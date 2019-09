Dialogarán en la ONU Presidentes de Bolivia y Francia sobre Amazonía

Dialogarn en la ONU Presidentes de Bolivia y Francia sobre Amazona

Los presidentes de Bolivia y Francia, Evo Morales y Emmanuel Macron, respectivamente, analizarán hoy en Naciones Unidas la creación de una alianza relacionada con la protección de la Amazonía, confirmó en un twit el mandatario suramericano. En su cuenta en twitter Evo dijo que viajan a Nueva York, para participar en la Asamblea General de la ONU y de la Alianza por la Amazonía y se reunirá con el hermano Emmanuel Macron y trabajar en el diseño de un plan de acción global para salvar a la Madre Tierra. El primer jefe de Estado indígena de Bolivia estará en el período de sesiones 74 del foro de mayor participación de la ONU el 23 y 24 de septiembre, que coincide con los incendios forestales que golpean desde agosto a la zona del oriente boliviano, por lo cual se espera que el líder boliviano se refiera a este tema.

Pierde Venezuela millones de dólares por el bloqueo de EEUU



El Gobierno bolivariano pierde hoy millones de dólares como consecuencia del bloqueo financiero de Estados Unidos, según un reporte de la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela(Pdvsa). El informe titulado Sanciones y bloqueo, crimen de lesa humanidad contra Venezuela, señala que las cuentas en bancos corresponsales, en las que esta nación mantenía en agosto de 2017 alrededor de 150 mil millones de dólares fueron cerradas a partir de las medidas coercitivas impuestas por Washington. La nación suramericana traza estrategias para enfrentar la crisis y palear la situación que afecta al pueblo, buscando disimiles soluciones para mejorar la calidad de vida.



Admite Pentágono que EEUU no está listo para enfrentarse a Rusia



Las tropas de EE.UU. no se encuentran en condiciones de hacer frente a un eventual ataque de Rusia a los aliados de la OTAN, aseguran desde el Pentágono. Estas fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato, reconocieron que las maniobras militares de la OTAN y realizadas en mayo frente a las costas de Escocia, mostraron que Washington todavía no está en condiciones de librar una guerra prolongada contra Rusia. Dos fuentes del Departamento de Defensa estadounidense, el Pentágono, en una entrevista al periódico digital norteamericano The Daily Beast, publicada el domingo dijeron que muchos en los círculos militares creen que tras 15 años de lucha antiterrorista las tropas terrestres estadounidenses están mal preparadas para mantener la logística o el nivel de las tropas en caso de que Rusia ataque a los aliados de la OTAN” (Organización del Tratado del Atlántico Norte).



Avanza tormenta tropical Karen hacia Puerto Rico



El Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. emitió una alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras la formación de la tormenta tropical Karen. Se espera que el temporal impacte los territorios insulares desde el martes por la mañana hasta la madrugada del miércoles. Los pronósticos indican que Karen podrían traer fuertes vientos, lluvias e inundaciones repentinas. Además, se advirtió que las olas en ciertas zonas podrían alcanzar de 15 hasta 20 pies de altura, de 4 a 6 metros. Las autoridades exhortaron a los residentes de estos territorios a prepararse para los posibles daños. Sin embargo, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, instó a los ciudadanos a "estar tranquilos pero vigilantes" y anunció un plan de manejo de emergencias en la Isla.

Condenan por corrupción a Exalcalde vinculado al traslado de Guaidó a Colombia



El protector del estado Táchira en Venezuela, Freddy Bernal, denunció que el exalcalde colombiano, Henry Valero, quien ayudó al opositor Juan Guaidó a cruzar la frontera el pasado 22 de febrero, está condenado a cinco años de prisión por corrupción. El fallo jurídico en primera instancia condenó a cinco años y tres meses de prisión y medida de aseguramiento contra Valero, por malversación de fondos, durante su administración en Puerto Santander- Cúcuta, por el momento se desconoce el paradero del exalcalde. El protector del estado Táchira, reveló comunicaciones entre el grupo narcoparamilitar "Los Rastrojos" junto con Henry Valero, con el propósito de garantizar la entrada y seguridad en territorio colombiano de Guaidó y su comitiva.



Aboga candidato presidencial argentino por la integración latinoamericana



El candidato presidencial por la coalición Frente de Todos de Argentina, Alberto Fernández, resaltó la importancia de la unidad latinoamericana en pro de frenar el ascenso de la globalización en el mundo. Alberto alertó sobre las consecuencias de la división que actualmente sufre el continente, especialmente luego de la ruptura de la Unión de Naciones Suramericanas y el desprecio de Argentina y Brasil hacia el bloque comercial del Mercado Común del Sur. El contendiente de Mauricio Macri en los comicios del próximo 27 de octubre, asegura que una de sus propuestas es volver a vincular a las naciones de la región. Por su parte la senadora y candidata a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, espera un "nuevo tiempo" para el país suramericano, pero reconoció que va a ser una etapa difícil y compleja.

Estiman que Aramco necesita meses para reparar sus instalaciones en Arabia Saudí



La empresa saudí Aramco realiza negociaciones urgentes con los productores de equipos y proveedores de servicios, ofreciéndoles pagos más altos, para que reparen las instalaciones dañadas en el reciente ataque de aviones no tripulados (drones) yemeníes, pero aún podría llevar meses. Restablecer el nivel de producción podría costar muchos meses, y no las 10 semanas máximas prometidas por los ejecutivos de la compañía, especificaron los funcionarios saudíes y contratistas citados por el rotativo. Entre los contratistas a los que ha llamado Aramco, se encuentra la multinacional estadounidense General Electric. Un funcionario saudí señaló que los costos podrían ascender a cientos de millones de dólares.



Convocan a huelga transportistas colombianos



El representante de la Unión de Conductores de Colombia, Hernando Chávez, anunció la entrada a paro indefinido hasta que el Gobierno Nacional devuelva la licencia de conducción a 45 mil conductores afectados por operativos policiales. La jornada contará con la participación de diversos transportistas como camioneros, taxistas, intermiunicipales y servicios especiales. El líder gremial denuncia que los excesivos y en algunos casos, ilegales operativos, han generado persecución a muchos transportistas que terminaron sin trabajo porque les quitan su licencia. Por su parte, la Policía Nacional, informó que esperan la asistencia de mil personas y las siete localidades de la capital de Usme.



