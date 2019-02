Díaz-Canel: Que no se pierda el ritmo en la recuperación de La Habana

2019-02-21 07:39:48 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez instó este miércoles en reunión del Consejo de Ministros a no perder el ritmo que se ha alcanzado en la recuperación de los municipios de La Habana afectados por el tornado que embistió a la ciudad el pasado 27 de enero.



Posterior al referendo constitucional del 24 de febrero hay que seguir trabajando con la misma intensidad hasta que resolvamos todos los problemas, precisó, porque la esencia humanista de la Revolución es no dejar a nadie abandonado. Además, dijo, tenemos que seguir adelante con el programa por el 500 aniversario de la Villa de San Cristóbal de La Habana.



Díaz-Canel indicó asegurar que no falte ningún recurso para la recuperación y continuar velando por la entrega ordenada de las donaciones. Sobre este último tema se dio a conocer que se han recibido nuevos donativos provenientes de Bolivia, la Cruz Roja Internacional y el sistema de las Naciones Unidas.

El Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división de la reserva Ramón Pardo Guerra, subrayó que a 24 días del tornado se aprecia que la recuperación ha ganado en organización y los sistemas vitales, como agua segura, salud, energía eléctrica, comunicaciones y abastecimiento de alimentos, están prácticamente restablecidos.



Después del evento, apuntó, se mantienen en albergues unas 640, que están comprendidas en la categoría de asistidos por el Estado porque perdieron todas sus pertenencias materiales.



Consideró que en las oficinas de trámites se observa menos concentración de personas y los puntos de venta de materiales de construcción están abastecidos, aunque en determinados momentos del día pueden faltar algunos productos.

Se informó en la reunión que de 7 923 afectaciones en las viviendas se han resuelto totalmente unas 2 480. Hasta la fecha se contabilizan 752 derrumbes totales y se han solucionado 22. Explicó el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, que alrededor de 4 mil constructores de varios organismos trabajan hoy en la recuperación del fondo habitacional dañado.

El vicepresidente del OSDE del Ministerio de la Construcción, Norberto Pérez, dio a conocer que se ha trazado una estrategia para enfrentar la construcción de las viviendas por derrumbes totales, que incluye la definición de rehacer 459 en el mismo lugar donde estaban, ubicar 72 en nuevos emplazamientos y 273 en locales adaptados. Finalmente, se habilitarán 804 casas —52 más que los derrumbes totales ocasionados por el tornado— pues algunas familias vivían en hacinamiento.



Cada una de ellas, detalló el directivo del Ministerio de la Construcción, tiene identificado su constructor y cronograma de terminación. Hasta la fecha están en ejecución 689 y otras 115 deben iniciar en los próximos días.



El presidente del gobierno en la capital Reynaldo García Zapata comentó que se han asegurado los recursos para la reconstrucción y el 90% de los damnificados ya han comprado los recursos que necesitan.



Al respecto, el primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, acotó que se continúa la búsqueda de locales para adaptarlos como viviendas, lo que podrá beneficiar también a quienes permanecen albergados por anteriores eventos meteorológicos o por el deterioro de sus hogares.



Además, el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, comunicó que se ha resuelto la instalación hidráulica de 135 edificios y se trabaja en otros 24.



La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, precisó que en los próximos días debe concluir el trabajo en las oficinas de trámites, siempre que se tenga la certeza de que no existen damnificados sin ficha técnicas para adquirir materiales de construcción.



A la par, se evalúan algunas medidas para favorecer en el pago de los impuestos a una treintena de contribuyentes que resultaron afectados en el ejercicio de su trabajo y, por tanto, en la generación de ingresos.



(Granma)