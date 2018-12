Díaz-Canel: El 2019 será un año de retos y victorias

2018-12-30 11:48:51 / web@radiorebelde.icrt.cu





Como un año de retos y victorias calificó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al inminente 2019, en el que Cuba celebrará el 60 aniversario del triunfo de la Revolución, motivación suficiente para trabajar mejor y obtener mayores resultados.



En el 2019 "vamos por más", aseguró durante la última reunión del Consejo de Ministros, que incluyó en su agenda temas relacionados con la inversión extranjera, las exportaciones, el ordenamiento territorial y urbano, el control interno y la atención a la población.



Díaz-Canel se refirió a varios asuntos que seguirán marcando el quehacer del gobierno durante el próximo año. Entre ellos comentó que el proceso de desagregación del Plan de la Economía del 2019 tiene que realizarse de manera ordenada y ágil, con la participación de los trabajadores y la conducción de los cuadros principales.



Tenemos que trabajar todos juntos, precisó, para que se cumpla el Plan. Es alentador, por ejemplo, el comienzo de la zafra chica, que hasta el momento se considera la mejor de los últimos quince años, expresó.



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros valoró que se avanza en el proceso de informatización y los cuadros fundamentales del país ya están presentes en las redes sociales. A la par, acotó, hay que mantener actualizados los sitios web de los organismos porque es otro espacio importante para informar al pueblo.



Reiteró que los ministros y sus equipos de trabajo continuarán ofreciendo información a los medios de comunicación y comenzará un programa para tratar de manera sistemática en la televisión asuntos relacionados con la agenda de gobierno.



El mandatario reflexionó sobre el papel de las universidades en la búsqueda de soluciones a los problemas del país. En las visitas que se hagan a provincia, informó, se potenciará la interacción entre los ministros y las facultades; se convocará a los universitarios para que ayuden a resolver, desde la ciencia, muchas de las dificultades que hoy tenemos.



Abordó además el tema de la ética que debe caracterizar el trabajo de los dirigentes, así como el permanente contacto con el pueblo. Ponderó el ambiente de orden, armonía y limpieza que tiene que prevalecer en las instituciones del Estado. Sin derroche, con austeridad, hay que mantener una imagen limpia y de cuidado. No se necesita gran cantidad de recursos, dijo, para que las entidades tengan mejor aspecto y hay que exigirle a los directivos por ello.



Díaz-Canel retomó cuestiones relativas al trabajo por cuenta propia y el cumplimiento de las normas que acaban de entrar en vigor para continuar ordenando el quehacer del sector no estatal; el apoyo que los organismos tienen que dar al amplio proceso legislativo que se desplegará tras aprobarse la nueva Constitución; el turismo y el encadenamiento que los demás sectores de la economía tiene que mantener con la llamada industria sin humo; y las potencialidades con que cuenta el país para desarrollarse: "podemos trabajar mejor y lograr muchas más cosas", concluyó.



Temas de agenda



En la reunión del Consejo de Ministros — que contó con la participación de los principales cuadros de las provincias y municipios a través de videoconferencia—, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, presentó un informe sobre el reciente proceso de análisis realizado en las organizaciones de base y en los organismos de dirección del Partido acerca de la necesidad de fomentar una real voluntad y vocación exportadora, en el que participaron más de 48 mil militantes.



Explicó que el análisis tuvo como finalidad apoyar e impulsar uno de los temas más estratégicos de la economía cubana. El debate confirmó la escasa diversificación de rubros exportables, la concentración en determinados productos y la disminución de renglones exportables en comparación con otros años.



Asimismo se identificaron algunas de las potencialidades que existen en los territorios y las inversiones que puntualmente pueden realizarse para exportar y sustituir importaciones. Al Partido corresponde, reflexionó, respaldar los esfuerzos del país y ayudar a crear la voluntad exportadora que necesitamos.



Varios ministros valoraron el trabajo desplegado por la organización partidista y destacaron las medidas que se toman para eliminar las trabas que aún persisten y frenan la exportación y la sustitución de importaciones. Se precisó que el Plan de la Economía del 2019 da la posibilidad de incorporar las oportunidades que se vayan identificando en el año.



Al respecto, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros consideró que existen buenas experiencias en la exportación, como es el caso del tabaco y el marisco. Tenemos que buscar mecanismos que estimulen esta actividad, cobrar en tiempo lo que se exporta y pensar como país para defender entre todos los principales procesos económicos y financieros.







En otro punto del encuentro, se debatió acerca del trabajo del Ministerio de Energía y Minas en el desarrollo de la inversión extranjera y la exportación, a través de las OSDE que el organismo atiende: Unión Eléctrica, Cubapetróleo, Cubaníquel y Geominsal, todas con un peso relevante en el desempeño de la economía nacional y en las perspectivas de desarrollo.



Según precisó Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, existen en el sector 12 negocios en operaciones y se encuentran en fase inicial de estudios 15 más, referidos a parques eólicos y solares, a la exploración petrolera en bloques de aguas profundas y en tierra, así como a la minería.



Reconoció que el Ministerio de Energía y Minas tiene experiencias positivas en la atención a la inversión extranjera, que se han ido extendiendo al control de los créditos y las exportaciones, las que pueden replicarse en otros organismos.



Más adelante, la Contralora General Gladys Bejerano Portela expuso las directivas y objetivos que guiarán las acciones de la Contraloría y del Sistema Nacional de Auditorías en el 2019, cuyas prioridades están dirigidas a las inversiones, exportaciones, sustitución de importaciones y encadenamientos productivos. Como cuestiones complementarias de todas las auditorías, figurarán además el uso y destino de los portadores energéticos, la contratación, los análisis de gastos, el fortalecimiento de la contabilidad y el uso de los inventarios.



A la Contralora General correspondió también informar sobre los resultados del primer control integral realizado al Consejo de la Administración Provincial de Las Tunas, durante el cual se visitaron 578 entidades de los ocho municipios del territorio.



Comentó que "el resultado de la inspección determinó que el CAP de Las Tunas presenta un funcionamiento estable y se reconocen avances en el cumplimiento de las funciones estatales y de gobierno". No obstante, agregó, se evidenciaron dificultades en las direcciones de Servicios Comunales, de Inspección y Supervisión, así como en las de Comercio, Justicia y Planificación Física.



En la reunión del máximo órgano de Gobierno quedó aprobado además el Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial, que incluye una veintena de políticas encaminadas al desarrollo del país. A decir del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, este documento es el primero con un enfoque prospectivo de gran alcance y debe constituirse en una herramienta para el trabajo, que guíe todo lo que se haga para el ordenamiento territorial de la nación, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.



En él están recogidos aspectos como el uso sostenible del suelo, la actividad minera y de hidrocarburos, el desarrollo de asentamientos humanos y polos productivos, el turismo, las infocomunicaciones, la preservación de paisajes naturales, la gestión de los recursos hídricos del país, entre otros.



En esta misma arista se presentó el Plan General de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Cárdenas, segunda en importancia de la provincia de Matanzas. Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, señaló que en este se proponen soluciones integrales a problemáticas que hoy enfrenta la ciudad, por ejemplo, con la existencia de focos contaminantes y microvertederos, el incompleto sistema de alcantarillado y drenaje, la obsolescencia de las redes hidráulicas, la afectación del manto freático por la intrusión salina y la vulnerabilidad ante eventos meteorológicos.



"El Plan es un instrumento para la toma de decisiones del gobierno local y permite la gestión urbana, el rescate del orden, la disciplina y el control en la ciudad".



El último punto del Consejo de Ministros estuvo dedicado al trabajo del departamento de Atención a la Población de la Secretaría del Consejo de Estado, que se encarga de asistir y auxiliar al Presidente, Primer Vicepresidente y Vicepresidentes en la atención, tramitación y respuesta a los asuntos formulados por el pueblo. La jefa del departamento, María del Carmen Cedeño Rodríguez, explicó que en este año se trataron 21 600 asuntos; 11 431 de ellos constituyen quejas.



Entre las principales aspectos señalados por la población están las solicitudes de viviendas; los derrumbes de inmuebles; el estado constructivo de albergues y edificios; los subsidios; la pensión económica y asistencia social; la entrega de solares e irregularidades en Planificación Física; las actitudes incorrectas de cuadros, dirigentes y funcionarios; así como el débil funcionamiento de los grupos de enfrentamiento a las ilegalidades en los territorios.



Señaló que existe un alto por ciento de razón total o parcial en los reclamos del pueblo, luego de haber transitado por las instancias correspondientes, lo que evidencia fisuras en el funcionamiento de la Administración Pública



Como parte de este análisis, el Consejo de Ministros determinó que se presentara el tema en los consejos de dirección de los Organismos de la Administración Central del Estado y los Consejos de la Administración Provincial, que deberán diseñar un plan de medidas para priorizar y dar debida respuesta a los planteamientos de la población.



Al respecto, Díaz-Canel precisó que este fue un asunto de constante ocupación para el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y también del General de Ejército Raúl Castro Ruz. "Cada uno de nosotros tiene que incorporar a los sistemas y estilos de trabajo la atención constante a la población. Es una manera de respetarla, de aprender de ella y hacer más eficiente nuestra gestión".



Finalmente felicitó a los miembros del Consejo de Ministros y demás asistentes a la reunión por el nuevo año y la celebración del 60 aniversario del triunfo de la Revolución y los convocó a redoblar esfuerzos para que el 2019 sea un periodo de mejores resultados.



(Granma)