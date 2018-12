Díaz Canel: La batalla económica es el frente principal



Fotos: Sergei Montalvo

¡Falta mucho por hacer y trabajar! Esa sola frase por sí misma no resolverá el problema si no entendemos que el país lo construimos todos.



Las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano analizan, evalúan e intercambian. Los diputados cubanos escuchan y muestran sus experiencias de los últimos meses de las visitas a comunidades y provincias; también sostienen diálogos con las principales autoridades del país, díganse ministros y directivos, para actualizarse, evacuar dudas, buscar soluciones o realizar la alerta oportuna.



Hay que ir a las esencias. Primero ubicarnos en el contexto y momento qué vivimos donde el país busca conectar sus nuevas realidades con una nueva constitución que en muy breve plazo removerá los cimientos de muchas leyes.







Segundo, en ese propio proyecto de constitución que será sometido a la aprobación de los diputados, se encierran proyectos de vida, la participación ciudadana activa, el orden y la disciplina, el propósito de alcanzar y perfeccionar un Estado de Derecho que, a su vez, impacte en la vida económica y social del país, para ir perfilando el modelo socialista por el que hemos apostado.



Pero nada de lo anterior podría lograrse, por un lado, sin participación de todos y por el otro, sin la labor proactiva de dirigentes y funcionarios a quienes corresponde avanzar hacia el propósito de legitimarse como servidores públicos, en tanto ejercen un mandato estatal en defensa de los intereses del pueblo.







Cuando se habla de atención al consumidor, cuando se refieren los fundamentos de una política de informatización que no es sueño sino que poco a poco se va convirtiendo en realidad palpable aunque queda un largo trecho por andar aún, cuando se discute sobre la cultura del detalle o los servicios primarios de salud, o de la falta de control y fiscalización de los recursos materiales o financieros o la manera en que aun hechos delictivos o de corrupción laceran la moral de la sociedad, cuando se habla de todo eso, nada le puede ser ajeno a dirigentes y a las personas que, en cada uno de los lugares forman parte de esa cadena o eslabón que permite llevar o no a feliz término cada asunto que ahora se discute por nuestros diputados.

Participando en la Comisión de atención a los servicios de la #AsambleaNacionalDeCuba debatiendo la implementación de la Política para la informatización de la sociedad, la cual avanza. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/mZnh1mrMvh — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 17, 2018



Nadie debe sentirse excluido. La disciplina y el orden son parte tanto para el sector estatal como el no estatal. Todos de una u otra manera tributamos a lo mismo, cualquiera que no haga lo que corresponde estará afectando a la colectividad. Todos somos Cuba.



No es una entelequia que seguimos siendo una plaza sitiada. Estados Unidos desde su nueva administración retoma su discurso retórico contra Cuba y apuesta, una vez más, a borrar lo que ellos mismos definen ¨como un mal ejemplo para América Latina¨. El bloqueo nos golpea todos los días.







No serán fáciles los meses por venir; tenemos que afincar en lo que sí depende de nosotros: producir más, convertir al país en una nación donde la disciplina y el orden no sean herramientas virtuales sino reales, y eso se gana en cada pedacito donde actuamos.



Nuestros diputados reciben información e interactúan, lo hacen a nombre del pueblo; ese es nuestro Parlamento cada vez más profundo, abierto, agudo en sus análisis. Se habla desde la experiencia vivida, porque la asamblea es un momento, pero el trabajo de nuestros diputados es todo el año en recorridos de fiscalización e intercambios permanentes.

Participando en el debate de las comisiones de la #AsambleaNacionalCuba. Presentado el Plan de la economía y el Presupuesto para el 2019 por los respectivos ministros. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/sYW5eigIBH — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 16, 2018



Como dijo nuestro presidente la batalla fundamental hoy es la económica y debemos conocer el escenario en el que la estamos desarrollando y las reacciones que, en materia de gestión económica, debemos atender realmente con prioridad ante las problemáticas que tenemos que enfrentar.



No es poco lo que debemos hacer; hay que trabajar y muy duro. Es parte de nuestra resistencia, pero también un desafío para nuestro desarrollo.

