencia”.



“Con un buen sistema de control interno es la mejor manera de responder” afirmó Bejarano subrayando que no puede ser de comprobación y comprobación porque se trata de algo de todos los días, que se entrega como una cultura de la organización.



Se refirió al autocontrol con la participación de los trabajadores: “Darle participación a todo el mundo porque ningún especialista por muy capacitado que sea desde una oficina, aunque tenga computadoras y conocimientos no puede hacer un diagnóstico de las áreas”.



Sobre el Control y Uso de los Inventarios realizaron en Cienfuegos 26 inspecciones y dos comprobaciones especiales, del 1ro. de noviembre al 12 de diciembre, como en toda Cuba.



Abarcó el Proceso de contratación económica, Estado de las cuentas por cobrar y pagar, Control del combustible, Pagos a privados, Efectivo en caja y banco y el Proceso inversionista según el informe leído por la Vice Contralora Provincial, Esther Quesada Travieso.



También asistió la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lidia Esther Brunet Nodarse, primera secretaria en la provincia junto con la Presidenta de la Asamblea del Poder Popular, Mayrelis Pernía Cordero.



Johan Sarduy Alonso, delegado del Ministerio de la Agricultura, como parte de los organismos asistentes, dijo que con la misma profundidad trasladarán a los trabajadores el resultado de la revolucionaria y profunda reunión.



“Porque si importante es el control consideramos que lo que va a hacer caminar realmente cualquier proceso en la agricultura es el autocontrol desde la base productiva hasta la dirección”.



Reconocieron los resultados más integrales, por ejemplo, Copextel, la Unidad Empresarial Comercializadora ITH, y la Empresarial Básica del Grupo Azucarero, por las buenas prácticas en la gestión de comercialización de los inventarios de lento movimiento y ociosos.



Gladys Bejerano distinguió a los centros universitarios por la motivación y compromisos, entre los mil 30 estudiantes de centros de altos estudios, que participaron en el país.



Apuntó que 2018 va a ser un año de gran batalla: “Nos tenemos que preparar para aprovechar al máximo lo que depende de nosotros y no seguirle echando a los problemas reales las cosas que no son de los problemas objetivos”.



Comentó que llegarán a la reunión nacional con un resumen de las ideas más importantes surgidas en las provincias.



300 participantes entre controladores, auditores, estudiantes y profesores, y expertos participaron en el control a entidades cienfuegueras y todas aplicaron la Guía de Autocontrol General. Progresan en el Control y Uso de los Inventarios, pero detectaron deficiencias porque no existen los mismos avances en todos los organismos.



De las verificadas detectaron deficiencias que atentan contra el adecuado uso, control y destino final del combustible, así como el actuar negligente de directivos que propiciaron acciones violatorias de la disciplina, por parte de los infractores y presuntos hechos delictivos y de corrupción.



Recomiendan perfeccionar el control que permita un uso racional de los recursos, y la aplicación de medidas disciplinarias educativas a los casos que corresponden para que cada uno resuelva las tareas y avancen.

