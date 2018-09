Día dos del Mundial de Voleibol: Cuba descansa y estudia

El equipo cubano de voleibol masculino descansó en la segunda jornada del Campeonato Mundial que se desarrolla en Italia y Bulgaria. Los antillanos aprovecharon la jornada de reposo para estudiar a sus próximos rivales en el grupo, en lo que resta de fase clasificatoria. En la ciudad búlgara Varna desarrolla su competencia la llave D, donde además de cubanos están agrupados fineses, puertorriqueños, búlgaros, iraníes y polacos.



El elenco de Polonia se midió ante Puerto Rico y logró la victoria con parciales de 25-14, 25-12 y 25-15. Este resultado constituyó el partido de menor puntaje en toda la historia de los mundiales con un total de 116 puntos, superando lo alcanzado hace cuatro años en un juego entre los boricuas y Estados Unidos.



Aparejado con el récord quedó clara la diferencia existente entre los actuales campeones del mundo y el cuarto mejor equipo del área Norte Centroamérica y el Caribe, NORCECA.



El actual campeón del mundo, Polonia, realizó varias rotaciones en su plantilla regular, para que sus principales figuras llegaran en la mejor forma posible a los choques que les restan con Finlandia, Bulgaria e Irán. No jugó Artur Szalpik, autor de 20 puntos ante cubanos, tampoco lo hicieron Bartosz Kurek y Piotr Nowakoswki, estos tres, regulares en el encuentro inicial. De los otros tres que abrieron en cancha la fecha anterior, solo lo hicieron ahora Michal Kubiak y Jakub Kochanowski y en el caso de Fabian Drzyzga, el sexto hombre, solo jugo par de parciales como suplente en esta ocasión. Incluso los europeos rotaron a su líbero, Pawel Zatorski, quién solo tuvo acción en dos sets y en su rol lo hizo Damian Wojtaszek. Del grupo que venció a Cuba en el debut, no se puede analizar mucho, más allá de que es palpable la profundidad que poseen en la banca.



Sobre Puerto Rico, lo destacable en este torneo ha sido su opuesto Maurice Torres, que ha logrado 18 puntos en los juegos que han desarrollado. Este hombre fue capaz de anotar la misma cantidad de tantos en la discusión del bronce ante Cuba en la Copa Panamericana culminada hace unos diez días. A pesar de su desempeño, el marcador favoreció a los criollos en cuatro parciales, uno de ellos con 25 puntos los ganadores, por solo 9 los perdedores.



Maurice Torres, mayor anotador por Puerto Rico en el Campeonato



Otro nombre a tener en cuenta es Eddie Rivera, que hace unos meses consiguió 11 unidades ante los cubanos en el torneo Challenger, efectuado en Pinar del Río, para la Liga de Naciones de Voleibol 2019. En el torneo americano solo facturó 6 tantos en tres parciales de juego, dos de ellos saliendo del banco y en Bulgaria ha sumado 11, en un total de cinco parciales que ha efectuado.



Aunque estos atletas logren buena producción para las arcas boricuas, es difícil e improbable que puedan vencer a los cubanos, por la mayor calidad de estos últimos y las variantes que poseen. Aunque, eso sí, si la habitual inestabilidad de los criollos florece en este desafío, pactado para el 17 de septiembre y último de la fase de grupos, no hay un vaticinio claro.



El otro juego efectuado en el cuarto grupo del Campeonato del Mundo lo efectuaron Irán y Bulgaria, donde los asiáticos lograron los tres sets necesarios en cuatro que desarrollaron. Mohammadjavad Manavinezhad anotó 21 tantos y lo secundaron Sayed Mohammad y Amir Ghafour con 11 per cápita.



Manavinezhad solo entró como cambio en el tercer parcial ante los boricuas, sin embargo, evidentemente, es el opuesto inamovible del conjunto pues su efectividad estuvo en un 65,5 % en el remate, resultado de 19 ganados en 29 intentos. Ante los iraníes las posibilidades cubanas de vencer son escasas, pero si pueden neutralizar al que no recibe y remata con tanta efectividad, las probabilidades pudieran aumentar.





Mohammadjavad Manavinezhad, número 14 de azul, es el máximo anotador de Irán

Por los locales el hombre del juego fue Todor Skrimov con 18 unidades, que sumadas a las 12 conseguidas ante Finlandia hacen 30 en el campeonato. Lo secundó Nikolay Penchev y Nokolay Uchikov con 11 y 10 respectivamente. Este plantel, a pesar de ser superior al cubano, pudiera llevarse una sorpresa ante los antillanos que ya mostraron frente a Polonia la capacidad de vencer cuando juegan a su mejor nivel.





Todor Skrimov, máximo anotador de Bulgaria en el campeonato



El rival de Cuba para mañana, Finlandia, descansó al igual que los caribeños y hay que destacar a Urpo Sivula, anotador en 11 oportunidades ante búlgaros; así como Sauli Sinkkonen, un central de 29 años de edad. El encuentro de mañana es clave para ambos conjuntos en su ambición de avanzar a la segunda fase del campeonato y continuar con vida en el mundial.



Resumen del juego entre Cuba 1 y Polonia 3.



La jornada se completó con varios resultados esperados.



Japón venció a República Dominicana 3-0 con marcadores de 25-20, 25-16 y 25-16. El nipón más destacado fue Yuki Ishikawa con 17 tantos, secundado por Masahiro Yanagida con 11. Por los quisqueyanos Henry Antonio López anotó 14 puntos y fue el único que consiguió más de cinco anotaciones para los centroamericanos. Los orientales consiguieron una importante victoria que los pone nuevamente entre los posibles cuatro primeros lugares del grupo A. Por su parte los dominicanos, ya casi dicen adiós al evento.

Italia superó a Bélgica en sets corridos con tanteadores de 25-20, 25-17 y 25-16. El capitán itálico Ivan Zaytsev logró 20 puntos, 15 de ellos en 17 ataques intentados y cinco en el servicio. Con 10 terminó Filippo Lanza y con 9 Osmany Juantorena. Por los belgas Bram Van Den Dries anotó 7 veces al igual que Sam Deroo. Los locales reafirman su candidatura al título mientras sus rivales de turno se mantienen con vida en el apartado A, gracias a la victoria que consiguieron ante Argentina.

Canadá logró el éxito ante Egipto en 3 parciales en uno de los mejores desafíos de la jornada, los marcadores terminaron 27-25, 30-28 y 25-19. Nicholas Hoag computó 24 puntos por los norteños y John Gordon Perrin lo secundó con 18, únicos en sobrepasar los 10 puntos por su conjunto. Por los africanos Ahmed Shafik anotó 17 y Hisham Ewais lo acompañó con 10. Este fue el tercer partido entre los de la hoja de maple y los faraones en la historia de los campeonatos del mundo y los americanos consiguieron la tercera victoria de estos duelos. Con estos números, Hoag anotó el máximo del torneo en un encuentro y es segundo en el total de puntos conseguidos con 36. Canadá comanda el grupo B con dos victorias sin derrotas.

En otro duelo de excelente factura Brasil venció a Francia en cinco parciales, 25-20, 25-20, 21-25, 23-25 y 15-12. Por los verdeamarelos Wallace De Souza anotó 20 puntos, le siguió Luis Felipe Marques con 15 y Douglas Souza con 14. Por los europeos Earvin Ngapeth logró 22, mientras Stephen Boyer consiguió 11. A pesar de ceder, los franceses son favoritos para avanzar a la segunda fase del evento por el grupo B. Brasil continúa con buen paso y logró remontar un marcador 7-10 en el tie-break para llevarse el éxito.

Estados Unidos tuvo su segundo partido de cinco parciales y logró derrotar a Australia con marcadores de 25-23, 25-20, 22-25, 23-25 y 15-10. Por los norteños Matthew Anderson anotó 21 tantos, le siguieron Taylor Sander con 17 y Aaron Russell con 14. Por los oceánicos Lincoln Alexander Williams logró 21 puntos saliendo del banco en el segundo y efectuando el resto del partido, lo secundó Max Staples con 12. El elenco americano es el único con 2 victorias en el apartado C donde Australia logró un importante punto por los sets que consiguieron. Anderson es el líder en anotación del campeonato con 40 puntos.

“It was difficult for us after last night against Serbia, we definitely need to play better”, says USA 🇺🇸 #3 Taylor Sander, who scored 16 points in the victory by 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 23-25, 15-10) over Australia in pool C in Bari.#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/FvfmpcPezO — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 13 de septiembre de 2018

El último duelo fue entre Serbia y Camerún donde vencieron los europeos 3-0, 30-28, 25-16 y 25-17. El mejor del juego fue Drazen Luburic, de los serbios, con 19 puntos. Por Camerún Nathan Wounembaina anotó en 13 oportunidades. Camerún parece haber cumplido su cometido en el torneo consiguiendo una victoria ante Túnez. Serbia, con este éxito, continúa en la batalla por uno de los cupos a la siguiente fase en el apartado C. (Fotos FIVB)

Serbia 🇷🇸 struggled to beat Cameroon 🇨🇲 in the first set, but then took control of the game to win in straight sets (30-28, 25-16, 25-17) in pool C in Bari.



Check out stats, photos and the match report here: https://t.co/DF83VYvv3l#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/hSs7kOcpAI — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 14 de septiembre de 2018

El calendario del tercer día es el siguiente:





Del Autor