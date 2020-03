Díaz-Canel: Vamos a luchar por salvar vidas (+Audio)

Daz-Canel: Vamos a luchar por salvar vidas (+Audio)



La Habana-. A luchar para salvar vidas, a cumplir con el aislamiento social y las medidas implementadas por el gobierno para enfrentar la COVID-19 llamó este sábado el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.



Cuando se confirmaba un nuevo número de casos positivos con la enfermedad en el país, el mandatario ofreció sus valoraciones acerca de la situación actual y lo que podría esperarse para los próximos días.



Díaz-Canel comentó que este sábado amanecimos con 39 casos detectados que nos eleva a la cifra de 119 positivos, por lo tanto es el día donde más casos se han detectado, y es la consecuencia de las medidas que se han ido aplicando, de los aislamientos que se han ido haciendo de personas sospechosas y contactos.



Por otra parte -acotó- es el día que más pruebas hemos podido hacer porque hemos empezado a disponer de una mayor cantidad de kit de diagnóstico.



El Presidente subrayó que tenemos que lamentar la muerte del primer cubano en el país, que contrajo la enfermedad en España y que se complicó con un grupo de afectaciones de salud, y por mucho esfuerzo que se hizo para salvarlo, no se logró en este caso.



Más adelante, señaló que con el comportamiento de este sábado, nosotros tenemos que esperar una mayor incidencia en los próximos días de casos confirmados, y vamos a estar entrando en la curva donde se va a la posición más extrema.



Hay que estar observando detenidamente cómo va evolucionando y con qué razones de cambio va evolucionando la enfermedad, insistió el Jefe de Estado.





En ese sentido, el presidente cubano apuntó que nos da seguridad el hecho de que todos los casos que se están detectando son a partir de personas que ya estaban aisladas. Haber sospechado, haber definido contactos, haber sometido a esas personas a vigilancia y aislamiento, nos ha permitido que no hubiera consecuencias mayores, aseveró el mandatario.



Añadió que eso nos da seguridad en lo que estamos haciendo, en la manera en que se está trabajando, en la importancia de haber adelantado medidas de las próximas fases.



Díaz-Canel insistió en que ahora tenemos que seguir muy de cerca las disponibilidades y capacidades para aislamiento, vigilancia y tratamiento, para en función de ello ir creando segundos y terceros escalones que nos vayan dando las reservas necesarias.



Hay que priorizar el aislamiento social, lo que resuelve esto es el aislamiento social, reiteró el mandatario. Alertó que si en el fin de semana ganamos en aislamiento social y cortamos cadenas de transmisión; nos podemos centrar, con la cantidad de kit de diagnóstico que tenemos, en mucha pesquisa, en mucha prueba y por lo tanto en mucha detección de casos y sus contactos.



Díaz-Canel llamó a tener esmero en el cuidado a los enfermos, y en particular a los que están de cuidado y graves, para hacer todo lo posible para salvar sus vidas. Vamos a luchar por salvar la vida a esas personas, precisó.



El presidente cubano instó a centrar el trabajo de las organizaciones de masas, de los gobiernos locales y de los trabajadores sociales en la atención a los ancianos, en ayudar en la compra de alimentos y los trámites de las personas más vulnerables, en la vigilancia, y sobre todo en cómo se cumplen las medidas que se han indicado.







Díaz-Canel subrayó que Cuba está enfrentando esta pandemia mundial –uno de los retos más grandes que ha tenido la humanidad en las últimas décadas- en medio de un asedio, bloqueo, persecución financiera y campañas de descrédito que no han cesado por parte del imperialismo yanqui.



En ese sentido, apuntó que los problemas financieros del país se agravan, los problemas de disponibilidad de divisas se agravan y nosotros estamos enfrentando esta situación con las enormes limitaciones que nos impone el bloqueo.



Pero estamos trabajando para Cuba, para el bienestar de nuestra gente y estamos trabajando también para el mundo; por eso de manera ejemplar hay doce brigadas médicas, con más de 580 participantes en diferentes lugares del mundo que han sido solicitadas por los gobiernos de esos países, a lo que se añaden las otras tantas brigadas médicas que ya laboraban por los diferentes convenios en un grupo de países que se han sumado también a apoyar en el enfrentamiento a la pandemia, recalcó el mandatario.



Díaz-Canel consideró que son tiempos donde hay que exaltar los valores humanos, son tiempos de solidaridad, de generosidad, de entrega, apoyo, de responsabilidad y de mucha disciplina y exigencia. Son tiempos de concientizar y cumplir con el aislamiento social preventivo al que hemos convocado como principal medida y modo de actuación para evitar la expansión del virus.



Durante esta jornada de trabajo, realizada a través de videoconferencia con la participación de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz reconoció el apoyo de la población a las más de doscientas medidas gubernamentales aprobadas en los últimos días.



En ese sentido, insistió en su estricto cumplimiento con disciplina, porque de su implementación depende que ganemos la batalla frente al nuevo Coronavirus.







Con anterioridad, como es habitual en estos encuentros que se realizan diariamente en el Palacio de la Revolución, el ministro de Salud Pública, Doctor José Ángel Portal Miranda, ofreció una información actualizada acerca de la situación internacional, regional y nacional de la COVID-19, una enfermedad presente ya en 174 países, incluida las 35 naciones de la región de las Américas.



Durante la reunión de trabajo también se refirieron a la implementación de medidas adoptadas en sus respectivos sectores, los ministros de Economía y Planificación; Trabajo y Seguridad Social; Finanzas y Precios; Comercio Interior y Educación.



