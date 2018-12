Díaz-Canel: “Pelear es la victoria”



“Los convoco a sentir pasión y orgullo por lo que somos e impaciencia por lo que no hemos alcanzado. Tenemos la certeza de que pelear es la victoria. Vamos siempre por más y con el compromiso de las nuevas generaciones que no son relevo, sino continuidad”, aseguró el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al clausurar la sesión ordinaria del Parlamento cubano.



Sus palabras estremecieron a todos los presentes en el salón plenario del Palacio de las Convenciones, diputados o no, los invitados, los periodistas, todos… El mandatario cubano hizo un repaso de la vida económica, política y social de la nación, los resultados del año que concluye y los desafíos para 2019.

Resaltó que “esta sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular termina con una gran noticia, la aprobación de la Constitución que se someterá a referendo popular. Todas y cada una de las intervenciones del pueblo enriqueció su contenido. El análisis popular no solo puso de manifiesto la necesidad de perfeccionarla, sino que aportó nuevos elementos para el ejercicio legislativo”.



El Presidente cubano subrayó que “la Constitución reafirma el rumbo socialista de la Revolución y permite encauzar el trabajo hacia el perfeccionamiento continuo de la sociedad. Reafirma una mayor inclusión, de justicia e igualdad social y más participación del pueblo”.





En ese sentido, destacó que “es una genuina demostración del ejercicio de poder por el pueblo y, por tanto, del carácter democrático de nuestro sistema político. El consenso de los temas que definen la vida de la nación se construye con el consenso de todos. Habría que decirles a los detractores que se arriesguen a hacer un proceso similar en sus países”.



“Acudiremos a las urnas a apoyar la Constitución como expresión de firmeza y de lealtad a Fidel. Diremos Sí a la Revolución y al Socialismo, por el compromiso con los héroes y mártires de la Patria”, aseveró Díaz-Canel.



En otro momento de su intervención, dijo que “la batalla económica sigue siendo la tarea fundamental y más compleja, porque es de la que más espera nuestro pueblo. Demanda de una movilización que no sea impedida por la burocracia. Es necesario reforzar equipos de dirección y gestión económica con apoyo de expertos en ciencias económicas y otras disciplinas”.

Añadió que “es hora de actuar sin dogmas ni formalismos, encadenando empresas mixtas, sector estatal y no estatal. El reto es integrar a todos en la batalla por la económica”.



“Hoy hemos venido a rendir cuenta de nuestro trabajo. La mayor motivación nos la brinda el Aniversario 60 de la Revolución que nos enseñó que es posible vencer todos los obstáculos, si el pueblo nos acompaña. Vamos a salir adelante y vamos a seguir venciendo”, aseveró el Presidente cubano.

Díaz-Canel expresó que “el 24 de febrero cuando se realice el referendo para aprobar la Constitución, Cuba estará tocando un punto culminante de los 150 años de nuestras luchas por la independencia y de los 60 años de la Revolución. Diremos Sí y venceremos de nuevo, porque Somos Cuba.”

