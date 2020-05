🎧 Díaz-Canel: Lo más importante es dar el golpe final a la epidemia

🎧 Daz-Canel: Lo ms importante es dar el golpe final a la epidemia



La Habana-. Aunque Cuba se mueve en un escenario favorable, con cifras alentadoras alcanzadas en la última semana, el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez insistió en que la población no puede confiarse y es necesario cumplir con rigor las medidas de enfrentamiento al nuevo coronavirus.



Durante la reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, que como es habitual, encabezaron este sábado el mandatario cubano y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, con la participación además del Vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el Jefe de Estado aseguró que “lo más importante es dar el golpe final a la epidemia”.



Díaz-Canel reflexionó acerca de que esta ha sido una semana que también ha transitado con avances en la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19, y que nos va dando señales de que vamos alcanzando un momento ya de menos complejidad.



Sin embargo, precisó que “como siempre hemos manifestado, esta situación no nos puede llevar a la confianza, porque cada vez que hay un exceso de confianza aparece un transiente o una oscilación en el comportamiento de la enfermedad”.



El mandatario puntualizó que “durante esta semana tuvimos fallecimientos en solo dos días y tuvimos que lamentar la muerte de dos personas. El nivel de fallecimientos también va siendo menor y tiene que ver mucho con el impacto de la aplicación de los protocolos terapéuticos; y a partir también de la aplicación de los medicamentos desarrollados en el país y el importante trabajo que se está haciendo, sobre todo en las salas de terapia intensiva por el personal médico y paramédico”.



Agregó que “ya hoy acumulamos mil 671 altas, lo cual significa que el 86,5 por ciento de los enfermos han sido salvados. Tenemos 21 días de manera consecutiva, donde siempre se ha incrementado el número de altas con relación a las entradas al sistema”.



El Jefe de Estado apuntó que “en particular, esta semana tiene cifras que son muy interesantes; por ejemplo, tuvimos en toda la semana solo 59 casos positivos, es decir, que después que entramos en pandemia esta es la semana que menos casos positivos hemos tenido, dentro de la complejidad, o sea, sin contar la primera semana que eran los primeros casos”.

En esta semana -destacó- se dieron 211 altas. Solo quedaron como pacientes activos 177, que son 144 menos que la semana anterior. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos como pacientes activos el 9,1 por ciento de todos los que han enfermado. Eso quiere decir que ha salido del sistema un 86,5 por ciento salvado y las muertes que hemos tenido.







En su intervención, Díaz-Canel resaltó que “solo tenemos hoy como pacientes activos el 9,1 por ciento, lo que es un indicador importante, porque ya cuando se sobrepasa el 90 por ciento de pacientes que han salido del sistema, indudablemente la epidemia va amortiguándose en el tiempo”.



A pesar de tan favorables estadísticas para el país, el Presidente cubano insistió en la importancia de no tener exceso de confianza, y de seguir manteniendo el rigor con la aplicación de las medidas establecidas.



El mandatario cubano confirmó que “el país sigue estudiando y ya tiene una idea bastante clara de las propuestas para aplicar, en el momento que entendamos, de manera gradual, sin precipitaciones y con mucha responsabilidad para evitar rebrotes, la manera en la que vamos ir pasando paulatina y gradualmente a la normalidad posible en esta situación, y sobre todo teniendo en cuenta la influencia que tiene la pandemia en el mundo”.



En ese sentido, comentó que “de manera organizada, todos los organismos de la Administración Central del Estado y los expertos han estado haciendo propuestas muy inteligentes; y yo creo que podamos manejar también esta situación”.

Ahora lo más importante es darle el golpe final a la epidemia, acortar su transmisión y que nos lleve a una posición ya de seguridad para poder tomar nuevas decisiones con relación al comportamiento del país.







Como ocurre cada día en el Palacio de la Revolución, el Ministro de Salud Pública José Angel Portal Miranda ofreció una información actualizada del comportamiento en Cuba y en el mundo de esta pandemia que está presente en 185 naciones, y reporta en Estados Unidos el mayor número de contagiados y fallecidos.



En su intervención, el Titular de Salud confirmó que en nuestro país se mantienen ingresadas para atención y vigilancia epidemiológica más de dos mil cuatrocientas personas, una cifra que también ha continuado disminuyendo.



Al referirse a la situación de los eventos de transmisión local abiertos en el territorio nacional, Portal Miranda puntualizó que de un total de 44 ocurridos durante toda la pandemia, ya se han cerrado 32 y se mantienen activos 12, ubicados en siete provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.



Por otra parte, como se ha hecho habitual en estos encuentros, que se realizan diariamente a través de videoconferencia, correspondió nuevamente a las máximas autoridades de La Habana informar acerca del comportamiento de la enfermedad en a capital, que presenta la mayor cantidad de casos positivos en todo el país, con más de novecientos contagiados.



De igual manera, rindió cuenta el Consejo de Defensa de la provincia de Matanzas, acerca de las medidas que se implementan en ese territorio para enfrentar la situación epidemiológica.



Actuar con responsabilidad y disciplina, sin exceso de confianza y cumpliendo las medidas adoptadas por el gobierno nacional, son las claves para que el país pueda regresar gradualmente a la normalidad luego de enfrentar a la COVID-19.



