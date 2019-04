Díaz-Canel: Los tiempos están duros, pero hay que seguir adelante

Daz-Canel: Los tiempos estn duros, pero hay que seguir adelante

Matanzas, Cuba.- Nueve meses después de la primera visita gubernamental realizada a Matanzas, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Consejo de Ministros regresan a esta provincia para recorrer centros de interés económico y social, conectar la gestión del gobierno nacional con el territorio, intercambiar, evaluar problemas y soluciones.



La jornada de este lunes se inició en el municipio de Cárdenas, en la Empresa Mixta de Productos Sanitarios, (Prosa), entidad dedicada a la producción de papel higiénico, servilletas y pañuelos faciales, entre otros productos, destinados fundamentalmente a entidades del turismo y la red de tiendas minoristas de todo el país.







En esa empresa, única de su tipo en Cuba, Díaz-Canel se interesó por el comportamiento de los indicadores de eficiencia económica, la calidad de los productos, el nivel de satisfacción de la demanda y el proyecto para el proceso inversionista dirigido a la actualización tecnológica de la entidad. Luego de recorrer la instalación, el presidente saludó a un grupo de trabajadores a quienes ofreció información acerca de los principales temas analizados durante el encuentro con los directivos.



“Hay un grupo de encadenamientos importantes de la fábrica con la economía nacional, con la sustitución de importaciones. Todos los conceptos que hemos estado defendiendo aquí están claros. Lo que le pedimos al director es que también tienen que tener una proyección exportadora, ahora cuando hagan las nuevas inversiones, ver si se puede exportar por lo menos en el área del Caribe”, explicó Díaz-Canel.



Con el habitual optimismo que lo caracteriza expresó: “Hay que seguir guapeando. Los tiempos están duros, pero hay que seguir adelante, no nos vamos a amedrentar, y estaremos fuerte siempre”.







Seguidamente, también en el municipio de Cárdenas, Díaz-Canel visitó la Empresa Industrial Ferroviaria “José Valdés Reyes”, donde recibió una explicación acerca de la reparación de los vagones jaulas para caña de treinta toneladas de capacidad, modificaciones que han permitido propiciar un menor consumo de combustible.



La empresa se diversificó y hoy produce otros artículos, fundamentalmente destinados al desarrollo de la industria local de materiales de la construcción.

Construir y reparar coches de remolque y motor, vagones y tolvas, es la principal función de la empresa; y para rescatar y mantener esa tradición, hoy se proyecta una inversión ferroviaria para el equipamiento de la fábrica.







A “aprovecharlo todo, a no perder nada”, llamó Díaz-Canel a sus directivos y trabajadores. También dialogó animadamente con jóvenes graduados, que hicieron sus prácticas en la entidad y ya ocupan cargos de dirección, a quienes convocó a seguir creando y aportando al desarrollo económico del país. La otra parada fue en la Unidad Empresarial de Base para la producción de materiales de la construcción, ubicada en el municipio cardenense.



Bloques, mosaicos, vigas, entre otros productos, son vitales en el empeño de construir viviendas en los territorios con las producciones locales, una prioridad en la gestión del gobierno nacional. Esta es una meta posible, pero no se trata solo de recursos materiales. Díaz-Canel insistió en el orden, la planificación y el control. La producción local de materiales, el empleo de estrategias propias en cada territorio y el uso adecuado de las técnicas, son pilares esenciales en el empeño del país para responder con soluciones a la problemática de la vivienda.







El presidente cubano visitó además, la Cooperativa No Agropecuaria Decorarte, la primera de su tipo que tuvo Matanzas. Esa empresa está dedicada especialmente al diseño gráfico, la personalización de artículos, interiorismo, decoración y producción de juguetes didácticos. El presidente indagó acerca de todo el proceso productivo, la distribución de los productos, las condiciones laborales de sus trabajadores, la contratación del personal, incluso sobre el disfrute de las vacaciones…



En ese sentido, precisó que “hay que tener la misma política para todo, lo mismo para el sector estatal que no estatal. Hay negocios privados donde han existido casos de discriminación. Podemos tener un ámbito de sector estatal y un complemento de sector privado y cooperativas que pueden funcionar bien, como funcionan ustedes. Aquí la belleza tiene que estar en el alma y en el talento, que es lo que define la calidad de esto”.



Díaz-Canel calificó a Decorarte como un buen proyecto y manifestó su satisfacción por conocer esta experiencia. A la salida de la empresa, como ocurre en estos recorridos por toda Cuba, el presidente cubano bajó del auto y saludó a un grupo de estudiantes de secundaria. Les dedicó unos minutos de su intensa agenda, habló con ellos y se interesó por las clases, por sus aspiraciones.



¿Cómo resolver los problemas? Esa es la premisa esencial de esta visita a Matanzas que realiza el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.



Un pilar estratégico es conectar al gobierno nacional con el papel que desempeña el gobierno local, basado en la dirección de sus cuadros, una gestión más eficiente y un eficaz manejo de los recursos materiales en el territorio.



Escuchar, dialogar, intercambiar son objetivos de esta visita gubernamental a esta provincia que cuenta con una ciudad capital reanimada, que en octubre pasado festejó los 325 años de la fundación de San Carlos y San Severino de Matanzas, gracias al esfuerzo colectivo de un pueblo identificado con su identidad y sus raíces.

Del Autor