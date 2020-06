Destaca gobernador peruano el internacionalismo humanitario de los médicos cubanos

Destaca gobernador peruano el internacionalismo humanitario de los mdicos cubanos

2020-06-09





El gobernador de la región peruana de Moquegua, Zenón Cuevas, destacó el internacionalismo humanitario de los médicos cubanos, al presentar oficialmente a una brigada cubana que llegó a esa región para sumarse a la lucha contra la COVID-19. Además, Cueva señaló que la presencia de los profesionales cubanos de la salud y su vocación de servicio a la humanidad, llegaron cuando Perú y la región de Moquegua enfrentan a la pandemia que está cobrando muchas víctimas, creando zozobra, estrés y frustración en el país. También, el gobernador de la región peruana de Moquegua subrayó igualmente los grandes avances de Cuba en la medicina y la educación, por lo que quería contar con una brigada médica, desde hace más de un año, antes de que comenzara la actual pandemia. Asimismo, Zenón Cuevas exhortó a los médicos de Moquegua a trabajar en forma conjunta con los cubanos y aprender de sus experiencias.



Crece la cifra de muertos por la COVID-19 en el Mundo



Unas 405 mil 02 personas han fallecido a causa de la pandemia de la COVID-19, mientras que el total de casos de contagios en el mundo ya suman un total de siete millones 81 mil 665, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, que recolecta las cifras oficiales que publican las naciones. Los tres países con mayor número de casos registrados son Estados Unidos, Brasil y Rusia. Estados Unidos, es el primer país más afectado por el nuevo coronavirus SARS Cov-2, y registra un millón 995 mil 711 de personas contagiadas, en segundo lugar esta Brasil que acumula 691 mil 758 y le sigue Rusia que informó 476 mil 043 casos. Mientras, que Tailandia comunicó que ya no cuenta con contagios locales y que solo trata a casos importados, y aseguraron que llevan alrededor de dos semanas sin nuevos contagios locales de la COVID-19. Por otro lado, Irán se unió al llamado internacional y solicitó a sus habitantes a hacer uso del cubrebocas para limitar el número de contagios en el lento regreso a la normalidad que implica un reajuste tras la pandemia.



Asisten más de seis mil personas al funeral de Floyd en Houston



Más de seis mil personas asistieron este lunes en la iglesia The Fountain of Praise en Houston para despedir al ciudadano afroamericano George Floyd, quien murió el 25 de mayo bajo custodia policial en Minneapolis. De acuerdo con los organizadores del funeral público, informaron que seis mil 362 personas presentaron sus respetos a Floyd en la iglesia al suroeste de la ciudad donde nació Floyd, y la ceremonia duró hasta las 18:00 hora local. Las personas hicieron fila durante horas para rendir homenaje desde la apertura de la iglesia al medio día, informó el medio local KHOU, y para prevenir la propagación del COVID-19, solo 15 personas con mascarillas podían ingresar a la iglesia a la vez y permanecer adentro un máximo de diez minutos. A las honras fúnebres de Floyd, asistieron el gobernador de Texas, Greg Abbott, el alcalde Sylvester Turner y la senadora Amy Klobucha, y posteriormente, Abbott se reunió con la familia.



Califica Jorge Arreaza de hipócritas las declaraciones de Iván Duque sobre Venezuela



El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, calificó de hipócritas las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la política migratoria de Venezuela en medio de la pandemia de la COVID-19. En la red social Twitter, Arreaza señaló que 'el subpresidente Duque no puede ser más hipócrita y manipulador. Centenares de miles de venezolanos huyen de Colombia. Los dejan sin hogar, sin empleo, les bloquean las salidas de las ciudades, los someten a la xenofobia e indigencia, a la intemperie y en plena pandemia'. Estas declaraciones de Arreaza se suceden luego de que Iván Duque dijera, en una entrevista a Radio Nacional de Colombia, que Venezuela impuso nuevas restricciones de ingreso para los connacionales que desean regresar a su país y solicitó que fuera analizada por los organismos internacionales. Al respecto el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza señaló que el presidente colombiano es un manipulador pues él sabe que más de 50 mil venezolanos, la mayoría procedente de Colombia, han regresado huyendo de la xenofobia y de la crisis sanitaria registrada en su país producto del nuevo coronavirus SARS Cov-2.



Analizará hoy el tribunal de La Haya las denuncias contra Jair Bolsonaro por negligencia ante la COVID-19



El Tribunal Penal Internacional, con sede en Países Bajos, analizará hoy las denuncias contra el presidente de Brasil Jair Bolsonaro por su postura negligente que mantiene hoy en la lucha contra la COVID-19 en su país. Además, la revista Fórum reveló que una última demanda fue presentada en esa corte de las Naciones Unidas, por el Partido Demócrata Trabalhista de Brasil que acusó a Bolsonaro de crimen contra la humanidad por su actitud indolente ante la pandemia. La denuncia de esa organización partidista enumeró las situaciones en las que Bolsonaro minimizó a la pandemia y se pronunció contra las recomendaciones de los expertos para reducir el contagio, como las medidas de aislamiento social. También, la acusación relaciona, con cifras, el aumento de los muertos y las personas contagiadas con la COVID-19 en Brasil con las actitudes irresponsables del presidente. A principios de ese mes, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia también incriminó al mandatario Jair Bolsonaro, en La Haya por acciones 'absolutamente irresponsables' que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos brasileños.



Destacan en Estados Unidos las dimensiones de las movilizaciones por la justicia racial



Las movilizaciones registradas en Estados Unidos y en otros países a favor de la justicia racial alcanzan la mayor dimensión vista en décadas, consideran hoy medios norteamericanos de prensa que resaltan el impulso de esas protestas. Mientras, en las calles y plazas públicas se mantienen llenas de personas dos semanas después de la muerte del afronorteamericano George Floyd a manos de oficiales de la policía, el diario The New York Times sostiene que parece poco probable que el impulso de estas reuniones masivas se agote pronto. Durante las últimas jornadas las protestas se han tornado cada vez más pacíficas y obtuvieron una serie de victorias simbólicas, como llevar a líderes locales a comprometerse a frenar el poder de la policía, resaltó la prensa. Según la cadena de televisión CNN, como las protestas se mantienen pacíficas, las autoridades suavizan las restricciones impuestas en ciudades como Chicago, Filadelfia, Nueva York y Buffalo, donde se levantaron los toques de queda. Mientras, que Times, apuntó que los activistas y académicos que han estudiado la cresta y la caída de otros disturbios por asesinatos policiales, tiroteos en escuelas o derechos de las mujeres estiman que la indignación generalizada por las injusticias económicas y raciales puede dar al nuevo movimiento una mayor durabilidad.



Califica Cristina Fernández de escandaloso el espionaje ilegal del Gobierno de Mauricio Macri



La vicepresidenta argentina Cristina Fernández calificó como un 'verdadero e inédito escándalo el espionaje ilegal de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. En su recorrido hacia el juzgado de la localidad bonaerense Lomas de Zamora, acompañada por su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta apuntó contra Macri tras recordar un capítulo de la complicidad de la Corte Suprema en la difusión ilegal de las escuchas de las que fue víctima, ampliamente difundidas en 2017 por los canales televisivos. Además, Cristina Fernández explicó que la causa judicial por la que soy convocada es un verdadero e inédito escándalo, que la Agencia Federal de Inteligencia, que dependió en forma directa Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político a los opositores. 'Pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos que venían a combatir el narcotráfico. Cuánta mentira y cuanto cinismo', resaltó Fernández quien rememoró aquel mes de marzo de 2017 cuando se difundieron conversaciones privadas entre ellas y el exdirector de agencia de inteligencia, Oscar Parrilla, grabadas por la oficina de escuchas que Macri, y que hizo depender de la Corte Suprema de Justicia. La vicepresidenta Cristina Fernández fue llamada este lunes al juzgado para reconocer las pruebas que le exhibieron, y la causa se abrió hace dos años, por una banda de narcotráfico que operaba en las localidades de Almirante Brown y Monte Grande.



Se recuperan en Rusia la mitad de los contagiados por la COVID-19



Rusia acumuló hoy 242 mil 397 altas médicas de entre 485 mil 253 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2, lo que representa un índice de recuperación del 49 coma 96 por ciento. En las últimas 24 horas, salieron de hospitales 11 mil 709 pacientes, muy por encima de los ocho mil 595 nuevos contagiados, para continuar por décimo día consecutivo por debajo de nueve mil, indicó el estado mayor operativo para combatir la COVID-19, citado por la televisión moscovita. Mientras, el número general de casos detectados en una jornada, tres mil 277 de ellos, el 38 coma 1 por ciento, fueron asintomáticos. En Moscú se registraron 59 decesos, para un total de tres mil 29 y una letalidad de 1 coma 53 puntos, mientras que de los hospitales de la capital rusa salieron en una jornada cinco mil 390 pacientes, y ya acumula 103 mil 979 personas curadas.



