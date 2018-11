Dicen que murió Lucho Gatica, pero yo no concibo esa razón

La Habana, Cuba.- Contaban mis abuelas que en una visita a Cuba los promotores del cantante chileno Lucho Gatica lo vistieron con ropas comunes, y le colocaron delante una carretilla llena de frutas selectas, para que él la empujara por calles de La Habana de los años 50 del pasado siglo, anunciando un nuevo disco.



Las alborotadas cubanas permitieron al rey del bolero caminar únicamente unos metros, pidiéndole autógrafos y hasta le robaron algún beso.



Vivió 90 años, 60 de ellos en Méjico, donde participó en algunas películas, que por fortuna guardan su voz e imagen de galán trigueño con pelo engominado.





Una voz como un susurro melodioso y acariciador le dio bien ganada fama en Latinoamérica, donde se escuchan todavía y se cotizan muy bien sus grabaciones.



Sus interpretaciones de “Bésame mucho”, “Tú me acostumbraste”, “Contigo en la distancia”, “No me platiques más”, “Reloj” y “La barca” (mi favorita sin demeritar las demás); entre ellas muchas compuestas por autores cubanos de fuerte pegada, son realmente únicas, aunque muchos han tratado de imitarlo.



Sin distancias ni olvidos. Hoy mi playa no se viste de amargura porque seguirás siendo el cautivo de los caprichos de miles de corazones románticos. Maestro: aunque tu reloj ya no marque las horas, no ha naufragado tu vivir. Gracias.

Del Autor