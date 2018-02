Detalles de la segunda edición Sonido Camagüeyano

En el marco de la Semana de la Cultura en la provincia de Camagüey se realizará la Segunda edición del Encuentro Artístico “Sonido Camagüeyano” los días 2 y 3 de febrero en la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte.



“Quería hacer algo con mi gente de Camagüey”, fueron las palabras con las que inició el músico Manolito Simonet la conferencia de prensa donde ofreció los detalles organizativos del programa de actividades previstas para este evento.



“Yo he venido trabajando con los músicos de Camagüey desde hace 25 años, con todas las orquestas de la provincia he trabajado en la producción de discos, en giras internacionales pero no había podido hacer algo propio en el territorio. Isabelita, la Presidenta del Gobierno me dio la idea de hacer un evento como este, realmente la idea es de ella.”



“Imponerle un evento de tal magnitud de La Habana aquí, no fue fácil. Pero este año ya lo reconocieron, el Viceministro Abel Acosta realizará la apertura del evento. Creo que Camagüey se merece un evento como este.”



Esta cita está dedicada al 70 aniversario de la orquesta La Maravilla de Florida y los 25 años de la agrupación de Manolito Simonet y su trabuco.



El público camagüeyano, del pueblo de Esmeralda y Florida disfrutarán de las orquestas de primer nivel como Elito Revé y su Charangón, Pupy y los que son son, Aissar y el Expreso, el Septeto Santiaguero, Manolito Simonet y su trabuco, más seis agrupaciones del talento artístico provincial.





En la tierra de los tinajones, uno de los momentos más esperado por el músico Manolito Simonet es la posibilidad que tendrán 130 estudiantes de las Escuelas de Artes del territorio de interactuar con los músicos profesionales en un concierto, así como los aficionados tendrán su momento también. Asimismo el evento se extenderá hasta los repartos de Florida y Esmeralda, como subsedes de la cita musical.



La conferencia de prensa contó con la presencia de la Presidenta del Gobierno en el municipio de Camagüey, Lissette Bouza Cabrera, la Directora Provincial de Cultura, Camila González Jiménez y demás funcionarios y periodistas de medios provinciales y nacionales.

Del Autor