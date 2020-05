Destaca el presidente de Irlanda la solidaridad de Cuba ante la COVID-19

El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, resaltó la solidaridad de Cuba con otras naciones ante la expansión de la COVID-19 y criticó las sanciones estadounidenses que impiden a la Mayor de las Antillas adquirir medicamentos y recursos para contener la enfermedad.



En entrevista concedida al diario italiano Il Manifesto y divulgada también por The Irish Times, Higgins reconoció el envío por Cuba de varias brigadas de médicos, enfermeros y técnicos de la salud a los Estados más afectados por la pandemia.



“El comportamiento al que Cuba nos ha acostumbrado al responder a situaciones de gravedad, es un ejemplo de la aceptación de una responsabilidad colectiva que ofrece la mejor esperanza para una reacción adecuada también a los problemas de sostenibilidad e incluso del cambio climático”, aseveró el presidente de Irlanda.



Cuba envió 26 brigadas internacionalistas Henry Reeve a 24 países para colaborar en los esfuerzos contra el coronavirus SARS-CoV-2, dos de ellas a Italia y una al Principado de Andorra, y según datos oficiales, más de 26 mil pacientes fueron atendidos hasta la fecha por los profesionales cubanos.



Crece la cifra de las personas recuperadas del nuevo coronavirus en el Mundo



La cifra de personas que se han recuperado tras contagiarse del virus SARS-CoV-2 en el mundo llegó este viernes a dos millones 56 mil 506 personas, de acuerdo con informes de la Universidad Johns Hopkins, basados en datos reportados por los gobiernos.



De acuerdo con los datos por la universidad estadounidense hasta el momento, la tasa de personas recuperadas en todos los países es de 39.1 por ciento, superior a la tasa de letalidad que se ubica en 6.4 por ciento.



Mientras tanto, la cifra de contagios de la COVID-19 llegó la víspera a cinco millones 209 mil 266, y los fallecimientos suman 338 mil 121, por lo que durante el último día se confirmaron 107 mil 866 nuevos casos y cinco mil 221 decesos.



En Estados Unidos, es el país más azotado por la crisis sanitaria, el número de personas recuperadas llegó hoy a 350 mil 135; sin embargo, el número de decesos se aproxima a los 100 mil, mostrando una cifra de 95 mil 972 fallecimientos.



En el sur de América, tras el último balance presentado por el Ministerio de Salud de Brasil, reporto en las últimas 24 horas un total de se reportaron 330 mil 890 personas contagiadas por la COVID-19, de los cuales 20 mil 803 se detectaron este viernes, y ahora es el segundo país del mundo con más enfermos del nuevo coronavirus en el Mundo.



También, las autoridades brasileñas informaron que en el país se han curado 90 mil 888 personas, y han sido dadas de alta médica; sin embargo, el número de muertos continúa aún a alza, con mil 01 nuevos decesos, y la cifra de decesos ascendió a 21 mil 48.



Por otro lado, Rusia reportó su día más letal por COVID-19, sumando 150 nuevos fallecimientos, por lo que ya acumula tres mil 249 muertos, sin embargo, las autoridades del país destacaron que la tasa infección va a la baja, pues durante el último día se confirmaron ocho mil 894 nuevos contagios, dando un total de 326 mil 448.



Alerta Venezuela en las Naciones Unidas de las amenazas de Estados Unidos contra los buques iraníes que transportan combustible al país



El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, informó este viernes que su Gobierno alertó al organismo internacional de la “amenaza del uso inminente de la fuerza militar por parte de Estados Unidos”, ante la próxima llegada de buques iraníes que transportan combustible a Caracas.



En la misiva enviada al secretario general de la ONO Antonio Guterres, el diplomático venezolano recordó que la imposición de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Administración de Donald Trump impiden a su país adquirir los insumos necesarios para refinar el crudo nacional y convertirlo en gasolina.



De igual forma, Samuel Moncada detalló que los “funcionarios estadounidenses han admitido públicamente que ejercen presión sobre las empresas para que se abstengan de suministrar gasolina a Venezuela”, acciones que han sido denunciadas con relevantes evidencias ante la ONU.



Por último, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar las medidas necesarias para que el Gobierno de Trump ponga fin definitivo e inmediato a sus “políticas belicistas y criminales”, en función de no generar un aumento de las tensiones que coloquen en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.



Revela el diario de The Washington Post que el tratamiento sugerido por Trump aumenta el riesgo de muerte a los pacientes con la COVID-19



El tratamiento con hidroxicloroquina para los pacientes enfermos con la COVID-19 aumenta significativamente el riesgo de muerte, reveló hoy el diario The Washington Post.



La droga antipalúdica aconsejada por Trump está relacionada con el aumento del riesgo de muerte en pacientes con el nuevo coronavirus, dice el estudio de la revista médica Lancet citado por el Post.



El estudio de la publicación medica abarcó a 96 mil pacientes hospitalizados afectados por el nuevo coronavirus en seis continentes y reveló que los que recibieron hidroxicloroquina tenían un riesgo de muerte significativamente mayor que los que no la recibieron.



El artículo, obtenido por el diario Washington Post, además, argumentó que las personas tratadas con hidroxicloroquina, o el fármaco estrechamente relacionado con la cloroquina, también tenían más probabilidades de desarrollar un tipo de ritmo cardíaco irregular, o arritmia, que puede conducir a la muerte repentina.



Por otra parte, un reciente estudio de la Universidad de Columbia señala el mal manejo por el Gobierno de Trump de la pandemia provocó decenas de miles de muertes evitables y más de 38 millones de desempleados nuevos en únicamente nueve semanas.



Por lo menos 36 mil muertes podrían haberse evitado si se hubieran implementado medidas de distanciamiento social tan solo una semana antes de que las autoridades finalmente lo hicieran, según una investigación de expertos de salud pública de la Universidad de Columbia.



Divulga la justicia de Brasil el video que probaría interferencias de Jair Bolsonaro en la policía



El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Celso de Mello, autorizó este viernes la divulgación de un video de una reunión entre el presidente Jair Bolsonaro y sus ministros, que probaría que el líder ultraderechista intentó interferir en la independencia de la Policía Federal para proteger a su familia de las investigaciones.



En los fragmentos divulgados hasta ahora, Bolsonaro se queja de forma exaltada de que intentó “cambiar” a su personal de seguridad y no lo consiguió.



“Eso se acabó; no voy a esperar a que jodan a toda mi familia, a un amigo mío, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad, lo voy a cambiar, y si no lo puedo cambiar, cambio a su jefe, si no lo puedo cambiar, cambio al ministro y punto final!, No estamos aquí de broma!”, expresó el presidente brasileño, por la divulgación por la policía del video.



Este, audiovisual sería la prueba central del proceso que investiga la supuesta interferencia del mandatario Jair Bolsonaro, y que es investigados después de que el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, dejara el cargo acusándolo, y acusando al presidente de esas presiones para favorecer sus intereses personales.



Afirma la Organización Mundial de la Salud que América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia



La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que América Latina “se ha convertido en un nuevo epicentro” del coronavirus, con Brasil como país más afectado en la zona, con más de 300 mil casos y 20 mil fallecidos desde el inicio de la pandemia.



“Hemos visto muchos países sudamericanos con un número de casos al alza y claramente hay una preocupación en muchos de ellos, pero ciertamente el más afectado en estos momentos es Brasil”, indicó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.



Con una curva de contagios que sigue aumentando rápidamente, Brasil, con 210 millones de habitantes, se sitúa ya como el tercer país con mayor número de infectados de la COVID-19 del mundo, solo precedido por Estados Unidos.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud, América ha registrado hasta la fecha más de 2 coma 2 millones de casos de coronavirus, de los cuales cerca de 645 mil corresponden a América Latina y el Caribe, mientras que el resto han sido detectados en América del Norte.



En América Latina, Perú figura en segundo lugar, por detrás de Brasil, con más de 108 mil casos de coronavirus, mientras que le siguen Chile, con más de 61 mil contagiados y Ecuador, con 35 mil casos y cerca de 3 mil fallecidos confirmados por las autoridades.



No registra China un nuevo caso de contagio de la COVID-19



El Ministerio de Salud de China confirmo que no se ha registrado ningún nuevo caso de coronavirus, ni a nivel local ni importado, por primera vez desde el comienzo de la pandemia y tampoco ninguna muerte, por lo que ha mantenido sus cifras en 82 mil 971 contagios y 4 mil 634 fallecidos a causa de la COVID-19.



Durante el viernes, tres pacientes han sido dados de alta tras su recuperación, mientras la cifra de casos graves de la COVID-19 se ha situado en nueve, y 79 personas continúan recibiendo tratamiento por el virus.



En cuanto a los casos importados, hasta el momento, China ha registrado un total de mil 711, de ellos, mientras que mil 670 han recibido la alta médica y 41 permanecen hospitalizados, dos de ellos en estado grave.



También, El Ministerio de Salud de China informó que de que un total 5 mil 085 personas permanecen bajo observación médica tras tener contacto cercano con algún paciente contagiado con la COVID-19.



Aplicará Francia la cuarentena a todos los viajeros de España y del Reino Unidos.



El gobierno francés anunció hoy que invitará a cumplir una cuarentena voluntaria, por 14 días a los viajeros procedentes de España y el Reino Unido, en reciprocidad a los controles adoptados por esos países.



En un comunicado, Francia precisó que esta nueva medida responde a las decisiones tomadas sin coordinación por Madrid y Londres, que implican la cuarentena para personas provenientes de las naciones europeas.



De acuerdo con el texto, en el caso de España, se aplicará a partir del próximo lunes y solo para los viajeros que lleguen a Francia por la vía aérea, mientras que para el Reino Unido entrará en vigor el 8 de junio, el mismo día que comenzarán los controles británicos.



Asimismo, el Gobierno francés señaló que las fronteras seguirán cerradas para las personas provenientes del exterior del espacio europeo, al cual define como los miembros de la Unión Europea (UE), Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Reino Unido, San Marino, Suiza y el Vaticano.



