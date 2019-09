Díaz-Canel: aquí se dice la verdad y solo la verdad

Daz-Canel: Aqu se dice la verdad y solo la verdad

2019-09-12 18:42:26 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez comparece junto a otros ministros en el espacio de la Mesa Redonda, por segundo día consecutivo para informar a nuestro pueblo sobre las medidas adoptadas para enfrentar la coyuntura energética en el país.



Los titulares de Economía y Planificación, Alejandro Gil, de Energía y Minas, Raúl García Barreiro y de Transporte, Eduardo Rodríguez participan junto al presidente cubano. Presente también el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa.

Las primeras palabras del Presidente cubano fueron de agradecimiento a nuestros compatriotas, al pueblo de Cuba

Lo que hemos recibido en materia de sentimiento revolucionario y de aporte es muy grande y ahí está la grandeza de este pueblo que tenemos.



Dijo igualmente el mandatario cubano:

Gracias Cuba por lo que han aportado y hasta por las pocas insatisfacciones que han aportado en estas horas, esto nos dice por dónde vamos.





Resaltó particularmente a los jóvenes que afirmó están preparados para cumplir estas medidas "todo el que comparte ideas para que el país avance está pensando en Cuba", abundó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Reiteró una vez más que las dificultades son coyunturales. Y puntualizó que nunca hemos estado de espalda a esta crisis que se fraguó desde la alerta dada por el General de Ejército, Raúl Castro.



Díaz-Canel reiteró el compromiso de informar al pueblo como servidores públicos ¨porque es la incertidumbre la que crea bolas¨. Puntualizó que nadie ha pensado en medidas extremas como los enemigos quieren aparentar y hacer creer.





Cuba no está paralizada



Cuba trabaja de manera proactiva dijo el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. ¨

Estamos trabajando una primera etapa que termina el día catorce, y otra segunda etapa a partir de ese momento cuando entren otros buques con combustibles. Debemos garantizar la vitalidad del país hasta fines de mes¨



Para el mes de Octubre, según informó habrá una situación diferente y el Consejo de Ministros evaluó los principales sectores que mantendrán la vitalidad y las jerarquías por actividad. ¨aquí no se va a dejar clases, ni cerrar escuelas¨, advirtió. Tampoco el turismo será afectado y el país está en condiciones de recibir a nuestros turistas. El país no está paralizado, los servicios más importantes estarán funcionando, ratificó Gil Fernández.

Dijo en la #MesaRedonda @AlejandroGilF que "no podemos vivir solo de la voluntad de hacer las cosas". Pensar #Cuba es hacer por Cuba. "Nosotros necesitamos trabajar en función de tener nuestros propios planes de como dar respuesta"#SomosCuba #HacemosCuba pic.twitter.com/AdjPwJoTg1 — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) September 12, 2019

El ministro habló del tratamiento que se le darán a las inversiones y la paralización de algunas actividades de la siderurgia o sea de la producción de acero.

A punta de lápiz se hace la labor en cada ministerio. Se protegen los servicios básicos a la población, la actividad vinculada al turismo, los hospitales.



Mencionó que habrá afectaciones en la campaña de frio que después habrá que recuperar en el tiempo. No se improvisa, y todo se estudia minuciosamente.

Gil Fernández dijo que las personas están pensando qué hacer desde su posición y eso es lo que debemos hacer trabajar unidos en esta estrategia. Habló de publicar por la prensa la lista de organismos que están involucrados en la tarea para que la población los conozca y aporte información que contribuyen a buscar soluciones y materializarlas.

No hay apagones programados



Las interrupciones eléctricas que se hayan podido producir no están vinculadas con la situación energética coyuntural. No hay ningún programa de apagones en el país, cuando exista esa situación será informado oportunamente en cada territorio. Estamos trabajando para que ello no ocurra, dijo por su parte Raúl García Barreiro el Ministro de Energía y Minas.



Insistió en la necesidad de desplazar las actividades fundamentales de los horarios pico para hacer un uso más racional del combustible y eso contribuirá a un ahorro importante en la coyuntura actual.

Habló del programa de cambio de matriz energética en el país que prevé llegar hasta el 24 por ciento de generación eléctrica con energías renovables. Hoy se construyen tres nuevos parques fotovoltaicos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

También se refirió al suministro de gas a la población está garantizado y se irá estabilizado en las zonas occidental, central y oriental gradualmente tanto el licuado con el manufacturado.

El transporte tiene respuestas rápidas



El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez dijo que con la transportación de pasajeros ha habido una respuesta al llamado del presidente. Dijo que no obstante ha habido lugares con congestiones grandes.



La indicación es potenciar la mayor cantidad de viajes en los horarios pico, y de atender centros estudiantiles importantes. Agregó que se avanza en la producción de bicicletas eléctricas. En la capital se está transportando actualmente más de 600 mil viajes hay una reducción en esta coyuntura.



Hasta el sábado los trenes nacionales no tendrán ninguna afectación. A partir de entonces se publicará en la prensa los días y horarios de las nuevas salidas.

La vitalidad del sistema de salud se mantiene



El tema del respaldo del combustible a las calderas y las ambulancias es de las medidas que sigue atentamente el Ministerio de Salud según expresó su titular José Ángel Portal Miranda.



Se prioriza la interconsulta y el enfrentamiento al tema del mosquito pues la situación internacional sigue siendo complicada en nuestra región. Se han acortado los ciclos de tratamiento focal en lugares de mayor riesgo.



