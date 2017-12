Diciembre se llenará de ciencia





Para celebrar por todo lo alto los últimos días del año 2017 el Museo Nacional de Historia Natural de Cuba ha preparado una programación especial que comprende una amplia gama de actividades lúdicas y de aprendizaje, para todas las edades, con temáticas relacionadas con la historia natural de nuestro país.



A partir del martes 26 y hasta el sábado 30 de diciembre, en el horario comprendido de 10: 00 am a 5:00 pm el público podrá realizar visitas generales por las exhibiciones a partir de las 10:00 am y hasta las 11:00 am.



Asimismo, habrá recorridos especiales por las exhibiciones transitorias Registros Naturales del clima del pasado (martes y miércoles a las 3:30 pm) y Conéctate con los paisajes de montañas (el martes 26 a las 11:30 am, y el sábado 30, a las 12:30 pm.)

Diariamente, especialistas de la institución ofrecerán charlas sobre diversos temas de historia natural en los horarios de 10:00 am, 11:30 pm, 1:00 pm, 2:00 pm, 2:30 pm y 3:30 pm.

Otras propuestas singulares son: las observaciones a través del microscopio (de martes a viernes en los horarios de 10:00 am y 1:00 pm.); una visita virtual a cuevas cubanas el martes 26 y el jueves 28, siempre a las 11:30 am; la observación de Naturaleza de Ciudad, específicamente de las aves el miércoles 27 y el viernes 29, a las 10:00am.

Completan el programa la conversación con la especialista Sandra Duarte sobre abejas y avispas; los video debates sobre las Montañas de Cuba y el planeta humano; la construcción de saberes a partir de la indagación, senderos en las exhibiciones; además de las presentaciones de ejemplares.

El Museo Nacional de Historia Natural se encuentra en la Calle Obispo, frente a la Plaza de Armas, en la zona antigua de La Habana.

Del Autor