Develan en Venezuela nueva trama golpista de la oposición

2019-06-27 07:51:03 / web@radiorebelde.icrt.cu

El nuevo intento de golpe de Estado contra el Gobierno venezolano evidencia hoy la desesperación en las filas de la oposición nacional, de acuerdo con las autoridades del país. La víspera, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció una nueva trama de conspiración encabezada por militares retirados con el propósito de terminar con la vida del presidente Nicolás Maduro y otros miembros del alto mando político y militar. Según la información, los implicados pretendían liberar a Raúl Baduel -procesado por la justicia venezolana por apropiación de dinero público y atentar contra la integridad de la nación- para su autoproclamación ante los medios como presidente. Un sector opositor planeaba de este modo 'darle un golpe' al autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, con apoyo extranjero, aseguró el titular en conferencia de prensa. Sin embargo, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lograron infiltrarse dentro de este grupo, lo que les permitió grabar las reuniones donde planificaban sus acciones, indicó por su parte el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. La mayor parte de la información se obtuvo tras un encuentro pautado en el centro comercial Buenaventura, en Guarenas, estado de Miranda, donde los cuerpos de inteligencia obtuvieron información en computadoras y teléfonos. Como resultado de las pesquisas, las autoridades obtuvieron 56 horas de video sobre varios golpes que pretendían ejecutar otros sectores de derecha. El nivel de contradicción y luchas internas en la oposición radical llegó al punto que organizó un golpe a Guaidó por Baduel, absurdo sobre otro absurdo, recalcó Rodríguez.

Ratifica el Partido de los Trabajadores que la lucha por la liberación de Lula continuará



Tras el rechazo del Supremo Tribunal Federal de Brasil del habes corpus a favor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que la lucha legal culminará con su liberación y la anulación de su condena. La presidenta del PT, Gleisi Hoffman, y el parlamentario ante la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, enfatizaron que las movilizaciones permanentes se mantendrán hasta la liberación de Lula y exigen la judicialización de todos los funcionarios involucrados en el juicio contra el expresidente que actuaron ilegalmente. Las movilizaciones se intensificarán en todo el país, seguiremos exigiendo la liberación de Lula en todos los espacios y batallaremos contra la narrativa que pretende minimizar las denuncias que hemos hecho, indicó Pimenta. Asimismo, Hoffman rechazó la decisión del Supremo Tribunal Federal de negar dos procesos de habeas corpus, presentados por la defensa de Lula, para impedir que el líder brasileño salga de prisión, tras más de 14 meses detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba. El recurso interpuesto por los abogados de Lula se realizó basado la publicación del portal The Intercepted sobre los mensajes entre el exmagistrado y actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, y fiscales del caso Lava Javo para privar de libertad a Lula. Finalmente, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman recordó que Lula fue juzgado porque se está haciendo cada vez más evidente que ese proceso no tuvo la sinceridad que debía tener y contó con la confabulación de la prensa para condenarlo.



Convocan los docentes chilenos a una nueva movilización hoy



Al no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, tras cuatro semanas de paro, el Colegio de Profesores de Chile convocó para hoy a una marcha de carácter nacional. Los docentes han protagonizado una jornada de protesta, en todo el país para visibilizar ante la opinión pública sus exigencias de mejoras laborales ante el Gobierno presidido por Sebastián Piñera, e invitan a otros sectores para que se unan a su causa. Esta nueva movilización es convocada después de la reunión que sostuvo la organización con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien lamentó no haber alcanzado un acuerdo. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, indicó que la organización espera que la ministra considere los puntos expuestos en la reunión y reiteró en estos reseñan los problemas reales de la educación chilena, lo que impide buenas condiciones laborales. Asimismo, los estudiantes se han solidarizado con los docentes al expresar su apoyo a través de comunicados y el acompañamiento en las manifestaciones.



Denuncia la Unicef la desatención a los niños emigrantes en Estados Unidos



La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, denunció la ausencia de protección y servicios vitales en Estados Unidos para los menores migrantes detenidos que arribaron a ese país. El pronunciamiento se produce tras una imagen del río Bravo en México, donde la niña Valeria, de dos años de edad, y su padre, Oscar Martínez, de El Salvador, que murieron ahogados al intentar llegar a Estados Unidos; una la triste escena originó el repudio mundial y el llamamiento a una revisión exhaustiva a las políticas migratorias en el mundo. Fore indicó que es una imagen demoledora que debería sacudirnos a cada uno de nosotros (...) se debe garantizar el bienestar de los niños. Actualmente, las instalaciones que existen para su atención no están equipadas para cubrir las necesidades de la población migratoria vulnerable. Asimismo, la directora ejecutiva instó a la Casa Blanca, al Gobierno mexicano y países centroamericanos, a plantear acciones y fondos para apoyar a los niños, ya que los viajes son peligrosos y generan un daño irreparable en su salud y desarrollo. Fore manifestó que la muerte de la niña es una muestra de que es necesaria una acción coordinada urgente para abordar el origen de las causas de la migración irregular. Sobre los centros de detención a niños migrantes en EE.UU., Fore lamentó esas prácticas y exhortó al presidente Donald Trump a evaluar políticas en pro de la vida de los niños.

Demócratas citan al cambio climático entre amenazas para EE.UU.



La cuestión del cambio climático generó discusiones en el primer debate de los candidatos presidenciales demócratas, algunos de los cuales calificaron a ese fenómeno la principal amenaza que enfrenta hoy Estados Unidos. Al finalizar anoche la jornada inicial del evento de dos días, los moderadores preguntaron a los 10 aspirantes a la Casa Blanca que se encontraban en el escenario del Centro para las Artes Escénicas Adrienne Arsht de Miami, Florida, cuál consideran que es el mayor peligro para el país. La cuestión del cambio climático podría estar presente de nuevo este jueves, cuando otros 10 miembros de la fuerza azul que aspiran a enfrentarse a Trump en los comicios de 2020 participarán en la última noche del debate del partido.



México designa fiscal especial para caso Ayotzinapa



La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció que Omar Gómez Trejo será el fiscal especial para el caso de desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en hechos sucedidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero. En un comunicado, la FGR indicó que el miércoles entró en vigor la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el conocido como “caso Ayotzinapa”, cuya misión será investigar la desaparición de los alumnos, señala Telesur. El nuevo fiscal tiene experiencia en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.Deberá hacerse cargo de tramitar y resolver las averiguaciones previas, carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo y otros, señaló el comunicado.

