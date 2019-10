Díaz-Canel en Bakú: Solo la unidad podrá salvarnos (+ Audio)

Daz-Canel en Bak: Solo la unidad podr salvarnos (+ Audio)







Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la intervención del Presidente de la República de Cuba en XVIII Cumbre de los MNOAL.



“Ha sido un viaje largo, pero imprescindible”, esas fueron las primeras palabras pronunciadas por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al pronunciar su discurso durante la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se realiza en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán.



“Otra vez, como en 1961, es crucial que trabajemos juntos, apegados a los principios fundacionales de Bandung, por la paz y el desarrollo de los pueblos. Porque es nuestra responsabilidad como políticos y porque nadie lo hará por nosotros”, expresó el mandatario cubano, heredero de las ideas de Fidel y Raúl.



Díaz-Canel enfatizó que “ante el abierto desprecio de Estados Unidos y otros gobiernos por los justos reclamos de las naciones del Sur; ante la obscena politización de los derechos humanos y el irrespeto flagrante al derecho de los pueblos a decidir su sistema político, socioeconómico y cultural; ante la falta de compromiso con el multilateralismo y los tratados internacionales, otros podrán ser indiferentes. Nosotros no. Porque todas esas acciones van contra nuestros pueblos”.



Ante la falta de compromiso por el multilateralismo otros países podrán tornarse indiferentes, pero nosotros no. Es derecho nuestro defender los valores por los que decidimos juntar fuerzas por el bienestar de las naciones en vías de desarrollo. @DiazCanelB en #Baku Cumbre #MNOAL pic.twitter.com/N1bSa3pUiZ — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) October 25, 2019





En su intervención, que duró 17 minutos, el Jefe de estado cubano consideró que “las naciones que, con su sangre, su sudor y su sufrimiento han pagado el mayor precio del progreso y que emergieron de la explotación y el saqueo colonial, con siglos de atraso económico y social, tienen todo el derecho a preguntar:

¿Por qué se siguen incrementando de manera irracional los gastos militares, mientras se reducen las inversiones para el desarrollo y la cooperación?



¿Por qué se subestima la gravedad del Cambio Climático que ha puesto en peligro la existencia de los Pequeños Estados Insulares y la propia supervivencia de la humanidad?



¿Por qué no se silencian las armas y se compensa a las naciones más atrasadas y empobrecidas por el saqueo con un trato justo, especial y diferenciado?

El presidente de la República de Cuba aseguró que “su país se honra con ser el primer país latinoamericano en los MNOAL. Este concierto de naciones libres que opera bajo reglas democráticas y sin veto, es lo que defendemos y soñamos ver un día en la ONU”.

#Cuba reafirma su #Solidaridad con todos los pueblos que luchan por su auto liberación. @DiazCanelB exige en #Baku el fin a la #Guerra contra el pueblo sirio, reconoce la bienvenida al acercamiento alcanzado en el dialogo intercoreano. #XVIIICumbrePaisesNoAlineados pic.twitter.com/FitttMeV3B — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) October 25, 2019

En la fuerza de esos valores, el presidente cubano reiteró la solidaridad con todos los pueblos que luchan porque se reconozca su libre derecho a la autodeterminación; el rechazo a las decisiones unilaterales de Estados Unidos en apoyo a Israel y contra Irán, que incrementan la inestabilidad en la volátil región de Oriente Medio; el llamado a poner fin a la guerra contra el pueblo sirio y a encontrar una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelo-palestino; y la bienvenida al proceso de acercamiento y diálogo intercoreano y nuestra condena a las sanciones unilaterales contra la República Popular Democrática de Corea.



De igual manera, ratificó el enérgico rechazo a las campañas de Estados Unidos contra fuerzas políticas, líderes de izquierda y gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe; la firme solidaridad con el Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, la Revolución Bolivariana y Chavista y la unión cívico-militar de su pueblo, que ha sabido defender la soberanía del país frente a las mayores amenazas y peligros; así como nuestro apoyo y solidaridad con el gobierno de Nicaragua ante los intentos estadounidenses de desestabilizar a esa hermana nación.



En su discurso en la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Díaz-Canel felicitó al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia por su activa participación en el proceso electoral y al Presidente Evo Morales Ayma por su reelección.



En ese sentido, denunció el intento de golpe de estado y la campaña de tergiversaciones, desestabilización y violencia desatada por sectores de la oposición e instigada por Estados Unidos contra la paz y la seguridad ciudadana en Bolivia.



“En pleno siglo XXI, llueven amenazas y agresiones de diverso grado sobre todos los gobiernos soberanos que se niegan a servir a la potencia hegemónica para instalar bases militares, entregar sus recursos o ceder a su mandato”, denunció el mandatario cubano.







Añadió que “en el colmo de la infamia y el cinismo, el imperio acusa al Gobierno Bolivariano de ser un instrumento de Cuba. Como no practican ni conocen la solidaridad, ciegos de maldad e impotencia, acusan a nuestros colaboradores de la salud, de militares disfrazados y persiguen y bloquean el comercio entre nuestras naciones, afectando la vitalidad de nuestras economías”.



Díaz-Canel aseveró ante el plenario que “como los piratas de otras épocas, el actual gobierno de los Estados Unidos ha extendido su política de cerco hasta el mar, persiguiendo y sancionando con saña a empresas, buques y navieras que participen en el transporte de combustible a Cuba”.



En nombre de su gobierno y de su pueblo, el presidente cubano aseguró que “no cederemos ante las amenazas y las presiones y que no renunciaremos al empeño de avanzar en nuestro proyecto de construcción de una nación próspera y sostenible. Más próspera y más sostenible, mientras más libre, independiente, socialista y soberana”.



Y luego de citar un pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, expresado en la VI Cumbre de La Habana, en 1979, Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó:

No esperemos que las bombas caigan sobre Venezuela o sobre Cuba, como ya caen sobre Siria y antes sobre Irak y Libia, para apoyar su reconstrucción. Impidamos la agresión. Paremos a tiempo la desbocada ambición y la prepotencia del imperio.



El mandatario cubano aprovechó la ocasión para ratificar al MNOAL que...

Las nuevas generaciones de dirigentes de Cuba darán continuidad a los principios que durante casi 60 años hemos sostenido en el concierto de las naciones que lo integran y que tenemos el desafío y la fuerza para corregir los desequilibrios que hoy ponen en riesgo la paz mundial.

“Sólo la unidad podrá salvarnos. Somos más. Hagamos más”, concluyó su discurso el presidente cubano.



Escuche en audio desde el Canal Teveo la intervención del Presidente de la República de Cuba en la XVIII Cumbre de los MNOAL (Descargue aqui)





🇨🇺 Sostiene Presidente de #Cuba, @DiazCanelB, encuentro bilateral con Venkaiah Naidu, vicepresidente de la República de la #India 🇮🇳.

Por @demevilla pic.twitter.com/0BTRp4CpT8 — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) October 25, 2019

