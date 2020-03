Díaz-Canel: Lo que evitará el contagio será el trabajo coherente, no el miedo (+Audio)

Dr Me melenalorenzo453@gmail.com Cuba

20.03.2020 - 12:04 pm

Respetando los conceptos criterios y estudios bien dirigidos de nuestro pas considero como s que lo hacen todas las instancias que la disciplina y el cumplir las medidas higinico epidemiologicas es sper importante ...pero me pregunto a estas alturas de los contagios que hace una i stigucion de entretenimiento como COOPELE donde se reu en diariamente miles y miles de extranjeros y cubanos con nios ofreciendo un servicio que potencialmente puede expandir el virus de personas que en este momento estn as yo.aticos . Esa aglomeracin de personas nos da la medida de que la mayora no ha con ientizado la importancia de estar en sus casas tranquilos y a los extranjeros que pasaron no se les puede restringir sus recorridos . Espero que como yo tantas personas preparadas en el campo de la duda no podemos estar ciegas . Por favor restringir servicios que no sean INDISPENSABLES EJ COOPELUA , FERRETERIAS , Y OTROS TANTOS QUE SE EXPONEN Y NO SON DE VITALES SERVICIOS .As disminuimos los contagios innecesarios. Gracias por permitirnos expresar nuestro sentir