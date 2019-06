Diferencia de edades? No tanto





La Habana, Cuba.- Escogí hoy un matrimonio que es ejemplo de éxitos aunque los separaban 25 años de diferencia.



Eran Humphrey Bogart y Lauren Bacall, dos íconos del cine de los años 40 y 50 del siglo pasado. Ellos se compenetraron totalmente, al punto de acudir juntos a las manifestaciones de artistas que se pronunciaban contra el destructor macartismo, aun cuando ya él conocía de su mortal enfermedad, que nos lo arrebató sin siquiera haber cumplido los 60 años de edad (1957).



Ella era verdaderamente hermosa y buena actriz, delgada, con voz de contralto (podría decirse), que disfrutamos en “Cómo atrapar un millonario” entre otras, y apareció con él en varias películas.



Humphrey no era un hombre bello, ni atlético, como se le exige hoy a los galanes, pero su fuerte presencia, su torcida voz y buen histrionismo lo hicieron uno de los más cotizados actores de la época. Inolvidables son sus personajes de Sam Spade en “El halcón Maltés” (cine negro del bueno), y por supuesto el Rick de “Casablanca”, donde no tuvo a su Lauren de compañera, porque era “demasiado dura para el papel”.







Ellos coincidieron en “El sueño eterno” y “Tener y no tener”, entre otras. Él ganó un Oscar interpretando un rol muy lejano al que le dio fama con “La reina africana” en 1951, y ella fue nominada al galardón cuando ya era abuela. “El espejo tiene dos caras”, como madre de otra dura, Barbara Streisand; pero no pudo ser.



Dicen ciertas entidades que si alguna vez Boggie buscó una contrapartida no pudo hallar otra mejor que su esposa. Aunque hay que destacar que Mary Astor estuvo a su altura en “El Halcón Maltés”.



El fallecimiento del ¿galán?, sí, galán, convirtió a la pareja rota y compuesta en mito.



