Díaz-Canel: Vamos siempre por más

Pinar del Río- Una concurrida ciudad saludó en la noche de este jueves al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien recorrió áreas de reanimación del municipio de Pinar del Río vinculadas al desarrollo social y cultural del territorio.



Al salir de cada instalación, una multitud aguardaba al mandatario para saludarlo. En varias ocasiones Díaz-Canel dialogó con el pueblo y explicó el impacto de las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, que incluyen un incremento salarial para el sector presupuestado del país.



“Estamos al tanto de todos los problemas que hay en la provincia, y las visitas que estamos haciendo como Consejo de Ministros son precisamente para eso, para ver cómo vamos conociendo los problemas, cómo los vamos enfrentando y cómo vamos apoyando a los gobiernos de los territorios para que se puedan hacer las cosas”, subrayó el mandatario.



En ese sentido, consideró que hay muchos problemas acumulados y no se pueden resolver todo de golpe, pero todos los días sí podemos arrancarles un pedacito a los problemas”.



Al referirse a las recientes medidas económicas adoptadas por el Consejo de Ministros, Díaz-Canel adelantó que en los próximos días en la prensa se explicarán con más detalles cuáles son los montos.







Destacó que “el salario medio en el sector presupuestado que estaba alrededor de 400 pesos se monta en 1067 pesos, con lo que se beneficiarán, entre otros, los trabajadores de la salud, los maestros, los trabajadores de comunales, todas las personas que trabajan en los órganos de la economía global, en las instituciones estatales presupuestadas”.



Aclaró que “todavía no es una reforma salarial, esa vendrá más adelante, ahora lo que hay que hacer es colaborar en que nadie suba los precios, ni estatales ni particulares, para que realmente ese incremento se refleje en un mejor poder adquisitivo de la gente”.



“Vamos a seguir haciendo cosas, pero todos debemos participar y apoyar. No nos va a quitar el sueño las amenazas del Imperio, sino todo lo contrario, vamos a seguir trabajando y vamos por más”, aseguró el presidente cubano.



En Pinar del Río, el presidente Díaz-Canel visitó el Centro de Documentación y Clasificación de la Música “Argeliers León”, así como el Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local.



Conoció, además, el recién estrenado proyecto Picart que agrupa a varios servicios con arte en un mismo espacio; y en la casa de la música La Sitiera, Díaz-Canel intercambió con la delegación pinareña que participará en las próximas horas en el Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

