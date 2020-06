Detectan venta ilegal de materiales de la construcción en La Habana 2020-06-23 11:29:09 / web@radiorebelde.icrt.cu / Carlos Serpa Maceira





Fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) detuvieron in fraganti en la Guinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, un camión de la Empresa Provincial de Aseguramiento y Transporte a la Construcción (EPATC) que transportaba ilícitamente 450 metros cuadrados de loza de cerámica grey de 33 por 34 centímetros.



Las losas de fabricación nacional provenían de la Base de Almacenes Escambray Habana, ubicadas en el municipio de Boyeros, y adscrita al Ministerio de la Construccióin. El destino real de este producto era el Contingente Blas Roca Calderio, que debía de recibir un total de 600 metros cuadrados de dichas piezas.



Los implicados desviaron 450 metros cuadrados de losa para su comercialización informal, a la vez que planificaban trasladar los restantes 150 metros cuadrados facturados hacia el Contingente y manipular la contabilidad para enmascarar en papeles el total de lo que se debía de recibir solapando así la actividad ilícita.



"Lo ocupado en el lugar del hecho significa la construcción 5 apartamentos con el confort establecido, tres habitaciones, sala y comedor", dijo el teniente coronel Asmel Rojas Águila, segundo Jefe del Departamento de delitos económicos de la Dirección Técnica Investigativa (DTI) .



Los transportistas encartados pretendieron justificar r esta operación con una factura en la que se especificaba solamente el numero de parles que sustentaba la carga, y no el volumen de losas transportadas. Además, el vehículo que trasladaba la mercancía no tenía contracto de trabajo con el Contingente Blas Roca Calderío ni con la Base de Almacenes Escambray Habana.



Fueron detenidos e instruidos penalmente un dependiente de la Base de Almacenes Escambray Habana responsable de concertar la venta de la mercancía sustraída para su venta ilícita a recetadores particulares. Así como el agente de Seguridad y Protección que se encontraba cumpliendo su servicio de guardia en los momentos que se desarrollaron los hechos, y el comercial del Contingente Blas Roca Calderio, quien firmo la documentación con la cual se enmascaro el desvió de recursos.



"La vivienda donde fue detenido el conductor del vehículo que trasladaba la mercancía, era utilizada como casa almacén para la comercialización ilícita en el mercado informal de materiales de la construcción", manifestó el mayor Yanier González Santos, Jefe Sección del DTI.



Mientras hasta que culmine el proceso penal los 450 metros cuadrados de losa se mantendrán en la base de Almacenes Escambray Habana en calidad de depósito. Continúan las investigaciones para legalizar la participación de cada uno de los implicados en el hecho delictivo, así como la búsqueda de otros responsables. Contra los encartados se formula la denuncia por los delitos de Malversación y Actividad Económica Ilícita .