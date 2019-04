Díaz-Canel: Estados Unidos insulta a las naciones soberanas

Daz-Canel: Estados Unidos insulta a las naciones soberanas

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció nuevamente a través de su cuenta oficial en la red social Twitter las infames intenciones por parte del gobierno estadounidense de justificar sus actos agresivos contra Cuba, América Latina y el mundo con leyes absurdas como la Helms-Burton.

Díaz-Canel escribió que «Estados Unidos insulta a las naciones soberanas al convocarlas a ser cómplices de su política imperial. Hoy van contra Venezuela, Nicaragua, Cuba, como ayer contra Iraq, Libia, Siria. ¿Mañana contra quién más?».



Asimismo, aseguró que las naciones soberanas no aceptarán jamás el mandato de «los dinosaurios de la Guerra Fría que presionan, amenazan, insultan, mienten y ensucian con acciones inescrupulosas toda la política exterior norteamericana».



El mandatario cubano destacó que la Helms-Burton es una expresión de la frustración de gobiernos estadounidenses por 60 años de fracasos de sus políticas contra Cuba, y acotó: «Basta de amenazas y de plazos. Contra la Revolución Cubana no pudieron, no pueden y no podrán».

