Destituyen a Julen Lopetegui a dos días del debut de España (+Fotos)





La Real Federación Española de Fútbol destituyó al entrenador Julen Lopetegui a solo dos días del debut en el Mundial de Rusia contra Portugal, tras su fichaje como técnico del Real Madrid.



El presidente de ese organismo, Luis Rubiales, manifestó que se vieron obligados a tomar esa decisión, y en su lugar entrará el director deportivo de la Federación, Fernando Hierro.



La cláusula de rescisión de contrato de Lopetegui estaba fijada en solamente dos millones de euros, cifra asequible para el club merengue. Sin embargo, ya no tendrá que ser abonada tras la implacable decisión de los directivos de la Federación ibérica.







Rubiales admitió en conferencia de prensa en Krasnodar que poco importa el monto de dinero aunque la situación económica del organismo está muy delicada, pues es el papel de la selección en el Mundial lo que está en juego, y mucho ha sido el sacrificio para llegar a estas instancias, y la espera de todos, pues el evento solo se realiza cada cuatro años.



Insistió que aunque fue una decisión muy complicada, había que mostrarse implacable debido a que las reglas y valores de la Federación deben ser respetadas.

Aseguró no sentirse traicionado por Lopetegui, pero señaló que es injusto que se enterara de los sucesos cinco minutos antes y por una llamada de teléfono.



Sobre el papel de los jugadores tras este literal “bombazo” de última hora, Rubiales comentó que hablaron con ellos y se les pidió que hicieran todo lo que esté a su alcance.







Punto y aparte



Los sucesos bien pudieran afectar el desempeño de la selección española, la cual está catalogada como una de las favoritas para alzar el título.



Bien pudieron esperar Lopetegui y los directivos del club Real Madrid hasta el final del torneo para anunciar el acuerdo, pero a solo dos días del Mundial, la noticia afecta psicológicamente a la plantilla.



Fernando Hierro, actual director deportivo de la Federación Española de Fútbol y ahora nuevo técnico de la selección, tendrá su segunda experiencia al frente de un equipo de fútbol, tras haber entrenado al Real Oviedo en la temporada 2016-17.







Hierro decidió probar suerte en los banquillos en 2014, cuando en relevo de Zinedine Zidane se estrenó como entrenador adjunto de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, posición que ocupó durante una sola temporada tras la destitución del italiano.



En junio de 2016, el Real Oviedo anunció su fichaje como entrenador del primer equipo para una temporada, y un año después abandonó el club tras acabar octavo el campeonato, y recaló en su antiguo puesto en la Federación.



Su experiencia como DT es poca, por lo que crecen las incertidumbres dentro de la afición ibérica. A ellos, se suma que nunca ha levantado un título desde el banquillo.







Rueda de prensa en Krasnodar



El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, agradeció a Fernando Hierro por haber aceptado este enorme reto, el cual se le entregó por su relación estrecha con los jugadores, en aras de tocar lo menos posible el manejo de la plantilla.



Al respecto, Hierro comentó que “es un reto bonito, apasionante. Las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto la responsabilidad con valentía como no puede ser de otra forma, mirando que tenemos un grupo de jugadores que llevan dos años trabajando por el Mundial.



“Yo he sido director deportivo y entiendo que la ilusión de todo el mundo es grande y no podía defraudarlos. Mi máxima admiración y cariño a Julen por su trabajo que lleva haciendo estos dos años y le deseo todo lo mejor en su nueva andadura”.







Añadió que no se puede tocar en dos días dos años de trabajo, por lo que una gran parte del staff seguirá con él. Precisó que “hemos visto vídeos del próximo partido, tenemos que ser inteligentes, coherentes y de aquí a Portugal no tenemos mucha capacidad de cambio. Hemos estado presente en todos los entrenamientos, en el día a día hemos estado presentes y no podemos cambiar nada en dos días”.



Sobre la duración de su cargo, espetó que su cargo es Portugal, y después el siguiente y el siguiente. “No pensamos en otra cosa que no sea el Mundial. La clave es tocar lo mínimo posible. Tenemos que afrontar esto desde la responsabilidad, tenemos tres partidos para continuar en el Mundial y eso no nos lo va a regalar nadie”, subrayó.

