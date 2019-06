Destacan en la ONU avances de Cuba en protección de la infancia pese al bloqueo

Pese a las restricciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, la Isla avanza en los programas de protección de los niños, niñas y adolescentes.



Así explicó la representante permanente alterna de Cuba ante Naciones Unidas, Ana Silvia Rodríguez, en la sesión anual de la junta ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Aunque el cerco norteamericano se ha visto reforzado con la reciente aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, mi país continúa avanzando en la implementación de la Agenda 2030 y la protección de su población, especialmente, los más jóvenes, subrayó.



Refiere Prensa Latina que la diplomática también hizo referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la nueva Constitución de la República de Cuba, aprobada el pasado 10 de abril de 2019.



Rodríguez se refirió -además- a los resultados positivos del programa de Unicef en la isla, cuyos objetivos están de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030.



Cuba reafirmó su apoyo al trabajo de Unicef, una agencia de Naciones Unidas comprometida con la implementación de la Agenda 2030 y la promoción del bienestar de los niños del mundo, particularmente, aquellos que aún viven en la pobreza extrema.

#Cuba on @UNICEF: achievements of UNICEF and its work over the past year in implementing the Strategic Plan 2018-2021 and the rest of the Organization's programme documents are commendable. pic.twitter.com/SGKNFhiDKq