Destacan en Pyongyang epopeya liderada por Fidel

2018-06-26 17:59:02 / web@radiorebelde.icrt.cu





El aniversario 65 de la epopeya del 26 de julio que lideró Fidel Castro, fue destacada por el director de la granja agrícola capitalina de Chon Nam, Pat Ung.



El granjero elogió en diálogo con Prensa Latina a los jóvenes protagonistas de la hazaña ocurrida hace casi 13 lustros porque fueron muy valientes al asaltar la gran fortaleza militar de Santiago de Cuba y al fortín de Bayamo.



Afirmó que el ejemplo de aquellos héroes y mártires, enorgullece a la República Popular Democrática de Corea, afirmó.



También ante el embajador de la isla, Jesús Aise Sotolongo, e integrantes de la misión diplomática cubana aquí, rememoró la visita realizada a este lugar en septiembre de 1991 por líder supremo de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Il Sung.



Por su parte, el embajador cubano recordó a sus anfitriones la amistad y lealtad que se profesaban los grandes jefes militares de la Sierra Maestra y del Monte Baektu, Fidel Castro y Kim Il Sung.



Pat explicó que en la granja trabajan unos 800 trabajadores responsables del abastecimiento de manera oportuna y estable de la demanda de verduras de alrededor de la cuarta parte de los tres millones de habitantes de Pyongyang.



Detalló solo 11 granjeros están dedicadas a trabajos de dirección, y uno lleva a solas la contabilidad de toda la granja.



Precisó que el reducido grupo de dirección cumple con metas agrícolas diarias, que conforman su salario anual, al igual que el del resto de los agricultores.

Reveló que el colectivo produce anualmente 25 mil toneladas de lechuga, coll, ají y nabo entre otras verduras.



Hizo énfasis en que cada producto es manipulado por no más de dos personas, lo que garantiza la entrega a la población de un producto con calidad, sin golpes, ni quiebras.



Los agricultores de Chon Nam se autoabastecen de arroz, maíz, legumbres, papas, productos cárnicos, huevos, entre otras necesidades de la canasta alimentaria de sus familias, dijo.



Explicó que reciben del nivel central de la RPDC a precios casi simbólicos, las herramientas e insumos que favorecen las producciones agrícolas.



Todas las metas se sobrecumplen a pesar de que el distrito de Hyonjesan, donde se ubica geográficamente la granja, permanecen durante alrededor del 60 por ciento de los 365 días del año en un muy crudo invierno, con nieve casi permanente, como otras zonas del país, enfatizó.



Esta granja responde a un modelo de gestión donde el 60 por ciento de la producción agrícola total es comprada por el estado a precios fijos y muy lejos de ser irrisorios.



El otro 40 por ciento de la cosecha puede ser ubicado de manera libre ante cualquier cliente particular o estatal, sin prioridades, a precios de oferta y demanda. Esa acción estimula el aumento de las producciones y de la cuantía que recibe cada trabajar anualmente, reconoció el jefe granjero.



Aclaró que sus agricultores no realizan producciones especiales para el turismo ni otro sector porque los granjeros están obligados a que sus cosechas posean la calidad que merecen locales y foráneos, según Pat.



Durante la visita a la granja de Chon Namse la comitiva de la isla intercambió con granjeros y sus familias y realizó un trabajo voluntario a manera de antesala de un mes de amistad y solidaridad con Cuba.



Esos días que darán inicio el venidero tres de julio están destinado a recordar en esta latitud el aniversario 65 del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, recordó el embajador Aise Sotolongo.



También resultó una acción en saludo al 70 aniversario de la proclamación de la RPDC, a conmemorarse el 9 de septiembre próximo, dijo el diplomático a Prensa Latina.





(Noticiero Aquí Rebelde)