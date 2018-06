Detrás de la Música del Centerfield de Fogerty (+Audio y Video)









Aunque me parece recordar que ya aquí abordamos el tema, un amigo me pide un favor y lo voy a complacer. Es nada más y nada menos que de música y deportes, mis temas predilectos; sobre todo si son de Rock y Béisbol. No, no es la interesante historia de Bobby Hatfield, el hombre que dejó una prometedora carrera en la pelota para dedicarse a cantar y después dejarnos esa inolvidable versión de “Melodía Desencadenada”, el tema de la película Fantasma. No, no es él. Se trata de alguien mucho más significativo y con más aportes, comenta Pedro Rafael Cruz González, desde su espacio “Detrás de la Música”.



Es John Fogerty, quien en este 2018 cumple 73 años, y es una de las voces más importantes que ha dado el rock, además de uno de sus más grandes guitarristas y excelente compositor. Es completo. Su carrera está firmemente reconocida en cuanto salón de la fama exista, pero lo que muchos quizás no sepan que también lo está en el mundo del béisbol. Así como lo oyen, también en la pelota.



Cuando comenzaba la segunda mitad de los 70’s, Fogerty se alejó de la música desilusionado de lo que iba a ser su primer disco en solitario. Ya había abandonado el liderazgo de la banda Creedence Clearwater Revival, (por cierto, lo de Aguasclaras es un invento criollo, una pobre traducción local; en ninguna parte los llaman así). El primer disco que haría Fogerty en solitario fue un fracaso antes de salir al mercado. Incluso quiso destruir todas las matrices.



Pero en 1985, después de nueve años de inactividad, el bichito le volvió a picar y se apareció con “Centerfield” (palabra que los cubanos saben lo que significa), disco considerado el mejor en su carrera de solista y donde Fogerty demostró su inmenso talento, pues se encargó de componerlo, producirlo, además de tocar todos los instrumentos.







La historia de la canción homónima es el homenaje a sus recuerdos de infancia, en los que Joe Dimaggio fue un elemento clave. Fogerty nació en San Francisco, al igual que Dimaggio, y creció soñando con el jardinero central de los Yankees y sus fabulosas hazañas. No obstante, la canción muestra sus respetos por luminarias como Willie Mays y Ty Cobb, convirtiéndose en una metáfora sobre la motivación, sobre enfrentarse a un reto al esforzarse más.



La letra es esencialmente el clamor de un atleta a su entrenador para que le permita salir al terreno y defender el jardín central, territorio en el que Dimaggio disertaba, y que Fogerty consideraba absolutamente sagrado. En esencia, “Centerfield” es el convencimiento de que se puede unir fácilmente música y béisbol, algo que ignoro por qué entre nosotros no tiene más campo. Bueno, quizás con la honrosa excepción de Cándido Fabré.





El tema “Centerfield” es muy importante para Fogerty y para Estados Unidos. Su autor entró al Salón de la fama del Rock and Roll en 1993 y en el de los compositores en el 2005, pero el 25 de julio del 2010 John Fogerty tuvo el honor de ser el primer músico en entrar al Salón de la fama del Béisbol en Cooperstown, y ese día regaló al recinto la guitarra en forma de bate que empleó para tocar su canción en el festejo.



Como dato adicional les diré que “Centerfield” tiene un guiño de John Fogerty a su ídolo Chuck Berry. Un genio en la guitarra a otro. Emocionante, ¿verdad? Nada de eso lo conseguirán entre nosotros Messi ni Ronaldo. Es que son casi 145 años de gloria y eso no se gana por mucha televisión que reciban. Eso solo lo saben los que están completamente convencidos de que lo único mejor que la música es hablar de música.



Escuche el audio de la sección "Detrás de la Música", de Frecuencia Total.





