Díaz-Canel: Comenzamos a romper la inercia en un sector que defiende las conquistas de la Revolución

Daz-Canel: Comenzamos a romper la inercia en un sector que defiende las conquistas de la Revolucin

2019-07-02 18:19:47 / web@radiorebelde.icrt.cu

Este es un incremento salarial en el sector presupuestado que no contradice lo que vamos a hacer después (...) empezamos a romper una inercia con un sector donde se defienden las conquistas fundamentales de la Revolución, expresó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el espacio de la Mesa Redonda.

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez habló del momento internacional que vive el país "hemos ratificado que no vamos a renunciar a nuestro desarrollo, eso es un empeño y un compromiso”.



Las nuevas medidas tienen que ver con ideas del Congreso de la UNEAC, el sentido de debate popular con que nuestro pueblo se ha expresado en los últimos tiempos, con los intercambios en la cita de la ANEC.



Dijo el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros que partimos de un análisis integral “esta no es la reforma salarial a la que vamos, este es un incremento salarial en el sector presupuestado y de los pensionados, arrancarle un pedacito al problema y a darle una mayor dinámica al trabajo, pues es un sector que ofrece servicios públicos a toda la familia cubana. Y por eso vamos a avanzar en la aplicación de esta medida”.

#AHORA Estas nuevas medidas relacionadas al incremento salarial en el sector presupuestado tiene que ver con los reclamos de los trabajadores cubanos, asegura @DiazCanelB en Comparecencia por Radio y Televisión #CubaAvanza pic.twitter.com/k4Q1gir7LU — Pablo Rafael Fuentes (@pablorafael76) July 2, 2019

Escuchando a nuestro pueblo hemos encontrado soluciones. Aún no es una reforma salarial, esa será una acción mucho más amplia. Este es un incremento salarial que no contradice lo que viene después”

Comparece Presidente cubano @DiazCanelB en @mesaredondacuba, toda la información minuto a minuto en @radiorebeldecu | Estas medidas tienen que ver con lo vivido por el Consejo de Ministros (...) y el sentido de debate con que nuestro pueblo se ha expresado | #CubaAvanza pic.twitter.com/y90DKgwrUO — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) July 2, 2019

El titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández aseveró que no son medidas estáticas sino dinámicas, pues no solo persiguen el objetivo de resistir el cerco económico y el bloqueo. En medio de estas circunstancias el país tiene condiciones para seguir avanzando, y las mismas deben llevar una implementación. “Buscan sacar a flote todas las capacidades y potencialidades que tiene el país. Las medidas no solo permiten resistir sino también desarrollarnos”.





1. Habló de los objetivos que buscan las nuevas medidas aprobadas por el gobierno cubano> Defender la producción



2. Diversificar exportaciones



3. Sustituir importaciones



4. Propiciar encadenamientos productivos



5. Potenciar la empresa estatal



6. Avanzar en la soberanía alimentaria



7. Potenciar el desarrollo local



8. Impulsar la política de la vivienda



9. Poner la ciencia en función de la solución de los problemas



Comparecerán además los Ministros de Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social.

Hay que romper el concepto de lo que no está en el plan no se puede hacer, tenemos que flexibilizar el plan para optimizar la eficiencia de la economía, así expresó el titular de @MEP_CUBA, @AlejandroGilF en la @mesaredondacuba #CubaAvanza pic.twitter.com/IIbzTJbkao — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) July 2, 2019

La flexibilización de la planificación, el estímulo a las empresas para la exportación de renglones y su posibilidad de reabastecimiento, la eliminación de trabas que hoy no estimulan la exportación, entre otros fueron asuntos abordados por el titular de Economía y Planificación de nuestro país al intervenir en la Mesa Redonda.

Dijo el Ministro de Economía que existen un conjunto de medidas para fortalecer la empresa estatal entre ellas mencionó: la búsqueda de una infraestructura interna en el país para que el financiamiento le llegue a nuestros productores con mayor oportunidad; operar un esquema cerrado a nivel de la empresa cuando sea posible, permitir que las empresas puedan retener parcial o totalmente sus sobrecumplimientos por exportaciones e incentivar una mayor productividad; aplicar el sistema de relaciones entre las empresas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) para incentivar las demandas de la economía interna y que las divisas que entren al país se retengan y no salgan de fronteras, una cuestión clave para propiciar los encadenamientos; dar determinadas facultades para que las empresas puedan importar insumos para sus producciones, incrementar el pago a los trabajadores a partir de la distribución de utilidades; incrementar la captación de divisas que actualmente salen del país, entre otras.

Alejandro Gil Fernández apuntó que las medidas de incremento de salarios para el sector presupuestario es una de las medidas aprobadas para incentivar la economía. Un incremento de salarios no incrementa ningún precio, porque no tienen dependencia del nivel del costo. No hay ningún elemento técnico que justifique el incremento de precios en el sector empresarial.

Dice el Ministro de Economía y Planificación @AlejandroGilF en @mesaredondacuba: El sector presupuestado agrupa a las entidades que dependen del presupuesto del Estado. El incremento salarial en ese sector NO conduce a un incremento de los precios. #CubaAvanza 🇨🇺 pic.twitter.com/aw9YA6DsQH — Angélica Paredes (@aparedesrebelde) July 2, 2019

"No se van a subir precios mayoristas ni minoristas, no se incrementan los impuestos. Las reglas del juego se mantiene iguales", acotó.

Apuntó la necesidad de cumplir el plan de producción minorista del segundo semestre del año y la ampliación de la oferta de bienes y servicios a la población y diversificar la oferta para que haya una realización de ese incremento salarial y se eleve el nivel de vida de la familia cubana para consolidar nuestro proyecto socialista.

Ministra de Trabajo y Seguridad Social: Una medida que incluye a todos





En otro momento del desarrollo de la Mesa Redonda especial, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, explicó que la medida comprende a todos los trabajadores del sector presupuestado y no excluye a nadie.



Trabajadores subordinados a la administración central del estado y de organismos que no habían sido beneficiados están entre los más favorecidos. La titular de Trabajo y Seguridad Social enumeró varios sectores que recibirán incremento salarial y también los objetivos que cumple la medida que reconoce a profesionales de alta calificación del país.

No es posible que esta medida conlleve a inflar las plantillas, se trata de incorporar gente que aporte y solo incorporar los imprescindibles, alertó Margarita González. Anunció que un grupo de pagos adicionales que se habían aplicado anteriormente justificadamente se irán ordenando, es el primer paso.

Este es un reconocimiento a los que permanecieron en el sector presupuestado, acotó @MargaritaMGlez que "no es posible que esta medida conlleve a que volvamos a inflar las plantillas, es preferible tener un pequeño grupo que aporte bastante" #CubaAvanza #SomosCuba pic.twitter.com/qKqmwjYxWx — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) July 2, 2019

Ahora se estimula la posibilidad de acceder a cargos y de desarrollar el recurso humano. También la medida abrirá el diapasón entre los que más ganan y los que menos lo hacen e invertir gradualmente la pirámide para que las personas sientan la necesidad de superarse. Reiteró que este pago se aplicara en el mes de agosto.

Se incrementa la cuantía todas las pensiones inferiores a 500 pesos y abarca a más de 50 mil pensionados. Se hará efectivo a partir del mes de Julio, y recibirán las dos primeras mensualidades en un solo pago en el mes de agosto.

Margarita González resumió al decir hay tres vías de ingreso a los trabajadores: sistemas de pago que se ponen en práctica, distribución de utilidades y la estimulación en CUC que se mantiene.



