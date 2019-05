Díaz-Canel: La vivienda es un tema estratégico para el país (En audio)

Daz-Canel: La vivienda es un tema estratgico para el pas (En audio)





El presidente cubano reiter la necesidad de sacudirnos de las incoherencias en el plan de construccin de viviendas y pensar ms en el problema.



Al chequear el cumplimiento del tema, como parte de la visita de gobierno en Holgun, habl de varios elementos esenciales que no pueden descuidarse: la documentacin, el control de los recursos y el seguimiento a la marcha del cumplimiento de lo planificado en el tema de la vivienda.



Este puede ser un ao de inflexin y de impulso para recuperar los atrasos en los programas vinculados a este asunto tan estratgico y crucial para el pas -acot.



La provincia de Holgun marcha al doce por ciento de cumplimiento del plan de construccin de viviendas al finalizar el primer cuatrimestre del ao y quedo evidenciado que, con una mayor organizacin y seguimiento existen todas las potencialidades para revertir la situacin que actualmente presentan.



Daz-Canel cheque la marcha del tema ante directivos de los municipios holguineros, como parte de su visita gubernamental a este territorio nororiental, la segunda en menos de diez meses.



No podemos dejar acumulando los problemas, este ao puede comenzar a marcar y adelantar en el tema de la vivienda, es un problema crucial y existe toda la voluntad poltica para ello-aseveraba.



Dijo que el tema no es hacer viviendas malas sino hacerlas mejor que antes. Apunt que hay que ir con el plan ao y medio adelante. Cada final de ao debe tener viviendas iniciadas para el ao prximo. Es un problema de planificacin que tiene que contemplar eso.



La jornada de este jueves se inici con la visita al Hospital Clnico Quirrgico Docente Lucia Iiguez, un centro hospitalario que atiende a una poblacin de ms de un milln de habitantes y tambin a habitantes de Granma y Las Tunas y que cuenta con capacidad para 495 camas.



El presidente de los Consejos de Estado y de Ministro elogi los avances del centro hospitalario, que incrementa sus servicios y los tipos de operaciones, muchas de ellas extremadamente complejas.



Asimismo, destac las condiciones creadas en la institucin para el descanso del personal mdico de guardia, que repercute favorablemente despus en una mejor atencin al paciente.



Al finalizar su recorrido por salas del hospital, Daz-Canel escriba en el libro de visitantes: Hemos visto un centro bello y eficiente, continen as텔



La visita de gobierno a la provincia de Holgun contempl centros de carcter econmico, vinculados con la industria y la produccin de alimentos, la universidad de esta provincia con sus investigaciones y el aporte a las soluciones locales, y de manera esencial el contacto directo con el pueblo, lo que permite continuar con los odos bien pegados a la tierra.





