Destaca Maduro cohesión de las fuerzas armadas bolivarianas

Destaca Maduro cohesin de las fuerzas armadas bolivarianas

2019-05-02 13:22:13 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, demostró una vez más ante la comunidad internacional el respaldo militar a la Revolución Bolivariana, al encabezar este jueves la parada de unos cuatro mil 500 soldados en el Fuerte Tiuna, la principal instalación castrense del país. Al dirigirse a los uniformados, Maduro se mostró satisfecho, al afirmar que la fuerza armada está cohesionada como nunca antes y destacar la actuación del grupo de soldados que fueron engañados para sumarlos al intento de golpe de estado opositor del pasado martes.



Maduro recordó que el 80 por ciento de los oficiales y soldados presentes en la intentona se retiraron, y remarcó que de lo malo salió algo bueno, que fue la lealtad, en pleno combate, no tener miedo de decirle 'no' a los traidores, 'no' a los golpistas. El mandatario venezolano subrayó que las fuerzas armadas deben ser una fuerza armada nacional de paz, democrática, constitucionalista y bolivariana, y mostrarse cada vez más antiimperialista y más chavista.



Al dirigirse a los soldados, Maduro destacó también la monumental movilización de la dignidad popular, ayer, en la celebración del Primero de Mayo, y subrayó que es la hora de defender el derecho a la paz, frente al camino que plantean los golpistas: una guerra civil. Sobre la escaramuza golpista del pasado martes que encabezó el líder opositor, Juan Guaidó, Maduro acusó a los sublevados de querer asaltar el poder político, poner un presidente con ametralladoras y fusiles, y desconocer la Constitución.







Previo al discurso de Maduro ante la parada militar de hoy en el Fuerte Tiuna, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, le antecedió también con una reflexión sobre el intento de golpe de Estado que lanzó Guaidó, con el apoyo de Estados Unidos. Padrino denunció que se pretendió comprar a los militares como mercenarios, en una manera burda de subestimar y manipular a un hombre o una mujer de uniforme.



Padrino se refirió la oferta engañosa, estúpida, ridícula de promesas de amnistía y otros beneficios hechos por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, a los miembros de las fuerzas armadas que desconozcan al presidente, Nicolás Maduro, y participen en su derrocamiento. Para Padrino, la única oferta que han hecho los dirigentes opositores es la de acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscando que los militares se enfrenten entre ellos.



Por eso, el ministro de Defensa de Venezuela insistió en mantener la unidad y cohesión de los uniformados para seguir luchando por la independencia del país. Pese a fracasar en su intento golpista, el dirigente opositor y autoproclamado mandatario, Juan Guaidó, anunció una huelga general con paros escalonados para este jueves, con la participación de los empleados del sector público.







El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ya desestimó la nueva maniobra de Guaidó, al asegurar que el líder opositor carece de fuerza para llevar a cabo una paralización de esa índole, porque no tiene pueblo, a quien convencer de sus propuestas, ni a quien motivar para que se muevan.

Entre tanto, el director ejecutivo del estadounidense Instituto Ron Paul, el experto Daniel McAdams, alertó que Guaidó ahora vale más muerto que vivo para la CIA y para la oposición.



MacAdams describió a Guaidó como una especie de figura desdichada hasta ahora, en el sentido de que llama a las protestas masivas contra Maduro y nadie aparece. Para MacAdams, el anuncio de Guaido sobre la fase final de la operación para derrocar el Gobierno de Maduro, parece una especie de desesperación, pues el opositor venezolano se declaró presidente interino en enero y no pasó nada, y tampoco tuvo éxito en sus esfuerzos por atraer a los militares a su lado.



Tras el fallido golpe del martes, Guaidó no se ha dado cuenta de que en este momento, en realidad, ahora vale más muerto que vivo, no solo para la CIA, sino también para su propia gente de la oposición, según el director ejecutivo del Instituto Ron Paul. Este último, un político republicano, criticó a los funcionarios estadounidenses que apoyan enérgicamente a Guaidó y sus esfuerzos por tomar el poder en Venezuela, mientras denuncian con indignación cosas como la supuesta intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 que llevaron a Donald Trump a la presidencia.



