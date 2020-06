Destaca la prensa la llegada por primera vez de una brigada médica cubana a suelo francés 2020-06-27 09:35:48 / Haciendo Radio





La llegada este viernes al departamento de ultramar de Martinica de una brigada médica de Cuba, la primera en territorio francés, generó hoy una amplia repercusión en medios de prensa, que destacan esa ayuda. 'Médicos cubanos llegan como refuerzos a Martinica, la primera vez en Francia', tituló el diario Le Monde, el cual precisa que los colaborados cubanos permanecerán tres meses y los 15 galenos son especialistas en neumología, Infectología, radiología y urgencias. De acuerdo con el influyente diario francés, la brigada de médicos cubanos a enfrentar a la COVID-19, en Martinica, y a paliar su falta de profesionales de la salud en esa región. Por su parte, la cadena Franceinfo comentó que la presencia de profesionales de la salud de Cuba en el departamento de ultramar, aunque es la primera de su tipo en suelo galo, no es un hecho aislado, ya que 'cerca de 30 mil galenos de la Mayor de la Antillas están desplegados durante todo el año en más sesenta países del mundo, donde ayudan a completar la red de salud'.



Registra en el Mundo la COVID-19 un nuevo récord de personas contagiadas y los muertos llegan a 494 mil 375



La COVID-19 registró en las últimas 24 horas 191 mil 700 nuevos casos, la mayor cifra alcanzada en el cómputo diario desde el inicio de la pandemia y que eleva el total a 9 coma 8 millones de personas contagiadas y más de 494 mil víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. El último balance global del coronavirus muestra que los casos de contagios ascendieron a 9 como 8 millones, mientras que los fallecidos fueron 494 mil 375 en 188 países y territorios, y el total de personas recuperadas superó los 4 coma 94 millones. Estados Unidos sigue como el país del mundo más afectado por la pandemia marcando un nuevo récord diario de contagios, con 45 mil 300 casos, lo que eleva la cantidad de personas contagiadas con la COVID-19 a 2 coma 46 millones y víctimas mortales ascendieron a 125 mil 039. Mientras, que Brasil permanece en segunda posición y registro en las últimas 24 horas 46 mil 900 nuevos casos positivos del coronavirus, y la cifra de personas contagiadas se elevó a un total de 1 coma 27 millones y los fallecidos totalizaron 55 mil 961.



Alerta Fauci que el aumento de los casos del nuevo coronavirus en varias regiones podría extenderse a todo Estados Unidos



El aumento en el número de casos de la COVID-19 registrado en varias regiones de Estados Unidos podría extenderse por todo el país, en medio de la reapertura económica que impulsan hoy muchos estados, así alertó el jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, y pidió a los estadounidenses a no bajar la guardia y mantener el distanciamiento físico. Este viernes, por primera vez en aproximadamente dos meses, el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la respuesta al nuevo coronavirus volvió a reunirse y ofreció una conferencia de prensa. También, Fauci se refirió a los picos de casos registrados en varios estados como Arizona, Texas, Florida y California, lo cual genera gran preocupación entre las autoridades sanitarias. Estamos enfrentando una situación grave en ciertas áreas, señaló Fauci, somos un país muy heterogéneo, pero interconectado, y lo que sucede en un área específica en última instancia podría tener un efecto en otras regiones, y el brote, tarde o temprano, incluso los que lo están haciendo bien serán vulnerables a la propagación de la COVID-19'.



Rechaza China el avance en Estados Unidos de una nueva ley sobre Hong Kong



China rechazó hoy, calificó de injerencista y exigió invalidar la aprobación en el Senado de Estados Unidos de una ley que propone represalias en caso de presuntas violaciones a la democracia y derechos humanos en Hong Kong. A través de su embajada en Washington, el gigante asiático manifestó su firme oposición a esa norma porque contempla restricciones de visas a sus funcionarios, congelación de activos y sanciones económicas contra importantes instituciones gubernamentales. Según denunció China, para dar ese paso la Casa Blanca usa como pretexto la decisión de Beijing de formular una legislación que busca reforzar la seguridad nacional en Hong Kong, fortalecer su sistema legal, afianzar la prosperidad y estabilidad socioeconómica. También, la embajada China en Estados Unidos recordó que el fundamento de la soberanía de China sobre la región administrativa de Hong Kong está recogido en la Carta Magna nacional y la Ley Básica, como se denomina el texto constitutivo de dicho territorio.



Crece la adhesión al Día Mundial de Stop Bolsonaro



Al menos 60 ciudades de 23 países del Mundo se adhirieron al llamado Día Mundial Stop Bolsonaro, el próximo 28 de junio, contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, por iniciativa de dos brasileñas que residen en Europa, se confirmó hoy. La Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores corroboró que esa cantidad de urbes del orbe han coordinado varias manifestaciones y protestas, en su mayoría con el respaldo de comités internacionales Lula Libre de Londres, Dinamarca, España, Alemania, Estados Unidos y Francia. En Brasil, los medios de comunicación y sitios web progresistas convocan al acto por diversas plataformas y el actor José de Abreu está previsto que participe en el de Auckland de Nueva Zelandia. También, se realizarán otros eventos con medios de comunicación en Italia, Suiza, Portugal y Alemania.



Demuestra una nueva encuesta un record en la desaprobación de la gestión de Trump



El 58 por ciento de los votantes estadounidenses desaprueba el trabajo del presidente Donald Trump, la cifra más alta registrada hasta hoy, mostraron las encuestas que realizan NPR, PBS y la universidad Marist College. Según el sondeo de esas instituciones, cuyos datos se difundieron este viernes, un 49 por ciento de los norteamericanos 'desaprueba enérgicamente' la labor del gobernante republicano, después de semanas de protestas contra el racismo y la brutalidad policial, y en medio de un repunte de los casos del coronavirus SARS-Cov-2. Este 49 por ciento evidencia una intensidad de desaprobación nunca antes recibida por este presidente o cualquier otro mandatario en el pasado, advirtió la red de medios NPR en su página digital. En cuanto a lo relacionado con las elecciones de noviembre próximo, el exvicepresidente y virtual candidato demócrata, Joe Biden, tiene una ventaja de ocho puntos porcentuales sobre Trump, 52 a 44 por ciento. Tal diferencia entre ambos contrincantes no es tan amplia como la mostrada recientemente por Biden en otras encuestas, pero igualmente para la encuestadora NPR considera ese margen suficiente, y señaló como especialmente importante que el exvicemandatario esté por encima de un 50 por ciento de apoyo.



Registra Beijing 17 de los 21 casos de la COVID-19 detectados en China



El reciente rebrote del coronavirus de la COVID-19 en Beijing, la capital china acaparó la estadística de nuevos positivos detectados este viernes en el país asiático, con 17 de los 21 totales, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Todos los nuevos contagios registrados en Beijing se transmitieron de manera local, mientras que los otros 4 casos restantes se les diagnosticaron a pacientes procedentes del extranjero, los conocidos como casos 'importados'. Esos 4 casos detectados se localizaron en Cantón, 2, Shanghái, 1 y en Gansú, 1. También, las autoridades sanitarias chinas informaron detallaron que se ha dado de alta a 5 pacientes, con lo que el número total de infectados activos en China es de 405, de esos 8 están graves. Asimismo, no se reportaron fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4 mil 634 y de los 83 mil 483 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, se le han dado de alta médica a 78 mil 444.



Convoca el Consejo Electoral de Venezuela a las organizaciones políticas a presentar sus propuestas para los próximos comicios parlamentarios



Conforme lo que establece la Constitución de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral convocó a todas las organizaciones políticas a presentar sus propuestas para las elecciones parlamentarias de este año. En una nota de prensa, el ente comicial indicó que a partir de este viernes comenzarán a recibir las propuestas de forma virtual y desde el próximo lunes será de forma presencial con asistencia de un solo representante por cada partido. Además, el Consejo Electoral de Venezuela aprobó este viernes declararse en sesión permanente para organizar la convocatoria a los comicios parlamentarios previstos para este 2020, donde debe renovarse la actual Asamblea Nacional, la cual se encuentra en desacato desde 2016, por desconocer el resto de los poderes del Estado. Esta convocatoria de la autoridad electoral a las organizaciones a inscribir sus candidaturas consolida el proceso, pese a los intentos de la oposición radical y de factores extranjeros de impedir que el mimos se lleve a vía de hecho este año, tal y como establece la Carta Magna.