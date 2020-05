Destaca ministro de Cultura que no ha habido apagón cultural

Destaca ministro de Cultura que no ha habido apagn cultural

2020-05-01 07:24:41 / web@radiorebelde.icrt.cu





Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, destacó hoy en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, que no ha habido un apagón cultural, en referencia al accionar de los profesionales, organizaciones e instituciones culturales del país frente a la situación que se vive en Cuba debido a la propagación de la Covid-19. Desde el Palacio de la Revolución, el titular del ramo destacó que la vida cultural ha cambiado de escenario, pero no ha desaparecido, y reconoció la actitud y labor de los escritores, artistas e instituciones que se han sumado con acciones concretas a todo el esfuerzo por luchar contra la Covid-19 y han ofrecido acompañamiento espiritual a la población. También ratificó la protección salarial a los artistas vinculados a la programación cultural, así como la garantía de seguridad y protección de las instalaciones. En el plano funcional, argumentó que los artistas han asumido iniciativas espontáneas y han respaldado también las propuestas institucionales.



Artistas de Las Tunas se unen en un mensaje de esperanza ante la COVID-19



Con la certeza de que el amanecer no es una porción de la esperanza, sino la esperanza en sí misma, más de una veintena de artistas de Las Tunas dentro y fuera de la geografía nacional, se han unido para dar vida al poema Ya Amanecerá, del joven cantautor Andrés Alejandro Cedeño Licea. La iniciativa forma parte de la oleada cultural que protagonizan los artistas desde el aislamiento social, y deviene en invitación desde las diferentes manifestaciones de la cultura para mantenerse en casa y apelar a la sensibilidad y la responsabilidad colectiva como elementos claves para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El poema llega en las voces de exponentes como el actor y director de la compañía de clown Teatro Tuyo, Ernesto Parra, y la actriz Aixa Prowl; el multifacético actor Yuri Rojas, conocido como el Payaso Pedacito; y el periodista Gianny López Brito. Asimismo, el mensaje de optimismo de Ya Amanecerá reunió al bailarín Ulises Espinosa, al trovador Norge Batista y al locutor Magdiel Pérez.



Concierto online con Sampling este 1º de mayo



Un lujo sonoro para festejar en casa el Día Internacional de los Trabajadores, será el concierto online que protagonizará a partir de las 16.30 horas de este 1º de Mayo el grupo Vocal Sampling, como parte de la solidaria iniciativa #MusicosPorCuba. El conjunto a Capella de mayor trascendencia en Cuba y allende los mares, para este concierto a través de Internet interpretarán El cuarto de Tula, Canto al Changó, Dolor y perdón, La negra Tomasa, Canción del elegido, Mi guantanamera y Hotel California, entre otros temas. Esta presentación online es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura (Mincult) y los institutos cubanos de la Música y de Radio y Televisión, mediante la señal de Canal Clave, Radio Progreso, el canal de YouTube del Mincult y el enlace de 100 páginas registradas en Facebook.



Presentaron La Reyna y la Real álbum Mírame en plataformas digitales



El álbum Mírame, de La Reyna y la Real, se presentará este jueves 30 de abril en las plataformas digitales, bajo el sello discográfico Bis Music. Una propuesta musical que pretende reflejar a las mujeres de Cuba y el mundo. Mírame llega en medio de las medidas de aislamiento social para prevenir la Covid-19 en casi todo el mundo, cuando parece un buen momento para disfrutar en familia estos temas que, con textos firmes, despojados y a la vez auténticos convidan a la reflexión. Musicalmente, la nueva propuesta de La Reyna y la Real resulta renovadora. Sin perder su indiscutible sello urbano, se advierten fuertes pinceladas del pop. La producción musical, a cargo de Jorge Luis “Yoyi” Lagarza, influye de manera determinante en el fuerte desplazamiento del álbum hacia lo electrónico.



Músicos de Cuba y Puerto Rico en disco homenaje a Matamoros



Un homenaje a Miguel Matamoros y su trío preparan músicos de Cuba y Puerto Rico en un alum con TREINTA obras de un legado artístico que aún se pasea con éxito por el mundo. Jorge Cambet, director del septeto Ecos del Tívoli, informó que desde el año pasado trabajan en esos discos que reunirán a populares artistas de las dos naciones en una evocación de los 95 años de la agrupación liderada por el relevante compositor e intérprete. Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Danny Rivera, Edwin Colón y Eduardo Blanco son los creadores foráneos involucrados en esta compilación de amplio registro, con piezas que van desde el son tradicional hasta el capricho, las congas y un blues. Entre los músicos cubanos que participaran se encuentran Miriam Ramos, Haydée Milanés, Mario Rivera, entre otros reconocidos artistas.



La familia de Uderzo subasta cinco planchas originales del creador de Astérix



Los familiares del dibujante de Astérix y Obélix, Albert Uderzo, recientemente fallecido, han donado cinco planchas originales del creador, que serán subastadas en Artcurial a finales de mayo en una venta caritativa para los hospitales franceses. Se trata de cinco láminas realizadas por el mítico dibujante francés, que murió el pasado 24 de marzo a consecuencia de una crisis cardíaca. Tres de ellas son del cómic de Astérix, y dos de otros de sus conocidas colecciones: Tanguy y Laverdure, y Umpah-pah. Los fondos obtenidos irán a la Fundación de Hospitales de París y a la de Hospitales de Francia, que con sus fondos de la emergencia de la Covid-19 compran material médico, cubren gastos de transporte, alojamiento y cuidado de niños del personal. El dinero se usará también para la compra de tabletas para pacientes del coronavirus en hospitales y residencias de ancianos, para permitirles mantener un vínculo con sus familias.



Muere por la covid-19 Óscar Chávez, abanderado del folclore mexicano



“Por ti yo dejé de pensar en el mar”, cantó Óscar Chávez por primera vez en 1974, cuando enamoró a una generación de mexicanos. El cantautor, de 85 años, ha fallecido la tarde de este jueves en un hospital público de Ciudad de México, donde fue ingresado la tarde del martes con síntomas de la covid-19. Chávez fue para México lo que Silvio Rodríguez para Cuba, Caetano Veloso para Brasil o Luis Eduardo Aute para España: la voz que le cantaba al desamor y a las ansias por un mundo más justo. Las autoridades sanitarias de México confirmaron que su muerte se produjo tras el contagio. El músico estaba siendo atendido en el hospital 20 de Noviembre, un centro de referencia para el combate de la enfermedad. Nacido en Ciudad de México el 20 de marzo de 1935, el cantautor fue reconocido en 2019 por el Gobierno de la capital como Patrimonio cultural vivo. También fue dos veces receptor del Premio Nacional de Ciencias y Artes, conmemorando los 25 y 50 años de su carrera. Su fallecimiento fue comunicado la tarde de ayer por Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura de México, quien lamentó el deceso de una “voz de lucha que nunca se apaga”.



Pompeya se prepara para abrir



Los visitantes de las ruinas de Pompeya, en la etapa de reapertura aún con el riesgo de la pandemia de coronavirus, tendrán una app para descargar en el celular y una pulsera en la muñeca para moverse con seguridad, al tiempo que mediante la geolocalización se impedirán comportamientos inapropiados. Además, sobre las cabezas de los turistas volarán drones de última generación para lograr un control absoluto del vasto territorio descubierto de la ciudad antigua e incluso de las zonas no excavadas, desde siempre en riesgo de ser presa de los predadores de restos arqueológicos. Con excepción de las limitaciones necesarias para la salud de todos, desde fines de mayo en adelante volver a Pompeya podrá ser una experiencia nueva e igualmente atractiva. Y hasta inédita, en algunos aspectos.



(Haciendo Radio)