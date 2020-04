Díaz-Canel: Actuar con severidad contra quienes desafían las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 (+Audio)

Daz-Canel: Actuar con severidad contra quienes desafan las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 (+Audio)



La Habana. - A actuar con severidad contra quienes desafían las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 llamó este martes el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión del Grupo temporal de prevención y control del nuevo coronavirus.



En un intercambio a través de videoconferencia con el Coronel Eddy Sierra Arias, Segundo Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, el mandatario cubano insistió en que se adopten medidas contra aquellas personas que en medio de una situación tan compleja no cumplan lo establecido y cometan indisciplinas sociales.



Díaz-Canel enfatizó en la necesidad de actuar con más rigor hacia aquellas personas que continúan en lugares públicos sin motivo, paseando o sentados en los parques. De otra manera -acotó- vamos a seguir teniendo personas en las calles y así es muy difícil terminar la propagación.



El que no esté en una cola para un trámite o una compra -aclaró- hay que mandarlo para la casa; y si se resiste, hay que tomar otras decisiones.

Aquí hay planteada una medida de aislamiento social, que comprende que solo puede salir un miembro por familia al lugar donde se esté dando algún servicio para la población. Entonces, aquí no tiene que haber gente en los parques, ni caminando por las calles. Vamos a actuar más directamente contra todas esas personas.



Díaz-Canel se refirió, además, a las denuncias de la población acerca de los revendedores y acaparadores en las calles, “contra esos también hay que actuar, aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada, y no se puede permitir”.



Apuntó que “lo poquito que tenemos lo estamos tratando de dar en las bodegas y en las cadenas de tiendas, en nuestros mercados. Ya ahí no hay que explicar nada, es actuar con severidad; porque esas son las personas que nos están complejizando la situación”.







Durante la reunión, que se realiza diariamente para evaluar el comportamiento de la pandemia en el país y la implementación de las medidas para enfrentarla, el Ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda explicó el impacto que ha tenido la encuesta epidemiológica denominada Pesquisador Virtual Covid-19, plataforma electrónica destinada a captar información del estado de salud de la población, como complemento al proceso de pesquisa activa que realiza el sistema nacional de salud.



Portal Miranda informó que en las últimas horas casi mil 200 personas autopesquisadas declararon datos falsos. En ese sentido, tanto el Presidente cubano como el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, subrayaron la importancia de que la población sea responsable al ofrecer esta información, con absoluta veracidad.



Marrero Cruz consideró que “este es un programa que permite un paso más de avance, que la propia persona pueda hacer una autopesquisa; sin embargo, ahora un grupo de personas coge esto para desvirtuar la atención del personal de salud. Tenemos que insistir en las bondades que da una autopesquisa que puede salvar la vida”.



Durante la jornada, las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, la provincia con más casos de la enfermedad confirmados en el país, explicaron las medidas que se implementan para enfrentar la situación epidemiológica.



De igual manera, el gobernador de Villa Clara, Alberto Díaz López, ofreció nuevamente detalles acerca de la investigación realizada en el evento de transmisión local abierto en el Hogar de Ancianos No. 3 de la ciudad d Santa Clara, el evento de este tipo de mayor connotación en el país.



El gobernador explicó que se depuran responsabilidades con aquellos trabajadores implicados, quienes no declararon los síntomas que presentaron; al tiempo que se precisan las medidas administrativas que se adoptarán para quienes debían velar por el cumplimiento de las normas epidemiológicas.







Durante este encuentro, el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en la importancia y necesidad de atender de manera priorizada al personal de la salud que está en la primera línea del combate a la pandemia.



Subrayó que a los trabajadores de este sector hay que asegurarles la protección, el descanso y la alimentación en los hospitales y centros de aislamiento donde están laborando.



Añadió que los aseguramientos de lo que se está distribuyendo en el país, y ellos no pueden obtener por el trabajo que están realizando, también hay que garantizar que lleguen a los hogares donde están sus familias.



El mandatario cubano indicó, además, organizar un sistema de atención sicológica para la población a través de una línea telefónica de ayuda, donde puedan interactuar con especialistas que orienten a las personas qué hacer para enfrentar los efectos sicológicos que puede generar esta situación de aislamiento.



