Destacan en Brasil el combate de Cuba contra la COVID-19

La resistencia y el combate de Cuba ante el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, pese al bloqueo de Estados Unidos, fue destacó este viernes por diario brasileño CAUSA OPERARIA. Además, el periódico brasileño señaló que no solo los ciudadanos cubanos se benefician de su sistema de salud desde el triunfo de la Revolución en 1959, sino también otros países cuentan con la cooperación médica cubana para luchar ahora contra el nuevo coronavirus. Asimismo, el diario brasileño valoró que Cuba, un país pequeño del Caribe ya envió su medicamento antiviral Interferón Alfa 2B a países como Italia, España, Japón, China, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, y que una vez más médicos cubanos dan una vez más una lección de internacionalismo al mundo, al mencionar el u equipo de profesionales de la salud que presta servicio en Lombardía para ayudar a contener la infección que ha matado a más de ocho mil personas en Italia. En su extenso artículo, el periódico brasileño CAUSA OPERARIA también denuncia el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, impuesto desde 1962.



Llaman en Colombia a detener cualquier agresión contra Venezuela



El partido colombiano Unión Patriótica llamó la víspera a detener cualquier acto militar y de agresión contra Venezuela y a velar por la paz continental. Según la organización partidista, 'no es la primera vez que se intenta atentar contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro desde nuestro territorio, y recordamos la denuncia sobre el atentado con drones bomba del pasado 6 de agosto de 2018 operados por exmilitares venezolanos entrenados en Colombia'. A ello se suman las actividades de provocación, como el criminal bloqueo comercial, económicas y financieras impuesto por Estados Unidos, la mal denominada caravana humanitaria y los ejercicios militares con presencia de soldados de Estados Unidos realizados del 10 al 20 de marzo de este año, precisó el partido colombiano Unión Patriótica en su llamamiento. También, Unión Patriótica denunció lo que considera persecución judicial, en referencia a la nueva arremetida del gobierno estadounidense contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y otros funcionarios de esa administración, por acusaciones sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.



Ascienden a 597 mil 304 casos de COVID-19 en todo el Mundo



La cifra de contagios de coronavirus sigue en aumento y hoy la cifra de contagiados ascendió a 597 mil 304 casos confirmados en todo el mundo, de los cuales, cerca de una quinta parte fueron registrados en Estados Unidos, el nuevo foco rojo de la pandemia. Según información de la Universidad JOHNS HOPKINS, la pandemia ya alcanzo a 177 países, y hasta este viernes dejó un saldo de 27 mil 364 víctimas mortales, de las cuales, la mayoría se han concentrado en Italia, España y China mientras que 131 mil 708 personas fueron dadas de alta, principalmente en China, Irán e Italia. Por un lado, Estados Unidos rebasó los 100 mil pacientes de coronavirus en su territorio, con Nueva York entre los estados más afectados por la covid-19, e Italia tuvo este viernes su día más mortífero con 919 muertos por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas. España es otro de los países donde las cifras de contagios y fallecimientos no cesa, el país ibérico registro de 769 personas muertas mientras que el número de casos confirmados es el cuarto más alto del mundo y el segundo en Europa con 65 mil 719 ciudadanos infectados. Mientras tanto, China ha comenzado a presentar avances significativos en su lucha contra el coronavirus COVID-19 ya que, según informó su Comisión Nacional de Salud, el número de pacientes en estado grave o crítico se redujo a 921, de los cuales, 882 residen en la ciudad de WUHAN, epicentro de contagio en la provincia de HUBEI. América Latina también presenta un crecimiento exponencial en el número de casos confirmados, los pacientes con coronavirus rebasaron la cifra de 10 mil, asimismo Argentina registró hasta hoy 690 casos positivos, y Chile, donde se han registrados mil 600 casos confirmados de la COVID-19.



Se mantiene Europa como el epicentro del nuevo coronavirus



Con más de 300 mil 500 casos y alrededor de 16 mil muertos, Europa se mantiene hoy como el epicentro mundial de COVID-19, con Italia y España como los países con más contagios en el continente. Esas dos naciones superaron la cantidad de víctimas fatales de China a causa de la enfermedad y ya acumulan entre ambas más de 12 mil fallecidos. El próximo 31 de marzo, los italianos rendirán tributo a las víctimas del nuevo coronavirus colocando la bandera nacional a media asta en las sedes de los ayuntamientos de todo el país, donde ya se contabilizan más de 81 mil casos. La Unión Europea cerró sus fronteras exteriores hasta el venidero 17 de abril y más de 85 países prohibieron la entrada de viajeros procedentes de países con gran incidencia, como Italia y España.



Piden agrupaciones en Estados Unidos el cese de las represarías contra Cuba y Venezuela



Varias organizaciones de las ciudades norteamericanas de Miami y Nueva York pidieron hoy al gobierno de Estados Unidos suspender las represalias a Cuba y Venezuela ante la pandemia del nuevo coronavirus. En una nota de prensa difundida este viernes, las agrupaciones manifestaron que se unen al llamado realizado en ese sentido por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Servicio Mundial de Iglesias, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y gobiernos y organizaciones en diferentes países. Hacemos un urgente llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que en estos momentos de grave crisis provocada a nivel mundial por la pandemia de la COVID-19, suspenda aquellas sanciones impuestas a los pueblos de Cuba y Venezuela, expresó el texto de las organizaciones estadounidense. También, las agrupaciones firmantes subrayaron la importancia de que pueda garantizarse a Cuba y Venezuela el acceso a suministros de salud, asistencia y alimentos, y a todo aquello que dificulte o impida una respuesta adecuada a la actual pandemia. Este comunicado lo suscribieron la Alianza Martiana, la Asociación Cultural José Martí, la Asociación de Mujeres, la Brigada Antonio Maceo, el Círculo Bolivariano de Miami Negra Hipólita y Cuban Americans for Engagement, entre otras.



Cierra China el cerco a los casos importados de la COVID-19



China despide hoy otra semana de combate al nuevo coronavirus COVID-19 con medidas más extremas hacia los enfermos llegados desde el extranjero, que siguen al alza y según expertos podrían desencadenar un rebrote de la COVID-19. El pasado lunes Beijing comenzó a desviar todos los vuelos internacionales que recibe hacia 12 urbes del país, donde los pasajeros pasan por un exhaustivo chequeo de salud y quienes estén sanos pueden abordarlos nuevamente hacia la capital, mientras, este sábado entró en vigor la suspensión temporal a las entradas de extranjeros que portan determinados tipos de visa a China, debido al agravamiento de la pandemia de la COVID-19 a nivel internacional. La municipalidad de Shanghái concentra en un solo aeropuerto los vuelos internacionales y, al igual que Beijing, realizará las pruebas de ácido nucleído a todos los pasajeros de dichas rutas. Además, China solo autorizará la llegada a funcionarios con pasaporte diplomático, de servicio y en visita de cortesía.



