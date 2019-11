En Audio: Díaz-Canel, Un saludo a todos los que resisten

La Habana-. El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este domingo que Cuba siempre acogerá a quienes defiendan la paz y la solidaridad y llamó a acabar con las mentiras que blande el imperialismo para apoderarse de los pueblos.





En las palabras de clausura del Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, el mandatario cubano aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su ejecutivo arremeten contra las revoluciones cubana y bolivariana, el Foro de Sao Paulo, el sandinismo, los liderazgos políticos de izquierda brasileña, boliviana, argentina y movimientos sociales, populares, progresistas de toda la región.



A la vanguardia de las políticas imperiales avanzan siempre los tanques de la ofensiva cultural y simbólica orientada a legitimar las injusticias del sistema capitalista, descalificar las alternativas políticas desde la izquierda y destruir la identidad cultural de nuestras naciones como paso previo a su desestabilización, precisó.



Destacó la participación en esta estrategia imperialista del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Organización de Estado Americanos, que se consolida, dijo, como instrumento de presión política de Washington y oligarquías que defienden el neoliberalismo.



Díaz-Canel enfatizó que, con mentiras, cercaron a Cuba durante años, invadieron naciones, destrozaron pueblos, e hicieron retroceder a regiones enteras en su camino al desarrollo.